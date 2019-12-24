Президент Ильхам Алиев принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.

Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает во вторник Trend.

Билал Эрдоган от имени Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и от своего имени поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя благосостояния азербайджанского народа и крепкого здоровья.

Поблагодарив за проявленное внимание и поздравление, Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что сегодня провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе беседы было подчеркнуто, что финальный тур Кубка Президента по национальной конной игре човкан организован в Азербайджане на высоком уровне, отмечена важность сотрудничества наших стран в развитии национальных спортивных игр.

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