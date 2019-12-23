Самая высокая и самая низкая активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Самая высокая активность избирателей зарегистрирована в первом Шарур-Садаракском избирательном округе, составив 43,5 процента. Здесь проголосовали 16 800 из 38 621 избирателя.

Как сообщает в понедельник Trend, наименьшая активность зарегистрирована в 40-м Кяпязском (Гянджа) втором избирательном округе - 24,13 процента. Из 42 085 избирателей, в выборах приняли участие 10 156 человек.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошли муниципальные выборы. В итоге в 1606 муниципалитетов должны быть избраны 15 156 человек.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Голосование прошло на 5049 избирательных участках по 118 избирательным округам.

За муниципальными выборами наблюдали 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.