Саломе Зурабишвили поздравила Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.
"Господин Президент,
Для меня большая честь поздравить Вас по случаю дня Вашего рождения.
Руководимый Вами Азербайджан - добрый друг и партнер Грузии. Отношения между Грузией и Азербайджаном действительно являются образцовыми. Верю, что мы и впредь будем предпринимать полезные шаги, направленные на укрепление и дальнейшее усиление стабильности в регионе.
Желаю Вам крепкого здоровья, Вашей стране – благополучия, мира и успехов", - говорится в поздравительном письме.
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