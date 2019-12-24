Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с днем рождения, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и новых успехов в деятельности во имя благосостояния и прогресса азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев особо отметили роль встреч, проведенных между главами государств, в развитии наших связей. Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.