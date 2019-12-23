Самая высокая и самая низкая избирательная активность на муниципальных выборах в Азербайджане на 15:00

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 15:00 самая высокая активность избирателей зарегистрирована в 52-м Губинском избирательном округе, составив 33,91 процента.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на Информационный центр Секретариата Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Самая низкая избирательная активность в 15:00 наблюдалась в 37-м Низаминском первом (Гянджа) избирательном округе. Здесь избирательная активность составила 20,18 процентов.

Отметим, что по состоянию на 15:00, из 4 972 356 избирателей в голосованиях приняли участие 1 336, 733 тысячи (26,88%) избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусей2нов)

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