Михаил Гусман: У азербайджанского народа прекрасный Президент и блистательная Первая леди - ИНТЕРВЬЮ - ВИДЕО

БАКУ /Trend/ - У азербайджанского народа прекрасный Президент и блистательная Первая леди.

Об этом, в частности, сказал в интервью Trend первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Он подчеркнул фундаментальную роль Президента Ильхама Алиева в развитии современного Азербайджана, достигшего высокого уровня признания и уважения на международном уровне, отметил значительные усилия главы государства в укреплении внутренних основ азербайджанской государственности. Михаил Гусман также поделился своим видением высокого уровня развития российско-азербайджанских отношений, отметил беспрецедентный характер и значимость итогов официального визита в Москву Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Представляем читателям полную видео версию этого интервью:

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