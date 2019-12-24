Президент Ильхам Алиев: Уверен, что наступит день, и армяне сами разрушат этот отвратительный памятник фашисту Нжде в Иреване

БАКУ /Trend/ - Уверен, что наступит день, и армяне сами разрушат этот отвратительный памятник фашисту Нжде в Иреване.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Азербайджанская общественность подняла этот вопрос некоторое время назад. Азербайджанская общественность, в том числе ветераны, направили письма главам государств СНГ в связи с возведением в Армении памятника фашисту Нжде. В то же время аналогичные письма были направлены в парламенты стран СНГ, и сегодня на пространстве СНГ есть принципиально единое мнение о Второй мировой войне. В официальных заявлениях нет расхождений во мнении об исторических итогах войны и главной роли Советского Союза в достижении Победы. В то же время сходятся мнения о неприемлемости героизации фашистов. В таком случае, как может быть, что в Иреване, в центре города, устанавливается шестиметровый памятник фашистскому палачу Нжде, в открытии которого участвуют президент и все руководство Армении. Что это значит? Поэтому этот вопрос не новый в нашей повестке. Просто одним из вопросов повестки дня Саммита СНГ была подготовка к 75-летию Победы. Я высказался по этому вопросу открыто и аргументированно, со ссылкой на исторические документы разоблачил истинное лицо фашиста и палача Нжде. Его преступления не ограничиваются лишь преступлениями, совершенными в годы Второй мировой войны. Он совершил зверства, геноцид против мирного азербайджанского населения, убил тысячи невинных азербайджанцев. Все это – исторические факты", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что он в том выступлении отметил, что это сделало прежнее руководство Армении.

"То есть, я в некотором роде дал возможность премьер-министру Пашиняну, чтобы он не взял на себя это грязное деяние. Потому что он не участвовал в возведении этого памятника. Но, к сожалению, вместо того чтобы продемонстрировать правильный подход, он очень неадекватными заявлениями постарался оправдать Нжде. Один из аргументов заключался в том, что я сказал, что он был арестован СМЕРШ - а это аббревиатура, означающая «Смерть шпионам», и был осужден на 25 лет, закончил свою жизнь во Владимирской тюрьме. А его аргументом было то, что Солженицын тоже был арестован советским режимом. Потом я вновь взял слово и сказал, что палача и фашиста нельзя отождествлять с Солженицыным", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что это абсолютно неприемлемо.

"Я ожидал, что после этого Армения уже в спокойной обстановке начнет искать пути выхода с помощью своих советников, в какой-либо приемлемой форме опровергнет это. Но мы увидели полную противоположность этого. На встрече с российскими журналистами он пошел еще дальше и сказал: ну и что, если Нжде встречался с Гитлером, Молотов тоже встречался с Гитлером. Знаете, я не нахожу слов, чтобы прокомментировать это. Потому что это предположение такого низкого пошиба, что комментировать его невозможно. Молотов был министром иностранных дел Советского Союза. Пакт Молотова-Риббентропа был заключен в 1939 году, потому что Советский Союз был не готов к войне, и это было подписано, чтобы отложить возможную войну. Молотов не служил Гитлеру, как Нжде. Молотов не озвучивал фашистские лозунги, как Нжде. Известным лозунгом Нжде было «Кто умирает за Германию, умирает за Армению». То есть, он - фашист, и сказал это во время Второй мировой войны. Поэтому, конечно, нельзя всерьез воспринимать такие абсурдные слова руководства Армении. Однако, несмотря на это, считаю, что мое выступление в Ашгабаде сыграло здесь решающую роль – была демонтирована, разбита и уничтожена доска, установленная этому палачу в российском городе Армавир. Это сделали сами армяне. Их заставили городские власти Армавира. Уверен, что наступит день, и армяне сами разрушат этот отвратительный памятник фашисту в Иреване", - сказал глава государства.

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