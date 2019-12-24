Президент Ильхам Алиев дал подробное интервью местным журналистам в связи с итогами года (ВИДЕО, ФОТО) (версия 3)

Добавлены подробности. (Первая версия опубликована в 23 декабря 2019 17:19)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник дал подробное интервью местным журналистам в связи с итогами года.

Trend представляет данное интервью.

- Здравствуйте, господин Президент. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас от имени каждого из нас за то, что Вы создали такие условия и положительно ответили на наше обращение в связи с интервью. Конечно, это - возможность для нас, и мы подготовили вопросы, связанные с различными сферами. Но хотелось бы услышать Ваше мнение в связи с шагами, предпринятыми Азербайджаном в системе международных отношений в региональном и глобальном масштабах, а также с достигнутыми дипломатическими результатами. В целом, чем нам запомнился 2019 год с этой точки зрения?

- 2019 год близится к концу, и, конечно же, работа, проделанная в течение года, события, произошедшие в нашей стране и регионе, требуют очень серьезного анализа. Одно могу сказать с полной уверенностью: этот год был успешным для нашей страны. Все задачи, поставленные нами в начале года, воплотились в жизнь. Азербайджан в 2019 году успешно развивался. Это развитие позволяет нам предпринимать правильные шаги и в последующие годы, и чтобы 2020 год также стал успешным для нашей страны.

Что же касается вопросов, связанных с внешней политикой, то считаю, что и в этой сфере достигнуты большие успехи. Наши связи с традиционными партнерами поднялись на еще более высокую ступень, с соседними странами выдвинуто много совместных инициатив, достигнуты многие важные соглашения. Могу сказать, - я неоднократно высказывал свое мнения в связи с этой темой, - отношения с соседними странами, считаю, в целом имеют особое значение для каждой страны, в том числе и для Азербайджана. Я очень рад, что за последние годы наши связи с соседними странами развиваются. Эти связи построены на основе взаимопонимания, взаимного уважения, взаимных интересов и принципов невмешательства в дела друг друга. У меня состоялись многочисленные встречи с главами государств и правительств соседних стран, и каждая встреча была продуктивной. Поэтому считаю, что шаги, предпринятые в этом направлении, и шаги наших партнеров послужили усилению этих связей, в то же время оказали положительное влияние и на региональное сотрудничество. По инициативе Азербайджана у нас уже существует формат трехстороннего сотрудничества с соседними странами. Этот формат очень позитивный как по своему значению, так и с точки зрения достигнутых успехов. В то же время развивались наши двусторонние связи с другими странами. Могу сказать, что в этом году в Азербайджан совершили визиты более 40 глав государств и правительств - для участия как в международных мероприятиях, так и в двустороннем формате. С этой точки зрения этот год стал рекордным.

В этом году в нашей стране были проведены важные международные мероприятия. Среди них следует отметить Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Как известно, Азербайджан играет очень активную роль в этой организации, и председательство в организации перешло к Азербайджану. Мы в течение года будем председательствовать в этой организации. Кроме того, в Азербайджане прошел саммит Движения неприсоединения. Азербайджан единогласным решением 120 стран в течение 3-х лет будет председательствовать во втором после ООН крупном международном институте. Как я отметил, наше председательство было принято единогласным решением. Это имеет очень большое значение. Потому что среди стран-членов Движения неприсоединения имеются некоторые разногласия, противостояния, недопонимание. Некоторые страны, говоря простым языком, не ладят друг с другом. В таком случае поддержка, оказанная нам всеми государствами, конечно же, отражает нашу политику, показывает, что к Азербайджану относятся с огромным уважением и большой симпатией. В течение трех лет мы будем председательствовать в этой организации, и это председательство не будет носить формального характера. Мы хотим повысить роль этой организации в мире. Азербайджан в период председательства выступит с несколькими важными инициативами. Главная суть этих инициатив состоит в том, чтобы международное сотрудничество в мире поднялось на новую ступень, и вопросы между странами, в том числе межцивилизационные вопросы, решались на здоровой основе. У нас очень большой опыт в этой сфере.

В то же время считаю, что в этом году успешно развивались наши связи с Европейским Союзом. В течение года прошло несколько важных мероприятий, в том числе особое значение имеет состоявшийся в июле визит президента Совета Европейского Союза господина Туска в Азербайджан. Наши связи с Европейским Союзом в этом году развивались в положительном направлении. Должен также отметить, что в прошлом году в Брюсселе был парафирован документ о приоритетах партнерства между Европейским Союзом и Азербайджаном. В этом документе была выражена поддержка Европейским Союзом территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ нашей страны. Кроме того, в Итоговой декларации Движения неприсоединения открыто говорится о необходимости решения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе принципов территориальной целостности. В Итоговой декларации Совета сотрудничества тюркоязычных государств также нашли свое отражение аналогичные пункты. Таким образом, 120 стран, объединенных в Движении неприсоединения, 28 стран-членов Европейского Союза, а также тюркоязычные страны, которые не являются членами Движения неприсоединения, - абсолютное большинство международного сообщества - поддерживают нас, верят в нас и, поддерживая нашу позицию, видят решение армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности. Считаю, что это – основные запомнившиеся вопросы во внешнеполитической сфере. Конечно, наша внешняя политика очень гибкая, очень продуманная. Считаю, что все другие вопросы и результаты, связанные с внешней политикой, достойны высокой оценки.

- Господин Президент, Вы коснулись связей с Европейским Союзом. Кстати, хотели бы знать, на каком этапе находятся переговоры с Европейским Союзом, связанные с новым соглашением? В общем, было бы интересно знать Ваше мнение по этому вопросу.

- Могу сказать, что несколько лет идет работа над новым соглашением. Предыдущее наше соглашение было подписано много лет назад и, конечно же, есть потребность в новом соглашении. Мы считаем и предложили, что это соглашение должно обеспечивать интересы обеих сторон, в противном случае необходимости в соглашении не будет. В то же время мы успешно сотрудничаем со странами-членами Европейского Союза в двустороннем формате, и с 9 из 28 стран подписаны или приняты документы о стратегическом партнерстве. То есть, считаю, что основы соглашения, которое будет подписано с Европейским Союзом, закреплены вот в этих 9 документах. Считаю, что в будущем соглашении должны найти отражение как вопросы, носящие стратегическое значение, так и вопросы, интересующие Азербайджан, служащие нашим интересам. Соглашение должно быть подписано между равноправными сторонами, оно должно быть свободным от всех нюансов, противоречащих равноправному сотрудничеству. В этом случае, конечно же, подписание соглашения будет возможным. Могу сказать, что абсолютное большинство пунктов соглашения согласовано, примерно 90 процентов вопросов нашли решение на основе согласования. Считаю, что остальные вопросы должны найти свое решение в рамках атмосферы доброй воли. Знаете, в некоторых случаях в связи с соглашением в прессе звучат несоответствующие действительности мнения. В том числе, одно из мнений состоит в том, что Европейский Союз не подписывает с нами это соглашение потому, что мы не соответствуем каким-то его критериям. Это абсолютно необоснованное предположение, такого вопроса в повестке нет. Должен также открыто сказать, что причиной неподписания по сей день соглашения также являемся мы. Почему? Я объясню и это, потому что считаю, что общество должно обладать абсолютно точной информацией по этому вопросу. Несколько вопросов соглашения пока еще являются темой обсуждения. Мы не дали своего согласия на предлагаемые вопросы, и этому есть причины. Одна из них связана с торговлей. Как известно, Азербайджан не является членом Всемирной торговой организации. Несмотря на то, что мы уже завершили обсуждения с несколькими странами в двустороннем формате, считаю, что время еще не настало. Причина этого заключается в том, что основную часть нашего экспорта все еще составляет нефтегазовая продукция, и для экспорта этой продукции нет необходимости быть членом Всемирной торговой организации. С другой стороны, нашей главной задачей является развитие ненефтяного сектора, рост местного производства, и в таком случае мы должны защищать и свой внутренний рынок. Если мы сейчас вступим во Всемирную торговую организацию, то наши производители, в том числе в промышленном, сельскохозяйственном секторах, могут столкнуться с большими проблемами. Возможно, в Азербайджан поступит большой объем некачественной импортной продукции с целью захвата нашего рынка, и таким образом будет нанесен большой ущерб местному производству. Должен также отметить, что в настоящее время в рамках Всемирной торговой организации также переживается кризис. Как известно, Соединенные Штаты Америки пересматривают свое членство в этой организации. Можно сказать, что между некоторыми странами – странами-членами организации и странами-союзниками - происходят торговые войны, и они ширятся. В таком случае, конечно же, наш осторожный подход к этому вопросу очень логичен и обоснован. Поэтому в этом соглашении вопросы, связанные с торговлей, не удовлетворяют нас, и мы высказали свое мнение противоположной стороне. Надеемся, что они с пониманием отнесутся к этому.

Другой важный вопрос связан с энергетическим сектором. Здесь также, несмотря на наше успешное сотрудничество с Европейским Союзом в энергетической сфере и реализацию совместных проектов, один из вопросов, предложенных в соглашении, - я хочу, чтобы общественность знала и об этом, - связан с ценой на энергоносители. Предлагается пункт о том, чтобы в Азербайджане внутренние цены на природный газ были равны его экспортной цене. Что это означает в реальности, понять не так уж и трудно. В настоящее время примерно 85 процентов азербайджанских потребителей покупают природный газ по очень дешевой цене, то есть, на основе предоставляемой государством субсидии, цена составляет 100 манатов за тысячу кубометров. А экспортная цена в несколько раз выше. Если мы будем продавать наш природный газ по внутренним ценам, то нанесем очень большой урон нашей экономике. Потому что в таком случае экспортная цена должна составлять 58 долларов. А сегодня на мировых рынках, в том числе европейских рынках, внутренняя цена, то есть, цена, выплачиваемая потребителями, составляет примерно 300, 400, 500 долларов. Это составит примерно 1000 манатов. В таком случае мы должны будем как минимум в десять раз поднять внутренние цены. Тогда граждане Азербайджана будут платить за природный газ не 100 манатов, а 500 или же 700 манатов, а это абсолютно невозможно. Или же мы с большими трудностями и прилагая большие усилия, вложив крупные инвестиции и, можно сказать, завершив Южный газовый коридор, должны будем поставлять свой газ на зарубежные рынки за 58 долларов. Это совершенно неприемлемо, и я удивляюсь, почему наши партнеры не могут согласиться с этой простой логикой, этими расчетами. Поэтому эти два основных вопроса остаются несогласованными, и наша позиция однозначна. Это соглашение должно отвечать нашим интересам. В принципе я задал вопрос нашим европейским партнерам: «Ответьте мне, почему мы должны подписать это соглашение?» Мы и без этого соглашения сегодня живем, хорошо развиваемся, ни от кого ничего не ждем, не обращались за какими-то привилегиями. Мы хотим подписать соглашение для того, чтобы оно вывело наши связи на новый этап, и чтобы были обеспечены наши интересы. В противном случае, конечно же, это соглашение не будет подписано.

- Господин Президент, хотел бы задать вопрос, связанный с «Восточным партнерством». Несколько постсоветских стран участвуют в программе «Восточное партнерство». Некоторые из них подписали соответствующие соглашения с Европейским Союзом. До этого Вы отметили, что парафирован документ о приоритетах партнерства между Азербайджаном и этой организацией. Что Вы можете сказать о перспективах сотрудничества в рамках программы «Восточное партнерство»?

- Знаете, мы присоединились к программе «Восточное партнерство» вместе с другими странами. В то время у нас не было представления, в чем будет заключаться эта программа. Могу сказать, что в течение последних 10 лет внутри Европейского Союза протекали многие процессы. Естественно, в настоящее время преобладают различные мнения о дальнейшей деятельности, программе расширения Европейского Союза. То есть, положение, которое было 10 лет назад, составляет противоречие с нынешним положением. Это - во-первых.

Во-вторых, страны-члены «Восточного партнерства» объединяет один фактор. А это заключается в том, что эти страны являются постсоветскими республиками. Я не вижу другого объединяющего фактора. Потому что у стран разная внешняя политика, есть большие отличия во внутреннем положении, естественно, различно экономическое развитие. Поэтому считаю, что объединение этих стран в одной программе, возможно, было приемлемым вариантом для того времени. Однако сегодня это не так, и несколько из этих стран, точнее, 3 страны, подписали ассоциативное соглашение с Европейским Союзом. Одна страна заключила договор о расширенном сотрудничестве. Азербайджан же не заключил ассоциативного соглашения, и в настоящее время идет работа над двусторонним соглашением. Я уже высказал свое мнение об этом. Поэтому трудно что-либо сказать о будущем этой программы. Когда эта программа была нам представлена, мы изначально высказали свое мнение о том, что отдаем предпочтение двустороннему формату. Азербайджан не ожидает каких-либо привилегий от Европейского Союза, и в отличие от некоторых стран, участвующих в программе, мы – страна, обеспечивающая себя. В отчете Международной ассоциации развития мы уже стали чисто донорской страной. То есть, мы уже страна, дающая в долг. Что касается западных технологий, то мы покупаем западные технологии, никто не дает их нам даром. Поэтому мы присутствуем в программе, но, честно говоря, не придаем этому такого уж большого значения. Потому что нам не ясны очень точные цели этой программы. Если это - европейская интеграция, то уже всем очевидно, что эта цель недосягаема для постсоветских республик. Если речь идет о сотрудничестве между какими-либо другими странами, то с некоторыми из этих стран у нас тесные связи, с некоторыми странами наши связи вообще на очень низком уровне, с Арменией мы в состоянии войны. Поэтому считаю, что попытки объединить эти страны в данной программе и ориентировать в каком-либо направлении должны предприниматься учредителями этой программы. Поэтому мы не выходим из программы, но и не намерены активно в ней участвовать.

- Господин Президент, хотели бы коснуться одного момента. Вообще, думаем, что одним из наиболее запоминающихся событий года было Ваше выступление на церемонии, посвященной 100-летию Бакинского государственного университета. Это выступление было встречено общественностью страны с очень большим одобрением. Фактически перед профессорско-преподавательским и студенческим составами Вы затронули основные факторы, стратегические задачи, обусловливающие сегодняшние успехи Азербайджана, и одна Ваша мысль особенно широко обсуждалась общественностью. Это был вопрос интеграции Азербайджана в Европу. Вы однозначно отметили, что Азербайджан не намерен никуда интегрироваться, у нас есть свои национально-духовные ценности, национальные принципы. В целом, в чем главные причины, основные источники, обусловившие эту конкретную позицию, продемонстрированную Вами в связи с интеграцией Азербайджана в Европу?

- Знаете, об евроинтеграции уже много говорят в некоторых кругах. Однако главный вопрос в том, что имеют в виду, когда говорят о евроинтеграции. Я считаю, что мы уже предприняли шаги в направлении евроинтеграции, и в дальнейших шагах необходимости нет, они будут безрезультатными. К примеру, мы члены - ОБСЕ. ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мы в 2001 году вступили в Совет Европы и уже около 20 лет осуществляем деятельность в этой организации. Это – один из видов евроинтеграции. В то же время Азербайджан представлен в Парламентской Ассамблее Евронест. В таком случае считаю, что в этом направлении предприняты возможные шаги, в дальнейших шагах и необходимости нет, и это не будет иметь результатов. Потому что, если мы, говоря о евроинтеграции, говорим о членстве в Европейском Союзе, то это абсолютно невозможно. Это показывает и история, и процессы, происходящие на европейском пространстве, а также Брексит. Сейчас, наоборот, как говорится, в Европе налицо центробежные тенденции. В то же время достаточно обратить внимание на выступления руководителей ведущих стран Европы в связи с расширением Европейского Союза, чтобы увидеть, что уже нет никаких перспектив, связанных с расширением. Считаю, что даже страны-кандидаты – Балканские страны, они тоже сейчас находятся в несколько сложной ситуации. Потому что им в свое время обещали, что, решив эти вопросы, вы можете стать членами Европейского Союза, и они предприняли эти шаги. Некоторые были вынуждены предпринять очень болезненные шаги. Сейчас я не хочу называть эти страны, но мы все знаем, о чем идет речь. Для некоторых эти шаги обошлись очень дорого, это привело к внутреннему противостоянию, большим протестам в странах. Общества в этих странах раскололись. Почему они предприняли этот шаг? Им обещали, что у вас есть будущее, если вы сделаете это, это и это, мы примем вас. Однако сейчас лидеры ведущих европейских стран говорят, что мы уже никого не будем принимать. Считаю, что даже в долгосрочной перспективе для европейских стран нет такой возможности.

Другой пример связан с нашей братской Турцией. Посмотрите, с какого времени Турция заключила ассоциативное соглашение с Европейским Союзом? Возможно, десятилетия назад. Однако дали ли результат последующие шаги? Конечно же, нет, и это большая несправедливость. С 2000 года в Европейский Союз вступили многие страны, относившиеся к социалистическому блоку. Сейчас они более развитые страны, чем Турция? Нет. Более готовы к членству в Европейском Союзе? Нет. Почему их приняли, а Турцию нет? Вопрос понятный, риторический. Из-за одного фактора, который заключается в том, что Турция – мусульманская страна. Об этом уже говорят открыто. Раньше для того, чтобы завуалировать этот основной тезис, приводились некоторые другие мнения, различные причины: что эта страна не готова или произошли какие-либо процессы. Однако сейчас это не скрывают, и Турцию не принимают в Европейский Союз потому, что это - мусульманская страна. В таком случае, примут ли Азербайджан? Конечно же, нет. Если это так, мы должны изначально построить свою работу так, чтобы не давать нереальных обещаний и не предпринимать ненужных шагов. Это во-первых.

Во-вторых, даже если завтра нам скажут, посмотрите, Азербайджан – это такая страна, что мы примем ее в такое-то время. Это нам нужно? Каждый гражданин, взглянув на процессы, происходящие в Европе, видит, какие происходят события, в том числе на религиозной почве, на почве национально-духовных ценностей. Подходят ли нам эти процессы? Конечно, нет, и мы должны открыто это сказать. Поэтому представители оппозиции в кавычках, которые в некоторых случаях хотят выйти на улицы с флагами Европейского Союза, должны знать, чего они хотят? Хотят, чтобы судьба Азербайджана решалась в Брюсселе? Хотят, чтобы сохраненные наши на протяжении веков ценности были уничтожены? Мы сохраняли эти ценности веками, даже в период, когда не были независимыми. В период, когда мы были составной частью других стран, империй, мы сохранили наш язык, религию, ценности, традиции, образ жизни. В таком случае сейчас, в период независимости, мы можем сами доверить свою судьбу кому-то? Категорически нет, и мы никогда не пойдем на это. У нас своя история, своя культура, свои ценности. Поэтому даже если они предложат нам, идти на это категорически нельзя.

Сейчас в Европе налицо ситуация с мигрантами. Некоторые не хотят говорить это, но я считаю, что мы должны сказать. Почему мы не должны говорить правду, почему должны обходить это? Политические силы уже приходят к власти под лозунгами «Стоп Ислам»; «Нет исламским мигрантам». Популистские обещания сегодня строятся на основе исламофобских принципов. Поэтому политическая сила, желающая собрать больше голосов, обязательно эксплуатирует эту тему. В таком случае, в какой форме там может быть представлена мусульманская страна Азербайджан? Как второстепенная страна? Или как страна, выпрашивающая какие-либо льготы? Категорически нет! Мы - гордая страна, мы идем своим путем, ни в ком не нуждаемся, ни от кого не зависим!

Поэтому сегодня я еще более широко довожу до общественности мысли, высказанные мною в связи с интеграцией в Европу в Бакинском государственном университете, считаю, что это единственно верный путь. Сейчас мы являемся членами некоторых европейских структур, я отметил это. Налаживаем связи с Европейским Союзом на почве сотрудничества, и в будущем мы должны строить свою работу как в двустороннем формате, так и с Европейским Союзом на этих основах.

- Господин Президент, мой очередной вопрос будет связан с самой болезненной проблемой нашего народа - армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. На какой стадии находится переговорный процесс по разрешению конфликта?

- Знаете, могу сказать, что 2019 год был потерянным для переговорного процесса. Единственная причина этого заключается в том, что руководство Армении демонстрирует неконструктивную позицию на этих переговорах, и международные посредники не оказывают необходимого влияния и давления на страну-оккупанта. Именно поэтому могу сказать, что в 2019 году в треке переговоров не было достигнуто какого-либо прогресса.

В то же время противоречивые и опровергающие друг друга заявления руководства Армении, конечно же, вызывают и удивление, и сожаление. Мы все хорошо помним, что новое руководство Армении на начальном этапе поставило вопрос о том, что Азербайджан должен вести переговоры с Нагорным Карабахом, что Нагорный Карабах - «независимое государство», и Армения не может вмешиваться в дела этого независимого в кавычках государства. Все это - абсурдные мысли, потому что 90 процентов находящихся сегодня в Нагорном Карабахе воинских подразделений формируются из граждан Армении. Ежегодно из бюджета Армении в бюджет Нагорного Карабаха осуществляется трансферт крупных средств. Поэтому называть его «независимым государством» - чистая ложь. Просто такие выражения используются для того, чтобы затянуть переговоры или же сбросить с себя ответственность.

Мы категорически не можем согласиться с этими выражениями. Мы высказали свое мнение, в то же время послы стран-сопредседателей Минской группы также выступили с похожими заявлениями. Переговоры ведутся между Арменией и Азербайджаном. Одним из важных событий является то, что формат переговоров остался неизменным. Считаю, что это – наш дипломатический успех. То есть, попытки и предложения армянского руководства не были приняты. Это подтверждается и тем фактором, что у меня состоялись встречи с премьер-министром Армении. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана проводят встречи, переговоры. Последняя встреча состоялась в начале этого месяца.

С другой стороны, после провала идеи о том, что Азербайджан должен проводить переговоры с так называемой «нагорно-карабахской республикой», был выдвинут очередной абсурдный тезис, - об этом уже все слышали, - премьер-министр Армении сказал, что Карабах – это Армения, и точка. То есть, это полностью опровергает предыдущий тезис, и это - очередная ложь. Потому что Карабах - не независимая страна, - его никто не признает, не признает ни одна страна, - и вопросы, которые я отметил ранее, – решения и итоговые резолюции, принятые крупными международными организациями, демонстрируют, что мировое сообщество признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана, и Карабах – это не Армения, и чтобы доказать это, усилия не нужны.

Поэтому и в первый раз, и во второй раз была сказана ложь. Однако правда в том, что – я сказал об этом в прямом эфире, - Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак. Весь мир признает Нагорный Карабах как неотъемлемую часть Азербайджана, и в нашей позиции в переговорном процессе нет и не может быть никаких изменений. Историческая правда на нашей стороне. Мы смогли доказать миру, что Нагорный Карабах – это исконная, историческая азербайджанская земля. Азербайджанский народ на протяжении веков жил и творил на этих землях. Мы все хорошо знаем, и сегодня мировое сообщество благодаря проводимой нами политике знает, что армяне - пришлый народ на Южном Кавказе, они были переселены царской Россией в наш регион после российско-иранской войны в XIX веке. После того как Кавказ стал составной частью Российской империи, для увеличения численности христианского населения в нашем регионе армяне были массово переселены из Восточной Анатолии и Ирана в Нагорный Карабах. Существует множество исторических документов, фактов, подтверждающих это. Это - не очень далекая история. То есть, армяне были переселены на наши исторические земли, потому что здесь надо было увеличить христианское население. Поэтому это - наша историческая земля, и об этом сейчас знает весь мир. Это - первое.

Во-вторых, Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и когда мы вступали в ООН как независимая страна, уже была принята, поддержана и подтверждена территориальная целостность Азербайджана. Поэтому как с точки зрения исторической справедливости, так и международного права Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, и урегулирование конфликта возможно именно на основе этих принципов. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

Что касается принципа самоопределения народов, - Армения всегда ссылается на это, - этот принцип уже не работает в связи с данным конфликтом, потому что армянский народ уже самоопределился. У них есть независимое армянское государство, которое располагается на древних азербайджанских землях, и мы никогда не позволим создать на азербайджанской земле второе армянское государство.

Поэтому наша принципиальная позиция заключается в том, что принцип территориальной целостности должен преобладать, наша территория должна быть восстановлена, и конфликт должен быть урегулирован только на основе этих принципов. Кроме того, есть решения и резолюции международных организаций - 4 резолюции Совета Безопасности ООН, похожие решения и резолюции Движения неприсоединения, Организации исламского сотрудничества, ОБСЕ, Европейского парламента, Совета Европы. Как я отметил, в прошлом году Европейский Союз подписал с нами документ, поддерживающий территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана.

- Господин Президент, как продолжение темы хотели бы коснуться одного важного момента. Вы с различных международных трибун, на важных мероприятиях разоблачаете на конкретных фактах, приводя цитаты из иностранных источников, оккупационную сущность Армении, то, что она является террористическим государством, а также истинное лицо террориста Нжде. Мы увидели это и на Саммите глав государств СНГ, состоявшемся в Ашгабаде в этом году. Вы еще раз довели эти факты до внимания лидеров, участвовавших в этом мероприятии, и международной общественности. Мы увидели, каким растерянным и беспомощным выглядел Пашинян перед этими фактами. За это мы признательны Вам. Но, к сожалению, и сегодня есть некоторые люди, которые, как Пашинян, поддерживают оккупационную политику и террористическую сущность Армении. Почему, как по-Вашему?

- Знаете, азербайджанская общественность подняла этот вопрос некоторое время назад. Азербайджанская общественность, в том числе ветераны, направили письма главам государств СНГ в связи с возведением в Армении памятника фашисту Нжде. В то же время аналогичные письма были направлены в парламенты стран СНГ, и сегодня на пространстве СНГ есть принципиально единое мнение о Второй мировой войне. В официальных заявлениях нет расхождений во мнении об исторических итогах войны и главной роли Советского Союза в достижении Победы. В то же время сходятся мнения о неприемлемости героизации фашистов. В таком случае, как может быть, что в Иреване, в центре города, устанавливается шестиметровый памятник фашистскому палачу Нжде, в открытии которого участвуют президент и все руководство Армении. Что это значит?

Поэтому этот вопрос не новый в нашей повестке. Просто одним из вопросов повестки дня Саммита СНГ была подготовка к 75-летию Победы. Я высказался по этому вопросу открыто и аргументированно, со ссылкой на исторические документы разоблачил истинное лицо фашиста и палача Нжде. Его преступления не ограничиваются лишь преступлениями, совершенными в годы Второй мировой войны. Он совершил зверства, геноцид против мирного азербайджанского населения, убил тысячи невинных азербайджанцев. Все это – исторические факты.

Если вы помните, я в том выступлении отметил, что это сделало прежнее руководство Армении. То есть, я в некотором роде дал возможность премьер-министру Пашиняну, чтобы он не взял на себя это грязное деяние. Потому что он не участвовал в возведении этого памятника. Но, к сожалению, вместо того чтобы продемонстрировать правильный подход, он очень неадекватными заявлениями постарался оправдать Нжде. Один из аргументов заключался в том, что я сказал, что он был арестован СМЕРШ - а это аббревиатура, означающая «Смерть шпионам», и был осужден на 25 лет, закончил свою жизнь во Владимирской тюрьме. А его аргументом было то, что Солженицын тоже был арестован советским режимом. Потом я вновь взял слово и сказал, что палача и фашиста нельзя отождествлять с Солженицыным. Это абсолютно неприемлемо.

Я ожидал, что после этого Армения уже в спокойной обстановке начнет искать пути выхода с помощью своих советников, в какой-либо приемлемой форме опровергнет это. Но мы увидели полную противоположность этого. На встрече с российскими журналистами он пошел еще дальше и сказал: ну и что, если Нжде встречался с Гитлером, Молотов тоже встречался с Гитлером. Знаете, я не нахожу слов, чтобы прокомментировать это. Потому что это предположение такого низкого пошиба, что комментировать его невозможно. Молотов был министром иностранных дел Советского Союза. Пакт Молотова-Риббентропа был заключен в 1939 году, потому что Советский Союз был не готов к войне, и это было подписано, чтобы отложить возможную войну. Молотов не служил Гитлеру, как Нжде. Молотов не озвучивал фашистские лозунги, как Нжде. Известным лозунгом Нжде было «Кто умирает за Германию, умирает за Армению». То есть, он - фашист, и сказал это во время Второй мировой войны. Поэтому, конечно, нельзя всерьез воспринимать такие абсурдные слова руководства Армении.

Однако, несмотря на это, считаю, что мое выступление в Ашгабаде сыграло здесь решающую роль – была демонтирована, разбита и уничтожена доска, установленная этому палачу в российском городе Армавир. Это сделали сами армяне. Их заставили городские власти Армавира. Уверен, что наступит день, и армяне сами разрушат этот отвратительный памятник фашисту в Иреване.

- Господин Президент, хотел бы узнать Ваше мнение о работе, проводимой в стране в экономической сфере. В 2019 году в Азербайджане были предприняты очень важные и серьезные шаги по дальнейшему развитию экономики. Что Вы можете сказать об экономических итогах года?

- Да, в этом году показатели в экономической сфере хорошие. Вы знаете, что после резкого падения цен на нефть наша национальная валюта также подверглась девальвации, и экономическая активность снизилась. Конечно, для нас это было неожиданным. Представьте, если стоимость вашего основного источника дохода дешевеет в четыре раза, то, конечно, это может очень негативно повлиять на экономику. Однако, несмотря на это, мы не сократили ни один социальный проект. Выполнили все социальные обязательства. Конечно, мы были вынуждены предпринять очень серьезные шаги в экономической сфере. Однако считаю, что после стабилизации первые проявления развития дали о себе знать в прошлом году. А в этом году развитие уже стало более широкомасштабным, о чем свидетельствуют все экономические параметры. Общий экономический рост превышает 2 процента, и, возможно, это не очень большая цифра. Но причина этого в том, что добыча нефти несколько снизилась. Объем нефти играет важную роль в нашем валовом внутреннем продукте. Однако наша ненефтяная экономика выросла примерно на 3,5 процента. Считаю, что это неплохой результат, однако рост должен быть и будет больше.

Отрадно, что рост в ненефтяной промышленности составляет примерно 14 процентов. Это говорит о том, что наши планы по развитию ненефтяной промышленности уже исчисляются реальными цифрами. Как вам известно, в последние годы вложены крупные инвестиции в сельское хозяйство, реализуется большой пакет реформ, и рост здесь превышает 7 процентов.

Другие экономические показатели тоже положительные. За 11 месяцев инфляция составила примерно 2,6 процента. Вырос внешнеторговый оборот. Наш ненефтяной экспорт увеличился примерно на 14-15 процентов, несмотря на то, что растет и внутреннее потребление. Причина того, что наш ненефтяной экспорт не растет более крупными цифрами, заключается в том, что население увеличивается, повышается внутреннее потребление, и, таким образом, объем товаров, предлагаемых для экспорта, не особо увеличивается. Но, несмотря на это, ненефтяной экспорт увеличился на 14 процентов.

Наш внешний долг снизился, составляет 17 процентов от валового внутреннего продукта, и это 9-й показатель в мире. Уже утвержден бюджет следующего года, и в нем предусмотрены средства для обслуживания внешнего долга. Таким образом, как минимум в конце будущего года государственный внешний долг составит 16 процентов. Я поставил перед правительством задачу за короткий срок снизить внешний долг примерно до 10-12 процентов от валового внутреннего продукта, и это вполне возможно. Должен отметить еще один фактор: наши валютные резервы в 5 раз превышают наш государственный внешний долг. Это, могу сказать, редкий результат в мировой практике. По объему валютных резервов на душу населения мы занимаем первое место в СНГ. В этом году наши валютные резервы увеличились на 4,5 миллиарда долларов. Это говорит о том, что мы очень экономно тратим доходы – только на социальные проекты и проекты стратегического значения.

В целом же к концу года валютные резервы Азербайджана выросли до 50 миллиардов долларов. А это - рекордный показатель. Конечно, это очень большое достижение в экономической сфере, в то же время это полностью обеспечивает нашу экономическую независимость. Экономическая независимость – основное условие политической независимости. Мы сейчас не зависим от кредитов. Правда, увеличивается число желающих дать нам кредит. Ведущие международные финансовые структуры делают нам многочисленные предложения. Однако мое мнение заключается в том, что мы можем брать кредиты только на важные проекты в технологической сфере. Зачем нам брать кредит из-за рубежа на прокладку какой-нибудь дороги или на какое-либо строительство. У нас есть свои средства. Для нас могут представлять интерес только кредиты, связанные с экспортом технологий.

Поэтому в целом 2019 год был успешным в экономической сфере, и должен отметить, что проводимые реформы, в том числе реформы в области прозрачности, принесли нам дополнительный доход. Таким образом, налоговые и таможенные органы в этом году перечислили в казну сверх плана 1 миллиард манатов. То есть, благодаря исключительно прозрачности, точности, правильной отчетности и реформам, проводимым в этой сфере, в сфере администрирования, мы получили один миллиард дополнительных доходов. Эти средства мы, конечно же, направили на социальные проекты.

- Господин Президент, Вы сказали об экономических показателях. Хотелось бы немного коснуться и социальной сферы. В 2019 году в социальной сфере были предприняты очень серьезные шаги и осуществлены последовательные меры по социальной защите населения. А как Вы оцениваете 2019 год в этом направлении?

- Я и это высоко оцениваю. Я отметил, что даже в кризисные годы мы не сократили средства, предусмотренные для социальной сферы. Потому что я всегда говорил, что экономические реформы должны проводиться параллельно с социальной защитой. Это - основные ветви нашей политики. Так как во многих случаях, - мы это знаем и из истории, и из опыта некоторых стран, - очень серьезные экономические реформы создают социальные проблемы, и мы категорически не можем допустить этого. Потому что целью всей нашей деятельности являются интересы гражданина Азербайджана, и гражданин Азербайджана с каждым годом должен жить лучше. Для этого должны реализовываться проекты, связанные с социальной инфраструктурой, одновременно необходимо улучшать и социальное обеспечение граждан. Поэтому считаю, что в этом году мы предприняли очень серьезные шаги в этом направлении. В первую очередь, был решен вопрос с проблемными кредитами. Этот вопрос постоянно находился в центре внимания, и мы хорошо понимали, что необходимо оказать помощь гражданам, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за девальвации. Но вопрос в том - когда. Я считал, когда у нас появится для этого возможность, и по мере появления возможностей, мы сделали это. Вы также знаете, что от девальвации пострадал не только Азербайджан. В нескольких постсоветских странах произошли подобные случаи, в том числе в странах, в экспорте которых превалируют энергоресурсы. Однако нигде вопрос проблемных кредитов не был решен, как у нас. Мы выбрали самый приемлемый для граждан вариант и решили это.

После этого повышение зарплат, пенсий, социальных пособий, стипендий студентов, то есть, все вопросы в социальной сфере нашли комплексное решение. Пособия в среднем увеличились на 50 процентов, или в 2 раза, минимальная заработная плата – в 2 раза, минимальная пенсия – более чем на 70 процентов. Сегодня Азербайджан занимает первое место в СНГ по покупательной способности минимальной пенсии. Но это не значит, что это удовлетворяет нас, нет. Мы хотим еще большего повышения, и уверен, что повысится. Просто для этого необходим еще больший рост в экономической сфере. Потому что мы протягиваем ножки по одежке. Мы ниоткуда не получаем поддержки и не видим в этом нужды. Поэтому мы должны спланировать наш бюджет таким образом, чтобы стоящие перед страной задачи выполнялись, реализовались проекты, обусловливающие развитие ненефтяной экономики, и чтобы за счет полученных доходов мы осуществляли социальные проекты. Поэтому наши валютные резервы растут с каждым годом. Даже в самые кризисные 2015-й, 2016-й годы, когда наши доходы резко снизились, мы представили большой пакет экономии и не позволили, чтобы валютные резервы сократились. Потому что это положительно влияет на курс маната и в то же время является нашим основным резервом.

Поэтому реализация будущих социальных проектов связана исключительно с экономическим развитием, и мы направим экономическое развитие, подавляющее большинство дополнительных доходов на социальные проекты. Уверен, что следующий год тоже будет важным в этом аспекте. Также должен отметить, что мы представили большой пакет социального жилья для вынужденных переселенцев, семей шехидов, ветеранов войны, инвалидов. Только в этом году для вынужденных переселенцев было построено свыше 5 тысяч домов и квартир. Представьте, сейчас в среднем в семье 4-5 человек, то есть, мы реализовали проект, равный одному городу. Приблизительно 25-30 тысяч человек пользуются этим, около 800 семей шехидов, инвалидов войны обеспечиваются домами. Ни в какой стране этого нет. Сейчас есть много стран, которые пережили войну. В какой стране государство выделяет дома, квартиры семьям шехидов, погибших в войне? Даже не одному, не двум, уже более 7 тысячам семей шехидов государством предоставлены квартиры. Тысячам, примерно 6 тысячам инвалидов войны предоставлены машины. То есть, это - наша политика, мы это применяем, не перенимая у кого-либо. Мы сами выдвигаем эти инициативы. Потому что считаю, что это справедливо. Справедливость должна быть повсюду, в том числе социальная справедливость. Поэтому считаю, что социальная сфера в этом году была запоминающейся, и в следующем году по возможности эти положительные тенденции будут продолжены.

- Господин Президент, в энергетической отрасли этот год был насыщен очень важными и знаменательными событиями. Как бы Вы охарактеризовали реализацию, завершение стратегического проекта TANAP, значение реализации Южного газового коридора?

- Сдача в эксплуатацию проекта TANAP, конечно, большое событие, историческое событие. Можно сказать, что этот проект, составляющий основную часть Южного газового коридора, был успешно завершен и по более низкой стоимости, чем планировалось ранее. То есть, для этого проекта изначально предусматривались более крупные средства. Однако в ходе строительства этот проект был реализован с большой экономией, и азербайджанский газ уже доведен до границ Европейского Союза. Поэтому церемония, проведенная в ноябре этого года на турецко-греческой границе, имела особое значение.

Проект TANAP - наш стратегический актив. Мы приложили большие усилия для реализации этого проекта. Потому что мы все хорошо помним, что для транспортировки более крупных объемов азербайджанского газа на европейский континент было выдвинуто несколько проектов. Одним из них был Nabucco, были и другие проекты. Вокруг этих проектов проводились многочисленные дискуссии, организовывались конференции. Фактически мы потеряли несколько лет, потому что у этого проекта отсутствовал основной фактор: кто будет за него платить? Кто будет вести координацию между странами? На первоначальном этапе Европейский Союз взял эту миссию на себя и старался проводить координацию между странами. Упомянутые мною эти симпозиумы, конференции и презентации проводились с этой целью. Но мы тоже участвовали, и лично я неоднократно принимал участие. Каждый раз я видел, что речь здесь не идет о конкретных вопросах. Звучат хорошие лозунги, проходят хорошие презентации. Однако как нам это сделать, кто будет это делать, кто возьмет на себя - эти вопросы оставались открытыми. Когда мы касались этого вопроса, мы получали очень абстрактные ответы, не могли понять, в чем дело. Поэтому, когда увидели, что этот вопрос уже не находит своего решения, - а для санкционирования проекта «Шахдениз-2» этот вопрос обязательно должен был быть решен, потому что в противном случае, кто направит столько средств на буровые работы, если нет рынка, на газовом рынке ты заранее должен заключить контракт, после этого сможешь провести буровые работы. Это не нефть, чтобы можно было продать ее в любое место. Это - продукция, связанная с рынком. Поэтому, когда мы увидели, что этот вопрос пробуксовывает, мы выдвинули инициативу и представили ее турецкой стороне. Мы предложили, чтобы этот проект был назван TANAP - Трансанатолийский трубопровод. Турецкая сторона отреагировала положительно. Таким образом, в 2012 году я и уважаемый Президент Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Стамбуле это историческое соглашение. Примерно через год после этого консорциум «Шахдениз» дал санкцию на разработку проекта «Шахдениз-2». То есть, это были вопросы, тесно связанные друг с другом. Если бы TANAP не был подписан, «Шахдениз-2» висел бы в воздухе, и сегодня мы не смогли бы реализовать этот проект. Именно поэтому TANAP имеет очень важное значение. Потому что это позволило начать полномасштабную разработку газоконденсатного месторождения «Шахдениз», чтобы таким образом залегающие там более одного триллиона кубометров газа добывались и транспортировались. Второй вопрос, для чего нам это нужно? Если бы TANAP не был бы подписан, то не было бы задействовано и месторождение «Абшерон», где сегодня уже готовятся к добыче. Никто туда не стал бы вкладывать средства. С месторождения «Абшерон» мы также ожидаем добычи как минимум 300 миллиардов кубометров газа. Зарубежный инвестор тоже вкладывает туда основные средства. Если бы не было газопровода, кто бы вложил в это средства? С других наших месторождений добывается природный газ, в том числе попутный. Сейчас мы принимаем и попутный газ. В то же время на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» имеются большие запасы газа, называемого «глубокий газ». Мы приближаемся и к его эксплуатации. Вот почему TANAP сыграл здесь особую роль. Это не просто трубопровод, проходящий через территорию Турции. Он будет обеспечивать и уже обеспечивает и Турцию, и Грузию, и Европу. В то же время это позволит нам использовать все наши газовые ресурсы, привлечь иностранных инвесторов, и вновь будут вложены миллиарды долларов. Таким образом, Азербайджан в будущем будет зарабатывать средства от экспорта газа. Потому что наши нефтяные месторождения уже известны. Правда, сейчас с зарубежными компаниями разрабатываются новые проекты. Уверен, что и они будут подписаны. Мы ждем хороших результатов и от уже подписанных проектов. Однако в долгосрочной перспективе нашим основным источником дохода будет природный газ. Поэтому TANAP имеет очень большое значение.

В то же время TANAP создал возможность для строительства европейского газопровода - Трансадриатического трубопровода, то есть, трубопровода, именуемого TAP. Уровень реализации этого проекта уже превысил 90 процентов.

Также должен отметить, что инициатором всех этих проектов был Азербайджан. Инициатором и основным организатором Южного газового коридора был Азербайджан. Южный газовый коридор состоит из четырех проектов: «Шахдениз-2», Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP. Азербайджан участвует в каждом из них. Имея 58-процентную долю в TANAP, мы являемся основными акционерами проекта. У нас 20-процентная доля в TAP и в других проектах. Поэтому это имеет очень большое историческое значение. Уверен, что Южный газовый коридор, официальное открытие которого мы отметили в прошлом году, полностью будет введен в строй в следующем году.

- Господин Президент, мы услышали Ваше мнение об энергетических проектах. Следующий же мой вопрос будет связан с транспортным сектором. Известно, что Азербайджан и в этой области добился очень больших успехов. Как Вы оцениваете работу, проведенную в 2019 году в связи с региональным сотрудничеством в этом направлении?

- Я оцениваю положительно. Считаю, что в 2019 году мы очень эффективно использовали уже существующую транспортную инфраструктуру. Созданная в предыдущий период транспортная инфраструктура позволила нам расширить масштабы сотрудничества.

Что касается транспортных вопросов, я всегда делил эти вопросы на две части. Первая - внутренние транспортные проекты, вторая - проекты, требующие международного сотрудничества. Правда, эти проекты тесно связаны друг с другом. Однако мы должны были предпринимать наши шаги планомерно. В этом случае был бы достигнут успех, так и произошло. Поэтому реализация внутренних транспортных проектов позволила нам создать внутри страны очень современную транспортную инфраструктуру, и мы добились этого. Например, несмотря на то, что территория страны не очень большая, у нас есть семь международных аэропортов, все они функционируют. В шести из них осуществляются международные рейсы. С другой стороны, стремительно развивается наш морской транспорт. У нас самый большой флот на Каспии.

В настоящее время мы на судостроительном заводе, сданном в эксплуатацию в 2003 году, можем производить все виды судов. Недавно в Азербайджане впервые в истории было сдано в эксплуатацию судно-паром. Оно называется «Азербайджан». Был также построен и сдан в эксплуатацию нефтяной танкер «Лачин». В предстоящие годы на Бакинском судостроительном заводе будут построены и другие суда.

Что касается воздушного транспорта, то в последнем отчете Давосского Всемирного экономического форума говорится, что по эффективности воздушного транспорта Азербайджан занимает 12-е место в мире. Есть возможности для грузоперевозок. Азербайджан в настоящее время использует свое воздушное пространство в качестве транзитного хаба.

Одновременно в стране обновлена железнодорожная инфраструктура. Конечно, сдача в эксплуатацию два года назад железной дороги Баку-Тбилиси-Карс привела к большим изменениям. По эффективности железных дорог, - я вновь возвращаюсь к Давосскому форуму, - Азербайджан находится на 11-м месте. То есть, это очень высокий показатель. В то же время за последние 16 лет было построено 16 тысяч километров автомобильных дорог - и магистральных, и междугородных, и сельских. По этому показателю, по качеству дорог мы занимаем 27-е место в мире. В целом, по уровню транспортной инфраструктуры Азербайджан занимает 34-е место в мире, что является очень высоким показателем. Поэтому все сегменты транспорта в Азербайджане полностью отвечают современным стандартам. В то же время сданный в эксплуатацию в прошлом году Алятский морской торговый порт также является очень большим инфраструктурным объектом. Грузоперевалочная способность этого порта в настоящее время составляет 15 миллионов тонн, и этот объем легко можно увеличить до 25 миллионов тонн. Таким образом, этот стратегический инфраструктурный проект позволяет нам увеличить объем грузоперевозок по территории Азербайджана.

Среди всех этих проектов особо хочу подчеркнуть железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, потому что по ряду причин это действительно стратегический объект. Во-первых, у нас не было железнодорожного сообщения с Турцией. Таким образом, наш экспорт или же конечным пунктом экспорта, осуществляемого по территории Азербайджана, были черноморские порты. Там также необходимо было вновь переваливать, транспортировать грузы - снова трата времени, снова потеря средств. Возможности же портов ограничены и во многих случаях зависят от погодных условий. В первую очередь, порт Новороссийск. Там, наверное, в течение года примерно 20 процентов дней погодные условия не позволяют совершать грузоперевозки. Поэтому это было первоочередным вопросом. Второй вопрос заключался в том, что мы очень хорошо понимали, что если будет построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, тогда мы сможем привлечь на эту дорогу грузы не только с восточного, но и даже с южного и северного направлений, и мы добились этого. Поэтому для нас это был стратегический объект. Когда я приступил к деятельности в качестве Президента, я сразу же стал заниматься этим вопросом и изучил, как нам это реализовать. У нас тогда не было денег. Международные финансовые институты не проявляли интереса к этому проекту. Мы обратились к некоторым странам. И на это обращение не последовало ответа. Поэтому мы поняли, что должны это сделать сами и, конечно, вместе с соседними странами. В первую очередь мы провели переговоры с турецкой стороной и достигли договоренности. После этого начались переговоры с Грузией. Наибольшая его часть - это железная дорога, проходящая по территории Грузии. У Грузии не было возможностей. Поэтому мы взяли этот вопрос на себя, и с Грузией было подписано кредитное соглашение. Согласно этому кредитному соглашению, предусматривались средства в размере около 800 миллионов долларов при условии, что строительство будут вести азербайджанские компании. То есть, мы сами воспользуемся этими средствами, а после этого будет возвращен кредит.

После организации всех этих вопросов мы увидели, что сталкиваемся с некоторым международным давлением. Это было немного неожиданно, потому что мы хорошо знали, и глядя на карту все видят, что эта дорога очень нужна. Но некоторые западные страны выступили против этого. Несмотря на то, что мы не собирались брать у них кредит. Однако на Грузию началось давление, чтобы она не давала согласия на этот проект. Потому что если этот проект будет реализован, Армения окажется в транспортном тупике. Проармянские силы в мире, армянское лобби, диаспора и проармянские политики в открытую выступили против этого проекта. Если бы Грузия не согласилась на это, то, конечно, этот проект не был бы реализован. Мы смогли убедить руководство Грузии в том, что этот проект выгоден и для них. Будут созданы тысячи рабочих мест, Грузии на хороших условиях будет предоставлен кредит в размере примерно 800 миллионов долларов, и объем грузоперевозок через Грузию резко возрастет. После достижения соглашения я также провел откровенную беседу с руководителями некоторых западных стран и сказал: не препятствуйте нам. Если не помогаете - не помогайте. Но не мешайте нам. Потому что мы тоже можем помешать вам в некоторых вопросах. Считаю, что после этих слов уже и там удостоверились, что лучше не вмешиваться в это дело. Таким образом, в Тбилиси были подписаны документы проекта Баку-Тбилиси-Карс. Строительство завершилось 2 года назад, и сегодня мы принимаем и транспортируем по этой дороги грузы не только из ожидаемых мест, но даже из новых адресов.

Это, конечно, дорога Китай-Казахстан-Каспий-Азербайджан-Грузия-Турция, одновременно грузы поступают и из Туркменистана. Во время моего визита в Туркменистан было подписано восемь документов, относящихся только к транспортному сектору. Уже соединены железнодорожные линии Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Европа. Мы смогли соединить проект Ляпис-Лазули в Афганистане с Баку-Тбилиси-Карс. Таким образом, были получены новые грузы. Уже началась перевозка грузов из России в Турцию через Азербайджан. Уверен, что по этому пути объем грузов еще больше увеличится. Кроме того, мы ожидаем грузы из Ирана в направлении Европы через Азербайджан. Как вам известно, Азербайджан также активно участвует в транспортном коридоре Север-Юг. Мы на своей территории завершили всю работу, связанную с этим коридором. Поэтому в результате всех этих шагов Азербайджан – страна, не имеющая выхода к открытым морям, - превратился в один из международных, то есть евразийских, транспортных центров. Уверен, что в последующие годы благодаря уже осуществленным проектам и реализации новых проектов объем грузоперевозок через Азербайджан возрастет.

Хочу подчеркнуть еще один вопрос. Конечно, это принесет нам долгосрочные доходы, причем в большом объеме. Но в то же время это укрепляет и международное сотрудничество, страны теснее связываются друг с другом, возникает взаимозависимость. Чтобы быть транзитной страной, необходимо наладить хорошие отношения с соседями. Так как без соседей ты не можешь стать транзитной страной. Слова, сказанные мною о нашей внешней политике, еще раз подтверждают это. Если бы не были налажены взаимовыгодные отношения с соседними странами, то сегодня невозможно было бы реализовать ни энергетические, ни транспортные проекты.

- Господин Президент, разрешите коснуться предпринятых Азербайджаном шагов, направленных на пропаганду религиозно-духовных ценностей. Потому что наша страна, наряду с политической, экономической, даже военной, также создала важную платформу с точки зрения поощрения межрелигиозного диалога. В этом году, как Вы отметили, в Баку был проведен Саммит религиозных лидеров мира, и Вы выступили на этом форуме, затронули важные моменты. Что в целом дают региону и странам мира эти призывы, звучащие из Азербайджана, конкретно из Баку? В чем польза этого? Хотелось бы услышать Ваше мнение об этом.

- Вы абсолютно правы, Азербайджан проводит последовательную политику в этом направлении, и эта политика имеет очень простые причины. В первую очередь, эта политика и осуществляемая в этой области работа, проводимая нами политика служат стабилизации внутренней ситуации, поддержанию стабильности. Азербайджан – многонациональная, многоконфессиональная страна. В Азербайджане представители всех народов, религий живут как одна семья. Этот уникальный опыт уже изучается многими странами. Это действительно так. Это и государственная политика, и заказ общества. Мы на протяжении веков жили в такой атмосфере, и проживающие в Азербайджане представители всех религий никогда не чувствовали никакой дискриминации, никогда в истории в Азербайджане не было никаких столкновений или какого-либо недопонимания. Поэтому, проводя эту политику, мы посчитали, что если наладить широкое международное сотрудничество в этом направлении, это будет хорошо и для нас, кроме того, мы окажем положительное влияние на ситуацию в регионе. Потому что мы живем не на острове, и наша безопасность, стабильность, конечно, опираются на внутренние факторы. Однако ситуация в других странах очень важна для нас. Это - первое.

Во-вторых, мы посчитали, что Азербайджан может взять эту миссию на себя – не только из-за исторического прошлого, но и из-за сегодняшней политики, потому что наша политика рассчитана на сотрудничество. Я абсолютно уверен, что только благодаря сотрудничеству мы можем добиться внешних целей. Есть некоторые страны, которые, видя, что положение у соседа тяжелое, хотят еще больше его усложнить, пытаются что-то урвать. Это очень неправильная политика. Возможно, она может принести краткосрочную выгоду, но в памяти граждан этих стран навсегда останется, что выпала возможность, и он взял у меня это, хотя не должен был. Наша политика заключается в том, что если соседняя или какая-то другая страна находятся в сложном положении, и ты имеешь возможность ей помочь, то должен помочь. В будущем это вернется тебе, ты получишь еще большие дивиденды. Поэтому, учитывая этот фактор, мы выступили с данной инициативой. Кроме того, увидели, - увидели это уже 10 лет назад, - что тенденции в мире развиваются в негативном направлении. В настоящее время все видят это. Все видят, что в мире, в том числе в Европе, усиливаются дискриминационные тенденции. Однако мы стали видеть проявления этого примерно 10 лет назад и выдвинули проект, политическую инициативу под названием «Бакинский процесс». Об этом говорилось достаточно. Нет необходимости в подробных комментариях. Сегодня «Бакинский процесс» признан ООН как очень значимая, может быть, самая важная платформа. В рамках этого процесса сотрудничество поднялось на новую ступень. Не могу сказать, что этот процесс создал какой-то поворот в этой области. Но в то же время проведенный в Баку второй Саммит религиозных лидеров мира еще раз показал, что это имеет большую пользу. Кроме того, работа, проведенная в рамках Форума по межкультурному диалогу, Бакинского гуманитарного форума, Глобального форума Альянса цивилизаций ООН и «Бакинского форума», служит снижению разногласий на религиозной и национальной почве. Сегодня роль Азербайджана уже однозначно признается и приветствуется.

Могу сказать, что в мировом масштабе трудно найти вторую такую страну, которая уделяла этому вопросу такое же внимание, как Азербайджан, и добивалась результата. Это говорю не только я, это отмечают известные и ведущие политики и религиозные лидеры, признающие достигнутые в Азербайджане успехи в области национально-духовных ценностей, межкультурного диалога. К примеру, руководство Организации исламского сотрудничества неоднократно высоко оценивало проявляемое в Азербайджане уважение к мусульманской религии и проводимую нами работу по представлению в мире мусульманской религии как религии мира, милосердия. Руководители ведущих мусульманских стран открыто выражали это. Мы были первой страной и единственной мусульманской страной, которая провела в Ватикане выставку, посвященную мусульманской истории, культуре. Мы играем огромную роль в пропаганде мусульманских ценностей в Европе. Неслучайно руководители мусульманских стран высоко оценивают нашу деятельность в этой области.

В то же время принимавший участие в этом Саммите Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своих выступлениях и официальных заявлениях высоко оценил работу, проводимую в этой сфере в Азербайджане. Папа Римский Франциск, который находился с официальным визитом в Баку несколько лет назад, также высоко оценил проводимую в Азербайджане работу в этом направлении. Об этом говорят религиозные лидеры. За людьми, которые говорят об этом, стоят миллионы людей. Все эти лидеры оценивают нашу деятельность в этой сфере. Невозможно найти вторую такую страну, как Азербайджан, чья работа одинаково высоко оценивалась руководителями всех традиционных религий. Конечно, это большое достижение.

Считаю, что созданная нами платформа сегодня высоко оценивается, и она необходима. После всех этих форумов в ходе моих двусторонних встреч я убедился, что все участники, с большой признательностью обращаясь к нам, говорят, как хорошо, что вы взяли на себя эту работу. Поэтому, еще раз говорю, это, в первую очередь, нужно нам, нужно региону, нужно миру.

- Господин Президент, хотел бы коснуться вопроса реформ. Среди реформ, которые охватывают все сферы в Азербайджане, особенно важное место занимают кадровые и структурные реформы. В последнее время эта сфера является одним из основных вопросов, который находится в центре Вашего внимания. Что Вы думаете о роли кадровых и структурных реформ в общем развитии нашей страны?

- Конечно, этот год запомнился работой в данной сфере. Кадровые и структурные реформы на самом деле дополняют друг друга. Это - проявление общей политики реформ. Реформы были проведены в разные периоды, разными темпами и с разной эффективностью. После прошлогодних президентских выборов в моем выступлении на инаугурации был объявлен новый этап реформ, и мы начали последовательно реализовывать эти реформы, в том числе был решен вопрос, связанный с кадровыми реформами. В новом правительстве была представлена молодежь с современным мировоззрением и одновременно опытные кадры, и мы уже начали видеть хорошие результаты реформ в руководимых ими сферах. Рост социально-экономических показателей этого года демонстрирует, что данные Президентом поручения выполняются.

Поэтому и в этом году эти реформы были продолжены. Что касается структурных реформ, то, конечно же, в Администрации Президента были проведены очень серьезные структурные и кадровые реформы, Кабинет Министров был переформирован. На должности были назначены новые лица, в то же время были осуществлены структурные изменения. В местных исполнительных органах проводятся и будут проводиться кадровые изменения. Этот процесс будет продолжен. Это неизбежно, потому что для обеспечения устойчивого развития нашей страны структура должна быть гибкой и не тяжеловесной, в то же время кадры должны отвечать современным вызовам. В XXI веке невозможно добиться успеха со старым багажом. Главная задача реформ заключается в том, чтобы существующая в стране атмосфера была здоровой, не допускалось негативных явлений. Новые кадры приносят новый подход, новый образ мышления, и я высоко ценю их деятельность. В то же время мы с большим уважением отправляем на пенсию кадры, вышедшие на пенсию, но в свое время имевшие заслуги. Это тоже соответствует нашим национальным традициям. Кроме того, считаю, что каждый человек должен получать оценку за свою работу, в том числе со стороны руководства. Поэтому считаю, что этот процесс в нашей стране идет очень гладко.

В целом, могу сказать, что наша политика носит концептуальный характер и проводится последовательно. Если вы взглянете на историю последних 16 лет, то можете увидеть, что ни один шаг не был случайным. За каждым шагом стоят очень большой анализ и большие цели. Таким образом, кадровые реформы проводятся своевременно. Может, пять лет назад было бы неправильно проводить такие кадровые реформы, но через два года было бы уже поздно. Поэтому считаю, что кадровые реформы, структурные преобразования проводятся своевременно. В целом, меняется стиль подхода к работе. Азербайджан обновляется, проявляется новый облик Азербайджана, новый облик власти – соответствующий современному периоду, ожиданиям нашего общества и нашей стратегии развития. Все связано с этим. В первую очередь, наши национальные интересы, государственность, комфортная жизнь граждан, социальное благосостояние, и кадры должны служить этим целям. Те кадры, которые не осознают этой ответственности, они, конечно, в лучшем случае будут отстранены от должности. Или же в отношении них предпринимаются и будут предприниматься более серьезные меры.

- Господин Президент, как продолжение вопроса о реформах, хочу адресовать Вам вопрос, связанный с самой обсуждаемой в последние дни темой. Несколько дней назад был арестован ряд высокопоставленных чиновников. Вы в своих выступлениях постоянно отмечаете важность чистой, добросовестной работы чиновников. Отмечаете, что будет проводиться серьезная борьба против любых нарушений чиновниками законов. Предпринятые Вами решительные шаги в этом направлении с большим одобрением встречаются населением. Можно ли считать эти шаги составной частью проводимых в стране широкомасштабных реформ?

- Естественно, это - составная часть широкомасштабных реформ. За последнее время некоторые мои внутренние встречи были представлены общественности, и считаю, что в этом есть необходимость. Должен отметить и то, что у меня очень напряженный рабочий график. Можно сказать, что в моем рабочем графике нет перерывов. Даже в воскресный день, хотя я и не выхожу на работу, но постоянно нахожусь на связи. Может, я единственный человек в Азербайджане, у которого нет дней отдыха, потому что каждый день для меня - рабочий. Потому что каждый день необходимо решать вопросы. Возникает множество вопросов, которые требуют оперативности. Поэтому некоторые внутренние встречи, представляемые общественности, составляют, может быть, 5-10 процентов в моем рабочем графике. Но в этом есть необходимость. К тому же это своего рода отчет перед общественностью, уточнение главных направлений нашей политики. Кроме того, это – задачи, поставленные перед кадрами, и общественность должна знать это. К примеру, когда назначается глава исполнительной власти в какой-то район, слова, сказанные мною ему, данные рекомендации, естественно, принимаются и общественностью района. Они требуют от этого человека соответствия данным критериям и должны требовать этого. Я неоднократно говорил, что общественный контроль должен стать еще сильнее. Это я говорю не просто ради слов. Может быть, во многих случаях повторяю это. Почему? Потому что этого у нас нет. Знаете, либо нет, либо же находится в зачаточном состоянии. Так нельзя, общественный контроль должен быть. Если общественного контроля не будет, откуда мы будем получать информацию? Я, к примеру, говорил и хочу еще раз сказать, что в некоторых случаях я многие вещи узнаю из прессы. Потому что некоторые вопросы мне не докладывают. Потому что этим людям не выгодно докладывать. Поэтому я стараюсь либо во время поездок в регионы узнавать от граждан ситуацию, услышать беспокоящие их проблемы, либо сам контролирую там работу, либо же общественность должна давать эту информацию.

Государственные чиновники во всех странах привыкли рапортовать только о хорошем. Если их спросить, они скажут, что все прекрасно, все великолепно, никаких проблем нет. Когда я во время поездок в районы беседую с главами исполнительной власти, то спрашиваю, какие имеются проблемы, отвечают – все отлично. Так же не может быть. Или он сам не знает, или хочет скрыть, или же не знаю, какую цель преследует. Поэтому мои слова, сказанные перед камерой новоназначенным главам исполнительной власти, - самое серьезное им поручение, и они должны его выполнять. В том числе в отношении к гражданам не должно быть места чванству, они не должны вести себя высокомерно, смотреть на граждан сверху вниз, они должны служить гражданам, не должны их обижать, не должны незаконно вымогать у предпринимателей деньги на какие-то работы по благоустройству. Сейчас, я знаю, у предпринимателей собирают средства под предлогом благоустройства. Это совершенно недопустимо. Такое благоустройство нам не нужно. Они не должны брать взятки, наоборот, должны стараться привлекать инвесторов. А то в некоторых случаях кто-то хочет что-то сделать, вместо того, чтобы создать ему условия, у него вымогают деньги. Меры, принятые в последние дни, показали это. Я предупреждал, говорил некоторым, чтобы все слышали, если пойдете нечестным путем, самым легким наказанием будет административное наказание. Дело не ограничится лишь административным наказанием. Но, может, некоторые считали, что это к ним не относится. Поэтому предприняли такие недопустимые шаги. Это на самом деле предательство по отношению к государству, государственной политике. Кроме того, выявляются такие ужасные факты, что не знаешь даже что и подумать. После падения курса маната у нас усилились тенденции безработицы. Я это чувствовал, видел. Некоторые люди остались без работы. Почему? Потому что в свое время они привлекались к проектам, реализуемым по государственной линии. Инвестиции резко уменьшились. Мы сократили инвестиции. Эти проекты тоже уже не реализовывались, люди остались на улице. Что мы сделали? Правда, это не соответствует рыночной экономике. Но это был правильный шаг. По моей инициативе в каждом районе мы создали оплачиваемые общественные рабочие места, чтобы гражданам выплачивалась минимальная зарплата. Таким образом, на территории страны имеется около 40 тысяч таких общественных рабочих мест. Общественных в том смысле, что человек занимается общественной работой, уборкой, восстановлением. Некоторые работают садовниками. Оплачиваемых, потому что за это получают зарплату. Вот эту зарплату они тоже пожалели для этих бедных людей. Они брали карты, снимали деньги и наполняли свои карманы. Как это назвать? Это - бессовестность. Ну хорошо, если не боишься народа, то побойся Аллаха. Разве можно так поступать? Это свидетельствует о моральной деградации чиновника, это духовная деградация человека. Такие чиновники позорят нас, они позорят нашу страну, позорят власти. Пусть все знают, слышат, что борьба с такими фактами будет вестись еще более серьезно. Пусть это для всех будет поучительным уроком, пусть все извлекут урок. Если хочешь быть государственным чиновником, то служи государству на совесть. А если ты смотришь на государственную должность как на источник прибыли, тогда лучше и не иди на эту должность. Потому что станешь несчастным. Те, кто не понимает этого, считаю, должны понять, что в новый период, в стране, стоящей перед новыми вызовами, не может быть по-другому. Мы должны еще больше оздоровить ситуацию в нашей стране, и борьба с нелицеприятными фактами будет вестись и дальше. В то же время я ощущаю поддержку как со стороны печати, так и общественности, они помогают мне в этом деле.

- Господин Президент, мой вопрос связан с оппозицией. В настоящее время в Азербайджане оппозиция переживает очень глубокий кризис. Можно сказать, что у них нет никакой опоры в обществе. Как Вы охарактеризовали бы причины всего этого?

- Знаете, этому есть несколько причин. Считаю, что первая причина в том, что люди, монополизировавшие сегодня оппозиционерство, в свое время были во власти. Народ помнит их неприглядные деяния. Все мы хорошо помним власть тандема НФА-Мусават, это был позорный для нас период. Считаю, что это был период национального позора. Потому что пришедшие к власти безграмотные, некомпетентные люди не осознавали своей ответственности. Они, как я отметил, как деградировавшие чиновники видели во власти лишь источник прибыли. Их главной целью было обогащаться, грабить, воровать, продавать, и они словно соревновались друг с другом – кто украдет больше, кто больше навредит стране. Проблемы страны остались в стороне, карабахская проблема осталась в стороне, социальные проблемы, большие социальные проблемы, с которыми столкнулись граждане Азербайджана. Инфляция превышала 1000 процентов. Это их не заботило. Они занимались только присвоением государственного имущества, я неоднократно говорил об этом, есть и доказательства. Они так разграбили Фонд драгоценностей, что там не осталось ни одной драгоценной вещи. Граждане приносили, отдавали последние украшения, чтобы это было использовано для общего дела, они и это присвоили. Поэтому это осталось в памяти народа. В то же время гражданская война, это - самая жестокая война, потому что проливается братская кровь. Там армяне оккупировали наши земли, а эти бомбили Гянджу, совершали преступления против своего народа, а потом бежали и попрятались как дезертиры. Это те самые люди, которые сегодня монополизировали и оппозиционерство. На самом деле у них нет ни морального права, ни опыта, ни знаний. Просто у них есть один фактор для сохранения этой монополии – иностранная поддержка. Потому что они управляются из-за рубежа. Это, считаю, вторая причина – почему у них нет никакого уважения в обществе.

Ни для кого не секрет, что они финансируются из-за рубежа. Откуда у того, кто нигде не работал в течение двадцати лет, такое состояние, откуда такие возможности, чтобы его близкие родственники поехали в самые развитые страны и прекрасно там жили? Они как-то отчитываются или нет? Конечно, нет. Но мы знаем, мы многое знаем. Возможно, пока нет необходимости говорить обо всем. Поэтому, с одной стороны, совершенные ими преступления и, можно сказать, приведение нашей страны к краю пропасти, а после этого трусливый побег как дезертиров, с другой стороны, их противоречащая интересам нашей страны деятельность в качестве «пятой колонны». Считаю, что эти два фактора полностью лишили их всех внутренних опор. Однако их поведение как в политике, так и в жизни, то есть, те самые позорные кадры азербайджанские зрители увидели.

Как может человек, поддающийся истерике, панике, считать себя лидером? Как мужчина, в страхе вцепившийся в руку пожилой женщины, ищущий, прошу прощения, лазейку, чтобы спрятаться, может взять на себя функцию лидера? А потом заявить перед общественностью о том, что в ванной комнате в отношении него было применено насилие? Во-первых, это ложь. Во-вторых, какой уважающий себя человек перед всем народом употребляет подобные выражения? Поэтому они не имеют абсолютно никакого морального права выдвигать какие-либо претензии. Их единственная опора - внешние круги. Те круги, которые хотят привести к власти своих подручных. Они хотят вернуться в то время, как было в 1992 году, когда некоторые послы ногой открывали дверь в кабинет президента. Но не получится. Потому что народ Азербайджана и Азербайджанское государство никогда не позволят продажным, предательским элементам вновь поднять голову, занять какую-либо позицию. Азербайджанский народ этого не допустит. Поэтому на их псевдоакции никто не приходит, к ним никто не присоединяется. Их «политическая борьба» происходит в виртуальной жизни. Они и там уже потеряли все свои опоры. Они хотят прийти к власти, ставя друг другу липовые лайки, и их отвратительное поведение, антинациональные и предательские действия вызывают чувство негодования в обществе. Если оппозиция хочет чего-то достичь, то в первую очередь эти партии должны очиститься от элементов, отдающих запахом нафталина, и должна быть сформирована здоровая, современная оппозиция. Оппозиция, которая будет критиковать нас, но критиковать обоснованно. Оппозиция, которая ставит общенациональные вопросы превыше всего. Надеюсь, что когда-нибудь мы это увидим.

- Господин Президент, известно, что наша страна готовится к досрочным парламентским выборам. Мы хотели бы знать, с чем связано столь важное общественно-политическое решение и каковы ожидания?

- Знаете, парламентские выборы - очень важное событие и важный процесс. Как я уже отмечал, наша страна вступила в новый период реформ, Администрация Президента, Кабинет Министров, некоторые центральные органы исполнительной власти, местные органы исполнительной власти уже завершили структурные реформы или же еще продолжают их. В этом случае парламент тоже не может оставаться в стороне, и главной целью досрочных парламентских выборов является безотлагательное формирование законодательной базы, соответствующей новым вызовам, чтобы шаги в законодательной сфере поддерживали общий курс реформ. С другой стороны, хотел бы отметить и то, что парламент у нас находится на каникулах четыре месяца и не работает в июне, июле, августе, сентябре. В таком случае мы просто передвинули выборы на 4-5 месяцев вперед. Цель этого в том, что не нужно терять время. Считаю, что досрочные парламентские выборы позитивно оцениваются обществом, в том числе политическими партиями. В настоящее время созданы все условия. Уверен, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены прозрачно. Азербайджанский народ продемонстрирует свою волю, и результаты отразят волю азербайджанского народа. Азербайджанский народ выберет достойных представителей, которые своей законотворческой деятельностью будут вносить вклад в нашу общую работу. Представителей, которые будут проводить активную работу в своих округах.

Я не хочу оценивать деятельность членов парламента, так как это - другая ветвь власти. Но мой совет депутатам, которые будут избраны, быть более активными в своих округах, чтобы граждане их знали, обращались к ним. Чтобы они поднимали вопросы перед местными и центральными органами власти. В таком случае, как я уже сказал, это будет некая форма общественного контроля. Потому что в некоторых случаях, как я знаю, депутат избирается, после чего никогда не посещает свой избирательный округ, не интересуется. А с приближением следующих выборов просит поддержать его. То есть, его должен поддержать народ. Конечно, партия «Ени Азербайджан», являясь ведущей политической силой, будет защищать своих кандидатов. И это естественно. У нас мажоритарная система, считаю, что это очень справедливая система. Эта система привязывает избранного депутата к его округу. Я говорю это исходя из собственного опыта. Потому что впервые я был избран членом парламента в 1995 году на основе мажоритарной системы. В то время у меня был свой округ, и я был там очень активен. В 2000 году я был зарегистрирован уже как кандидат номер один от партии «Ени Азербайджан», и после избрания мне казалось, что у меня нет округа, и это не позволяло мне оказывать особое внимание какому-либо округу. Поэтому, основываясь на своем опыте, могу сказать, что мажоритарная система является наиболее подходящей для избирателей. В случае, если избранный депутат активен и находится в тесном контакте с гражданами. Азербайджанский народ прекрасно все знает, есть такая поговорка: Глаз народа подобен весам. Азербайджанский народ, избрав достойных представителей, обеспечит, чтобы они озвучивали их проблемы и выдвигали предложения. В этом случае, конечно, вопросы и проблемы могут найти решение в приемлемой форме.

- Господин Президент, благодарен за интервью. Сегодняшнее интервью и встреча с Вами стали одним из самых важных событий в нашей жизни. Еще раз благодарим Вас за это. Позвольте от имени каждого из нас поздравить Вас с наступающим днем рождения. Желаем Вам новых успехов во всех делах на пути развития нашего независимого Азербайджана и крепкого здоровья.

- Большое спасибо. Я тоже хочу сказать вам свои искренние слова. Желаю вам успеха. Я слежу за вашей деятельностью, вижу по телевидению. Вы вносите большой вклад в наше общее дело. Как молодые, современные люди, считаю, вы олицетворяете и должны олицетворять азербайджанские медиа. Пользуясь случаем, желаю вам и всему азербайджанскому народу новых успехов. Близится День солидарности азербайджанцев мира. Поздравляю весь азербайджанский народ по этому случаю и по случаю Нового года. Убежден, что наша страна и дальше будет идти по пути независимости и развития, и никакая сила не сможет заставить нас свернуть с этого пути. Спасибо.

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