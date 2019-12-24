Александр Вучич позвонил Президенту Ильхаму Алиеву (версия 2)

24 декабря 2019 16:24 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Президент Сербии Александр Вучич во вторник позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента, Александр Вучич поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений в различных областях между Азербайджаном и Сербией, основанных на стратегическом партнерстве, и выразили уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

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