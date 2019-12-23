От журналистов, освещающих муниципальные выборы, на "горячую линию" не поступало обращений - Совет печати Азербайджана

БАКУ /Trend/ - От журналистов, освещающих муниципальные выборы, в Совет печати Азербайджана по горячей линии не поступало никаких обращений.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказано в сообщении, распространенной Советом печати.

Отметим, что сегодня с 08:00 до 19:00 номера телефонов СП (012) 441 35 30 и (050) 206 96 02 работали в режиме "горячей линии".

Члены правления СП намерены изучить условия, созданные для журналистов, на избирательных участках в различных регионах страны, в том числе в Баку. В связи с этим тоже никаких недочетов не зафиксировано.

Отметим, что сегодня в Азербайджане прошли муниципальные выборы. В итоге в 1606 муниципалитетов должны быть избраны 15 156 человек.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование прошло на 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам.

За муниципальными выборами наблюдали 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с муниципальными выборами 23 декабря был объявлен в Азербайджане нерабочим днем.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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