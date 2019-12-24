Президент Ильхам Алиев: Мы не выходим из программы «Восточного партнерства», но и не намерены активно в ней участвовать

БАКУ /Trend/ - Мы не выходим из программы «Восточного партнерства», но и не намерены активно в ней участвовать.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Знаете, мы присоединились к программе «Восточное партнерство» вместе с другими странами. В то время у нас не было представления, в чем будет заключаться эта программа. Могу сказать, что в течение последних 10 лет внутри Европейского Союза протекали многие процессы. Естественно, в настоящее время преобладают различные мнения о дальнейшей деятельности, программе расширения Европейского Союза. То есть, положение, которое было 10 лет назад, составляет противоречие с нынешним положением. Это - во-первых. Во-вторых, страны-члены «Восточного партнерства» объединяет один фактор. А это заключается в том, что эти страны являются постсоветскими республиками. Я не вижу другого объединяющего фактора. Потому что у стран разная внешняя политика, есть большие отличия во внутреннем положении, естественно, различно экономическое развитие. Поэтому считаю, что объединение этих стран в одной программе, возможно, было приемлемым вариантом для того времени. Однако сегодня это не так, и несколько из этих стран, точнее, 3 страны, подписали ассоциативное соглашение с Европейским Союзом. Одна страна заключила договор о расширенном сотрудничестве", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан же не заключил ассоциативного соглашения, и в настоящее время идет работа над двусторонним соглашением.

"Я уже высказал свое мнение об этом. Поэтому трудно что-либо сказать о будущем этой программы. Когда эта программа была нам представлена, мы изначально высказали свое мнение о том, что отдаем предпочтение двустороннему формату. Азербайджан не ожидает каких-либо привилегий от Европейского Союза, и в отличие от некоторых стран, участвующих в программе, мы – страна, обеспечивающая себя", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в отчете Международной ассоциации развития Азербайджан уже стал чисто донорской страной.

"То есть, мы уже страна, дающая в долг. Что касается западных технологий, то мы покупаем западные технологии, никто не дает их нам даром. Поэтому мы присутствуем в программе, но, честно говоря, не придаем этому такого уж большого значения. Потому что нам не ясны очень точные цели этой программы. Если это - европейская интеграция, то уже всем очевидно, что эта цель недосягаема для постсоветских республик. Если речь идет о сотрудничестве между какими-либо другими странами, то с некоторыми из этих стран у нас тесные связи, с некоторыми странами наши связи вообще на очень низком уровне, с Арменией мы в состоянии войны. Поэтому считаю, что попытки объединить эти страны в данной программе и ориентировать в каком-либо направлении должны предприниматься учредителями этой программы. Поэтому мы не выходим из программы, но и не намерены активно в ней участвовать", - сказал глава государства.

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