Президент Ильхам Алиев: Новое соглашение с Европейским Союзом должно отвечать интересам Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Новое соглашение с Европейским Союзом должно отвечать интересам Азербайджана.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Могу сказать, что несколько лет идет работа над новым соглашением. Предыдущее наше соглашение было подписано много лет назад и, конечно же, есть потребность в новом соглашении. Мы считаем и предложили, что это соглашение должно обеспечивать интересы обеих сторон, в противном случае необходимости в соглашении не будет. В то же время мы успешно сотрудничаем со странами-членами Европейского Союза в двустороннем формате, и с 9 из 28 стран подписаны или приняты документы о стратегическом партнерстве. То есть, считаю, что основы соглашения, которое будет подписано с Европейским Союзом, закреплены вот в этих 9 документах. Считаю, что в будущем соглашении должны найти отражение как вопросы, носящие стратегическое значение, так и вопросы, интересующие Азербайджан, служащие нашим интересам", - сказал глава государства.

По его словам, соглашение должно быть подписано между равноправными сторонами, оно должно быть свободным от всех нюансов, противоречащих равноправному сотрудничеству.

"В этом случае, конечно же, подписание соглашения будет возможным. Могу сказать, что абсолютное большинство пунктов соглашения согласовано, примерно 90 процентов вопросов нашли решение на основе согласования. Считаю, что остальные вопросы должны найти свое решение в рамках атмосферы доброй воли. Знаете, в некоторых случаях в связи с соглашением в прессе звучат несоответствующие действительности мнения. В том числе, одно из мнений состоит в том, что Европейский Союз не подписывает с нами это соглашение потому, что мы не соответствуем каким-то его критериям. Это абсолютно необоснованное предположение, такого вопроса в повестке нет. Должен также открыто сказать, что причиной неподписания по сей день соглашения также являемся мы. Почему? Я объясню и это, потому что считаю, что общество должно обладать абсолютно точной информацией по этому вопросу. Несколько вопросов соглашения пока еще являются темой обсуждения. Мы не дали своего согласия на предлагаемые вопросы, и этому есть причины. Одна из них связана с торговлей. Как известно, Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации. Несмотря на то, что мы уже завершили обсуждения с несколькими странами в двустороннем формате, считаю, что время еще не настало. Причина этого заключается в том, что основную часть нашего экспорта все еще составляет нефтегазовая продукция, и для экспорта этой продукции нет необходимости быть членом Всемирной торговой организации. С другой стороны, нашей главной задачей является развитие ненефтяного сектора, рост местного производства, и в таком случае мы должны защищать и свой внутренний рынок. Если мы сейчас вступим во Всемирную торговую организацию, то наши производители, в том числе в промышленном, сельскохозяйственном секторах, могут столкнуться с большими проблемами. Возможно, в Азербайджан поступит большой объем некачественной импортной продукции с целью захвата нашего рынка, и таким образом будет нанесен большой ущерб местному производству. Должен также отметить, что в настоящее время в рамках Всемирной торговой организации также переживается кризис. Как известно, Соединенные Штаты Америки пересматривают свое членство в этой организации. Можно сказать, что между некоторыми странами – странами-членами организации и странами-союзниками - происходят торговые войны, и они ширятся. В таком случае, конечно же, наш осторожный подход к этому вопросу очень логичен и обоснован. Поэтому в этом соглашении вопросы, связанные с торговлей, не удовлетворяют нас, и мы высказали свое мнение противоположной стороне. Надеемся, что они с пониманием отнесутся к этому", - сказал глава государства.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, другой важный вопрос связан с энергетическим сектором.

"Здесь также, несмотря на наше успешное сотрудничество с Европейским Союзом в энергетической сфере и реализацию совместных проектов, один из вопросов, предложенных в соглашении, - я хочу, чтобы общественность знала и об этом, - связан с ценой на энергоносители. Предлагается пункт о том, чтобы в Азербайджане внутренние цены на природный газ были равны его экспортной цене. Что это означает в реальности, понять не так уж и трудно. В настоящее время примерно 85 процентов азербайджанских потребителей покупают природный газ по очень дешевой цене, то есть, на основе предоставляемой государством субсидии, цена составляет 100 манатов за тысячу кубометров. А экспортная цена в несколько раз выше. Если мы будем продавать наш природный газ по внутренним ценам, то нанесем очень большой урон нашей экономике. Потому что в таком случае экспортная цена должна составлять 58 долларов. А сегодня на мировых рынках, в том числе европейских рынках, внутренняя цена, то есть, цена, выплачиваемая потребителями, составляет примерно 300, 400, 500 долларов. Это составит примерно 1000 манатов. В таком случае мы должны будем как минимум в десять раз поднять внутренние цены. Тогда граждане Азербайджана будут платить за природный газ не 100 манатов, а 500 или же 700 манатов, а это абсолютно невозможно. Или же мы с большими трудностями и прилагая большие усилия, вложив крупные инвестиции и, можно сказать, завершив Южный газовый коридор, должны будем поставлять свой газ на зарубежные рынки за 58 долларов", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это совершенно неприемлемо.

"И я удивляюсь, почему наши партнеры не могут согласиться с этой простой логикой, этими расчетами. Поэтому эти два основных вопроса остаются несогласованными, и наша позиция однозначна. Это соглашение должно отвечать нашим интересам. В принципе я задал вопрос нашим европейским партнерам: «Ответьте мне, почему мы должны подписать это соглашение?» Мы и без этого соглашения сегодня живем, хорошо развиваемся, ни от кого ничего не ждем, не обращались за какими-то привилегиями. Мы хотим подписать соглашение для того, чтобы оно вывело наши связи на новый этап, и чтобы были обеспечены наши интересы. В противном случае, конечно же, это соглашение не будет подписано", - сказал глава государства.

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