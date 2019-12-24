Президент Ильхам Алиев: Мы направим экономическое развитие, подавляющее большинство дополнительных доходов на социальные проекты

БАКУ /Trend/ - Реализация будущих социальных проектов связана исключительно с экономическим развитием, и мы направим экономическое развитие, подавляющее большинство дополнительных доходов на социальные проекты.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Я высоко оцениваю последовательные меры по социальной защите населения в 2019 году. Я отметил, что даже в кризисные годы мы не сократили средства, предусмотренные для социальной сферы. Потому что я всегда говорил, что экономические реформы должны проводиться параллельно с социальной защитой. Это - основные ветви нашей политики. Так как во многих случаях, - мы это знаем и из истории, и из опыта некоторых стран, - очень серьезные экономические реформы создают социальные проблемы, и мы категорически не можем допустить этого. Потому что целью всей нашей деятельности являются интересы гражданина Азербайджана, и гражданин Азербайджана с каждым годом должен жить лучше. Для этого должны реализовываться проекты, связанные с социальной инфраструктурой, одновременно необходимо улучшать и социальное обеспечение граждан. Поэтому считаю, что в этом году мы предприняли очень серьезные шаги в этом направлении. В первую очередь, был решен вопрос с проблемными кредитами. Этот вопрос постоянно находился в центре внимания, и мы хорошо понимали, что необходимо оказать помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за девальвации. Но вопрос в том - когда. Я считал, когда у нас появится для этого возможность, и по мере появления возможностей, мы сделали это. Вы также знаете, что от девальвации пострадал не только Азербайджан. В нескольких постсоветских странах произошли подобные случаи, в том числе в странах, в экспорте которых превалируют энергоресурсы. Однако нигде вопрос проблемных кредитов не был решен, как у нас. Мы выбрали самый приемлемый для граждан вариант и решили это", - сказал глава государства.

По его словам, после этого повышение зарплат, пенсий, социальных пособий, стипендий студентов, то есть, все вопросы в социальной сфере нашли комплексное решение.

"Пособия в среднем увеличились на 50 процентов, или в 2 раза, минимальная заработная плата – в 2 раза, минимальная пенсия – более чем на 70 процентов. Сегодня Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Но это не значит, что это удовлетворяет нас, нет. Мы хотим еще большего повышения, и уверен, что повысится. Просто для этого необходим еще больший рост в экономической сфере. Потому что мы протягиваем ножки по одежке. Мы ниоткуда не получаем поддержки и не видим в этом нужды. Поэтому мы должны спланировать наш бюджет таким образом, чтобы стоящие перед страной задачи выполнялись, реализовались проекты, обусловливающие развитие ненефтяной экономики, и чтобы за счет полученных доходов мы осуществляли социальные проекты. Поэтому наши валютные резервы растут с каждым годом. Даже в самые кризисные 2015-й, 2016-й годы, когда наши доходы резко снизились, мы представили большой пакет экономии и не позволили, чтобы валютные резервы сократились. Потому что это положительно влияет на курс маната и в то же время является нашим основным резервом", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что поэтому реализация будущих социальных проектов связана исключительно с экономическим развитием, и экономическое развитие, подавляющее большинство дополнительных доходов будет направлено на социальные проекты.

"Уверен, что следующий год тоже будет важным в этом аспекте. Также должен отметить, что мы представили большой пакет социального жилья для вынужденных переселенцев, семей шехидов, ветеранов войны, инвалидов. Только в этом году для вынужденных переселенцев было построено свыше 5 тысяч домов и квартир. Представьте, сейчас в среднем в семье 4-5 человек, то есть, мы реализовали проект, равный одному городу. Приблизительно 25-30 тысяч человек пользуются этим, около 800 семей шехидов, инвалидов войны обеспечиваются домами. Ни в какой стране этого нет. Сейчас есть много стран, которые пережили войну. В какой стране государство выделяет дома, квартиры семьям шехидов, погибших в войне? Даже не одному, не двум, уже более 7 тысячам семей шехидов государством предоставлены квартиры. Тысячам, примерно 6 тысячам инвалидов войны предоставлены машины. То есть, это - наша политика, мы это применяем, не перенимая у кого-либо. Мы сами выдвигаем эти инициативы. Потому что считаю, что это справедливо. Справедливость должна быть повсюду, в том числе социальная справедливость. Поэтому считаю, что социальная сфера в этом году была запоминающейся, и в следующем году по возможности эти положительные тенденции будут продолжены", - сказал глава государства.

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