Президент Ильхам Алиев: Народ Азербайджана и Азербайджанское государство никогда не позволят продажным, предательским элементам вновь поднять голову, занять какую-либо позицию

БАКУ /Trend/ - Народ Азербайджана и Азербайджанское государство никогда не позволят продажным, предательским элементам вновь поднять голову, занять какую-либо позицию.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"В настоящее время в Азербайджане оппозиция переживает очень глубокий кризис и этому есть несколько причин. Считаю, что первая причина в том, что люди, монополизировавшие сегодня оппозиционерство, в свое время были во власти. Народ помнит их неприглядные деяния. Все мы хорошо помним власть тандема НФА-Мусават, это был позорный для нас период. Считаю, что это был период национального позора. Потому что пришедшие к власти безграмотные, некомпетентные люди не осознавали своей ответственности. Они, как я отметил, как деградировавшие чиновники видели во власти лишь источник прибыли. Их главной целью было обогащаться, грабить, воровать, продавать, и они словно соревновались друг с другом – кто украдет больше, кто больше навредит стране. Проблемы страны остались в стороне, карабахская проблема осталась в стороне, социальные проблемы, большие социальные проблемы, с которыми столкнулись граждане Азербайджана. Инфляция превышала 1000 процентов. Это их не заботило. Они занимались только присвоением государственного имущества, я неоднократно говорил об этом, есть и доказательства. Они так разграбили Фонд драгоценностей, что там не осталось ни одной драгоценной вещи. Граждане приносили, отдавали последние украшения, чтобы это было использовано для общего дела, они и это присвоили. Поэтому это осталось в памяти народа", - сказал глава государства.

По его словам, в то же время гражданская война, это - самая жестокая война, потому что проливается братская кровь.

"Там армяне оккупировали наши земли, а эти бомбили Гянджу, совершали преступления против своего народа, а потом бежали и попрятались как дезертиры. Это те самые люди, которые сегодня монополизировали и оппозиционерство. На самом деле у них нет ни морального права, ни опыта, ни знаний. Просто у них есть один фактор для сохранения этой монополии – иностранная поддержка. Потому что они управляются из-за рубежа. Это, считаю, вторая причина – почему у них нет никакого уважения в обществе. Ни для кого не секрет, что они финансируются из-за рубежа. Откуда у того, кто нигде не работал в течение двадцати лет, такое состояние, откуда такие возможности, чтобы его близкие родственники поехали в самые развитые страны и прекрасно там жили? Они как-то отчитываются или нет? Конечно, нет. Но мы знаем, мы многое знаем. Возможно, пока нет необходимости говорить обо всем. Поэтому, с одной стороны, совершенные ими преступления и, можно сказать, приведение нашей страны к краю пропасти, а после этого трусливый побег как дезертиров, с другой стороны, их противоречащая интересам нашей страны деятельность в качестве «пятой колонны». Считаю, что эти два фактора полностью лишили их всех внутренних опор", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что однако их поведение как в политике, так и в жизни, то есть, те самые позорные кадры азербайджанские зрители увидели.

"Как может человек, поддающийся истерике, панике, считать себя лидером? Как мужчина, в страхе вцепившийся в руку пожилой женщины, ищущий, прошу прощения, лазейку, чтобы спрятаться, может взять на себя функцию лидера? А потом заявить перед общественностью о том, что в ванной комнате в отношении него было применено насилие? Во-первых, это ложь. Во-вторых, какой уважающий себя человек перед всем народом употребляет подобные выражения? Поэтому они не имеют абсолютно никакого морального права выдвигать какие-либо претензии. Их единственная опора - внешние круги. Те круги, которые хотят привести к власти своих подручных. Они хотят вернуться в то время, как было в 1992 году, когда некоторые послы ногой открывали дверь в кабинет президента. Но не получится. Потому что народ Азербайджана и Азербайджанское государство никогда не позволят продажным, предательским элементам вновь поднять голову, занять какую-либо позицию. Азербайджанский народ этого не допустит. Поэтому на их псевдоакции никто не приходит, к ним никто не присоединяется. Их «политическая борьба» происходит в виртуальной жизни. Они и там уже потеряли все свои опоры. Они хотят прийти к власти, ставя друг другу липовые лайки, и их отвратительное поведение, антинациональные и предательские действия вызывают чувство негодования в обществе. Если оппозиция хочет чего-то достичь, то в первую очередь эти партии должны очиститься от элементов, отдающих запахом нафталина, и должна быть сформирована здоровая, современная оппозиция. Оппозиция, которая будет критиковать нас, но критиковать обоснованно. Оппозиция, которая ставит общенациональные вопросы превыше всего. Надеюсь, что когда-нибудь мы это увидим", - сказал глава государства.

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