Президент Ильхам Алиев дал подробное интервью местным журналистам в связи с итогами года (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник дал подробное интервью местным журналистам в связи с итогами года.

Глава государства, отвечая на вопросы журналистов, назвал 2019 год в целом успешным для нашей страны. Он отметил, что все задачи, поставленные в начале года, нашли отражение в жизни.

Подчеркнув, что во внешней политике также достигнуты большие успехи, Президент Азербайджана сказал: Связи с традиционными партнерами вышли на более высокий уровень, реализованы многочисленные совместные инициативы, достигнут ряд важных соглашений с соседними странами. Азербайджан посетили более 40 глав государств и правительств, в этом отношении год был рекордным.

Констатировав, что в текущем году в нашей стране проведены важные международные мероприятия, Президент Ильхам Алиев особо отметил в их числе Саммит Совета сотрудничества тюркочзычных государств и Саммит Движения неприсоединения, рассказал об успешных шагах, предпринятых в области развития связей с Европейским Союзом, нынешнем состоянии сотрудничества в энергетическом секторе, работе проводимой над новым соглашением, а также перспективах сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство", изложил свою позицию в связи с европейской интеграцией.

Глава государства в своем интервью высоко оценил достигнутые в нынешнем году экономические показатели, осуществленные реформы, работу, проделанную в связи с социальной защитой населения. Подчеркнув важность параллельного проведения экономических реформ и социальной защиты, Президент напомнил о решении вопроса проблемных кредитов, значительном повышении заработной платы, пенсий, социальных пособий, стипендий студентов, предоставлении вынужденным переселенцам, семьям шехидов, ветеранам войны, инвалидам большого пакета социальных домов.

Президент Ильхам Алиев также ответил на вопросы журналистов о значении транснациональных энергетических и транспортных проектов, шагах, предпринятых Азербайджаном в направлении пропаганды религиозно-духовных ценностей, мультикультурализма.

В интервью, в котором далее был затронут вопрос реформ, прокомментированы систематические шаги, предпринимаемые в данном направлении, говорилось о позитивных результатах кадровых и структурных реформ. Глава государства также поделился мнением о поведении оппозиции, очередных парламентских выборах и других актуальных вопросах, связанных с общественно-политической жизнью страны.

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