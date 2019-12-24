Президент Ильхам Алиев: Все задачи, поставленные нами в начале года, воплотились в жизнь

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в 2019 году успешно развивался. Это развитие позволяет нам предпринимать правильные шаги и в последующие годы, и чтобы 2020 год также стал успешным для нашей страны.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"2019 год близится к концу, и, конечно же, работа, проделанная в течение года, события, произошедшие в нашей стране и регионе, требуют очень серьезного анализа. Одно могу сказать с полной уверенностью: этот год был успешным для нашей страны. Все задачи, поставленные нами в начале года, воплотились в жизнь. Азербайджан в 2019 году успешно развивался. Это развитие позволяет нам предпринимать правильные шаги и в последующие годы, и чтобы 2020 год также стал успешным для нашей страны. Что же касается вопросов, связанных с внешней политикой, то считаю, что и в этой сфере достигнуты большие успехи. Наши связи с традиционными партнерами поднялись на еще более высокую ступень, с соседними странами выдвинуто много совместных инициатив, достигнуты многие важные соглашения. Могу сказать, - я неоднократно высказывал свое мнения в связи с этой темой, - отношения с соседними странами, считаю, в целом имеют особое значение для каждой страны, в том числе и для Азербайджана. Я очень рад, что за последние годы наши связи с соседними странами развиваются", - отметил глава государства.

По его словам, эти связи построены на основе взаимопонимания, взаимного уважения, взаимных интересов и принципов невмешательства в дела друг друга.

"У меня состоялись многочисленные встречи с главами государств и правительств соседних стран, и каждая встреча была продуктивной. Поэтому считаю, что шаги, предпринятые в этом направлении, и шаги наших партнеров послужили усилению этих связей, в то же время оказали положительное влияние и на региональное сотрудничество. По инициативе Азербайджана у нас уже существует формат трехстороннего сотрудничества с соседними странами. Этот формат очень позитивный как по своему значению, так и с точки зрения достигнутых успехов. В то же время развивались наши двусторонние связи с другими странами. Могу сказать, что в этом году в Азербайджан совершили визиты более 40 глав государств и правительств - для участия как в международных мероприятиях, так и в двустороннем формате. С этой точки зрения этот год стал рекордным", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в этом году в Азербайджане были проведены важные международные мероприятия.

"Среди них следует отметить Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Как известно, Азербайджан играет очень активную роль в этой организации, и председательство в организации перешло к Азербайджану. Мы в течение года будем председательствовать в этой организации. Кроме того, в Азербайджане прошел саммит Движения неприсоединения. Азербайджан единогласным решением 120 стран в течение 3-х лет будет председательствовать во втором после ООН крупном международном институте. Как я отметил, наше председательство было принято единогласным решением. Это имеет очень большое значение. Потому что среди стран-членов Движения неприсоединения имеются некоторые разногласия, противостояния, недопонимание. Некоторые страны, говоря простым языком, не ладят друг с другом. В таком случае поддержка, оказанная нам всеми государствами, конечно же, отражает нашу политику, показывает, что к Азербайджану относятся с огромным уважением и большой симпатией. В течение трех лет мы будем председательствовать в этой организации, и это председательство не будет носить формального характера. Мы хотим повысить роль этой организации в мире. Азербайджан в период председательства выступит с несколькими важными инициативами. Главная суть этих инициатив состоит в том, чтобы международное сотрудничество в мире поднялось на новую ступень, и вопросы между странами, в том числе межцивилизационные вопросы, решались на здоровой основе. У нас очень большой опыт в этой сфере", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в этом году успешно развивались связи Азербайджана с Европейским Союзом.

"В течение года прошло несколько важных мероприятий, в том числе особое значение имеет состоявшийся в июле визит президента Совета Европейского Союза господина Туска в Азербайджан. Наши связи с Европейским Союзом в этом году развивались в положительном направлении. Должен также отметить, что в прошлом году в Брюсселе был парафирован документ о приоритетах партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном. В этом документе была выражена поддержка Европейским Союзом территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ нашей страны. Кроме того, в Итоговой декларации Движения неприсоединения открыто говорится о необходимости решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе принципов территориальной целостности. В Итоговой декларации Совета сотрудничества тюркоязычных государств также нашли свое отражение аналогичные пункты. Таким образом, 120 стран, объединенных в Движении неприсоединения, 28 стран-членов Европейского Союза, а также тюркоязычные страны, которые не являются членами Движения неприсоединения, - абсолютное большинство международного сообщества - поддерживают нас, верят в нас и, поддерживая нашу позицию, видят решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности. Считаю, что это – основные запомнившиеся вопросы во внешнеполитической сфере. Конечно, наша внешняя политика очень гибкая, очень продуманная. Считаю, что все другие вопросы и результаты, связанные с внешней политикой, достойны высокой оценки", - отметил глава государства.

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