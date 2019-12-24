Саломе Зурабишвили поздравила Президента Ильхама Алиева (версия 2)

24 декабря 2019 14:48 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

"Господин Президент,

Для меня большая честь поздравить Вас по случаю дня Вашего рождения.

Руководимый Вами Азербайджан - добрый друг и партнер Грузии. Отношения между Грузией и Азербайджаном действительно являются образцовыми. Верю, что мы и впредь будем предпринимать полезные шаги, направленные на укрепление и дальнейшее усиление стабильности в регионе.

Желаю Вам крепкого здоровья, Вашей стране – благополучия, мира и успехов", - говорится в поздравительном письме.

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