Си Цзиньпинь поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление по случаю дня рождения, сообщает Trend.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания.

В последние годы китайско-азербайджанские отношения развиваются с высокой динамикой, и наше сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" расширяется.

В ходе встречи, проведенной с Вами в преддверии состоявшегося в апреле текущего года Второго форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь", мы достигли важных договоренностей по нашим двусторонним связям и вопросам, представляющим взаимный интерес. Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений и желаю, чтобы нашими совместными усилиями отношения дружбы и сотрудничества вышли на новый этап на благо наших народов.

Желаю Вам здоровья и успехов в делах", - говорится в поздравлении.

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