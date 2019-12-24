Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря 2019 13:55 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и поздравил его с днем рождения, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Президенту Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и новых успехов в деятельности во имя благосостояния и прогресса азербайджанского народа.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев особо отметили роль встреч, проведенных между главами государств, в развитии наших связей. Президенты выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между нашими странами будут успешно развиваться и впредь.

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