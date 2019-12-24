Президент Ильхам Алиев: Мы уже предприняли шаги в направлении евроинтеграции, и в дальнейших шагах необходимости нет, они будут безрезультатными

БАКУ /Trend/ - Мы уже предприняли шаги в направлении евроинтеграции, и в дальнейших шагах необходимости нет, они будут безрезультатными.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Знаете, об евроинтеграции уже много говорят в некоторых кругах. Однако главный вопрос в том, что имеют в виду, когда говорят о евроинтеграции. Я считаю, что мы уже предприняли шаги в направлении евроинтеграции, и в дальнейших шагах необходимости нет, они будут безрезультатными. К примеру, мы члены - ОБСЕ. ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы в 2001 году вступили в Совет Европы и уже около 20 лет осуществляем деятельность в этой организации. Это – один из видов евроинтеграции", - сказал глава государства.

По его словам, в то же время Азербайджан представлен в Парламентской Ассамблее Евронест.

"В таком случае считаю, что в этом направлении предприняты возможные шаги, в дальнейших шагах и необходимости нет, и это не будет иметь результатов. Потому что, если мы, говоря о евроинтеграции, говорим о членстве в Европейском Союзе, то это абсолютно невозможно. Это показывает и история, и процессы, происходящие на европейском пространстве, а также Брексит. Сейчас, наоборот, как говорится, в Европе налицо центробежные тенденции. В то же время достаточно обратить внимание на выступления руководителей ведущих стран Европы в связи с расширением Европейского Союза, чтобы увидеть, что уже нет никаких перспектив, связанных с расширением. Считаю, что даже страны-кандидаты – Балканские страны, они тоже сейчас находятся в несколько сложной ситуации. Потому что им в свое время обещали, что, решив эти вопросы, вы можете стать членами Европейского Союза, и они предприняли эти шаги. Некоторые были вынуждены предпринять очень болезненные шаги. Сейчас я не хочу называть эти страны, но мы все знаем, о чем идет речь. Для некоторых эти шаги обошлись очень дорого, это привело к внутреннему противостоянию, большим протестам в странах. Общества в этих странах раскололись. Почему они предприняли этот шаг? Им обещали, что у вас есть будущее, если вы сделаете это, это и это, мы примем вас. Однако сейчас лидеры ведущих европейских стран говорят, что мы уже никого не будем принимать. Считаю, что даже в долгосрочной перспективе для европейских стран нет такой возможности", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что другой пример связан с братской Турцией.

"Посмотрите, с какого времени Турция заключила ассоциативное соглашение с Европейским Союзом? Возможно, десятилетия назад. Однако дали ли результат последующие шаги? Конечно же, нет, и это большая несправедливость. С 2000 года в Европейский Союз вступили многие страны, относившиеся к социалистическому блоку. Сейчас они более развитые страны, чем Турция? Нет. Более готовы к членству в Европейском Союзе? Нет. Почему их приняли, а Турцию нет? Вопрос понятный, риторический. Из-за одного фактора, который заключается в том, что Турция – мусульманская страна. Об этом уже говорят открыто", - сказал глава государства.

По его словам, раньше для того, чтобы завуалировать этот основной тезис, приводились некоторые другие мнения, различные причины: что эта страна не готова или произошли какие-либо процессы.

"Однако сейчас это не скрывают, и Турцию не принимают в Европейский Союз потому, что это - мусульманская страна. В таком случае, примут ли Азербайджан? Конечно же, нет. Если это так, мы должны изначально построить свою работу так, чтобы не давать нереальных обещаний и не предпринимать ненужных шагов. Это во-первых. Во-вторых, даже если завтра нам скажут, посмотрите, Азербайджан – это такая страна, что мы примем ее в такое-то время. Это нам нужно? Каждый гражданин, взглянув на процессы, происходящие в Европе, видит, какие происходят события, в том числе на религиозной почве, на почве национально-духовных ценностей. Подходят ли нам эти процессы? Конечно, нет, и мы должны открыто это сказать. Поэтому представители оппозиции в кавычках, которые в некоторых случаях хотят выйти на улицы с флагами Европейского Союза, должны знать, чего они хотят? Хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Хотят, чтобы сохраненные наши на протяжении веков ценности были уничтожены? Мы сохраняли эти ценности веками, даже в период, когда не были независимыми. В период, когда мы были составной частью других стран, империй, мы сохранили наш язык, религию, ценности, традиции, образ жизни. В таком случае сейчас, в период независимости, мы можем сами доверить свою судьбу кому-то? Категорически нет, и мы никогда не пойдем на это. У нас своя история, своя культура, свои ценности. Поэтому даже если они предложат нам, идти на это категорически нельзя", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что сейчас в Европе налицо ситуация с мигрантами.

"Некоторые не хотят говорить это, но я считаю, что мы должны сказать. Почему мы не должны говорить правду, почему должны обходить это? Политические силы уже приходят к власти под лозунгами «Стоп Ислам»; «Нет исламским мигрантам». Популистские обещания сегодня строятся на основе исламофобских принципов. Поэтому политическая сила, желающая собрать больше голосов, обязательно эксплуатирует эту тему. В таком случае, в какой форме там может быть представлена мусульманская страна Азербайджан? Как второстепенная страна? Или как страна, выпрашивающая какие-либо льготы? Категорически нет! Мы - гордая страна, мы идем своим путем, ни в ком не нуждаемся, ни от кого не зависим! Поэтому сегодня я еще более широко довожу до общественности мысли, высказанные мною в связи с интеграцией в Европу в Бакинском государственном университете, считаю, что это единственно верный путь. Сейчас мы являемся членами некоторых европейских структур, я отметил это. Налаживаем связи с Европейским Союзом на почве сотрудничества, и в будущем мы должны строить свою работу как в двустороннем формате, так и с Европейским Союзом на этих основах", - сказал глава государства.

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