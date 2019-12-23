Малообеспеченным семьям в Азербайджане будет оказана единовременная помощь

23 декабря 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об оказании единовременной помощи малообеспеченным семьям.

Согласно распоряжению, по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и праздника Новый год, каждой семье, которая по состоянию на 30 декабря 2019 года получает государственную социальную помощь, будет выплачено единовременное пособие в размере 100 манатов.

Для финансирования единовременной помощи, из предусмотренных государственным бюджетом на 2019 год средств адресной социальной помощи будет выделено 7,6 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено решить вопросы финансирования, вытекающие из настоящего распоряжения.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечить перечисление единовременной помощи на счета семей, получающих адресную государственную социальную помощь.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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