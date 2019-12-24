АСРГО: Муниципальные выборы в Азербайджане прошли прозрачно

БАКУ /Trend/ - Ассоциация содействия развитию гражданского общества (АСРГО) считает, что общественно-политическая обстановка, сложившаяся в стране позволила провести свободные и прозрачные муниципальные выборы. Как сообщает Trend с мероприятия, об этом на пресс-конференции сказал председатель Ассоциации Магеррам Зульфугарлы.

По его словам, в день выборов пять раз в день (в 10:00, 12:00,15:00,17:00 и19:00) в Избирательном штабе АСРГО обобщалась информация о состоянии активности избирателей на избирательных участках, наблюдаемых нарушениях и других факторах.

По информации АСРГО, активность избирателей составила 39,75 процента. В день выборов наблюдателями были выявлены некоторые недостатки на нескольких избирательных участках, как задержка регистрации и предоставления протокола о результатах выборов, отсутствие комфортных условий для работы наблюдателей и другие.

В связи с этим с председателями таких участков оперативно связывались, указывая на упомянутые недостатки. В итоге незначительное количество таких недостатков не сказалось на результатах выборов.

Таким образом, АСРГО считает, что выборы прошли прозрачно, в соответствии с законодательством и нормами демократии.

Начиная с февраля этого года Ассоциация в Азербайджане осуществила обширную программу в связи с муниципальными выборами. В частности, АСРГО обеспечила содействие свободному, справедливому и демократичному проведению выборов, в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджана, организовала наблюдение выборов согласно международным обязательствам Азербайджана и международным демократическим нормам.

Также, 13 декабря 2019 года общественности был представлен «Промежуточный отчет» (с 14 февраля по 13 декабря). В докладе отражена информация о соблюдении свобод слова и печати, свободы собраний, о предвыборной политической среде, результатах мониторинга СМИ, о выдвижении кандидатов, их регистрации, избирательных списках, деятельности избирательной администрации, кампании по продвижению выборов и избирательного процесса, а также деятельности АСРГО.

Ассоциация третьего октября 2019 года провела мероприятие под названием «Муниципальные выборы: местный и международный выбор», 15 ноября провела в регионах связанные с муниципальными выборами просветительские мероприятия.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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