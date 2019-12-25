Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство проводит очень широкомасштабную и выверенную политику в сфере социального обеспечения

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство проводит очень широкомасштабную и выверенную политику в сфере социального обеспечения.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с группой семей шехидов и инвалидов Карабахской войны, обеспеченных квартирами и автомобилями.

"Сегодня - очень знаменательный день в вашей жизни. Сегодня семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны предоставляются новые квартиры. Одновременно вручаются легковые автомобили. Хочу поздравить вас по этому случаю. Жить в этом прекрасном здании будет очень комфортно. Я ознакомился со зданием. Все квартиры уютные, светлые, красивые и отремонтированные. Так и должно быть. Вы достойны этого. Я неоднократно говорил, что память о людях, ставших шехидами во имя Родины, всегда дорога для нас. Азербайджанский народ всегда хранит в своем сердце память о шехидах. Создание условий для граждан, участвовавших в войне и ставших инвалидами, - наш моральный долг", - сказал глава государства.

По его словам, за последние годы семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны были предоставлены свыше 7500 квартир и частных домов, около 7 тысяч легковых автомобилей.

"Могу сказать, что в мире такое происходит очень редко. Считаю, что Азербайджан проводит самую правильную политику в этой сфере, потому что в центре этой политики находится гражданин Азербайджана. Особенно те граждане, которые пожертвовали жизнью во имя Родины и потеряли здоровье. Эта политика будет продолжаться и впредь. В будущем году предусмотрено предоставить как минимум 1500 квартир и частных домов, то есть, вдвое больше, чем в этом году. Несмотря на то, что в начале этого года предусматривалось предоставить около 800 квартир. Однако в результате выделения дополнительных средств количество этих квартир и домов достигло 900. Также переданы сотни легковых автомобилей. Конечно, жить в таком прекрасном здании будет очень приятно. Еще раз хочу сказать, что вы достойны этого", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджанское государство проводит очень широкомасштабную и выверенную политику в сфере социального обеспечения.

"В первую очередь государственной заботой и вниманием окружены семьи шехидов, инвалиды и ветераны Карабахской войны. В то же время нашим соотечественникам, пострадавшим от оккупации, вынужденным переселенцам в этом году предоставлено 5 тысяч квартир и частных домов. Таким образом, гражданам из этой категории в этом году предоставлено примерно 6 тысяч домов и квартир. А это означает, что мы построили дома количеством, равным одному городу, и предоставили их гражданам, достойным этого. Я не знаю второй страны, где данной сфере уделялось бы столько внимания. Это еще раз показывает, что наша политика в этой сфере и выверенная, и справедливая. Эта политика будет продолжена, потому что еще есть граждане, стоящие в очереди. Среди семей шехидов свыше 2 тысяч граждан стоят в очереди. Их проблемы будут решены в ближайшие 2-3 года.У нас сейчас улучшаются экономические возможности. Благодаря проведению правильной экономической политики мы получили дополнительные доходы. Эти доходы мы направили в первую очередь на решение социальных проблем. В этом году свыше 4 миллионов 200 тысяч граждан Азербайджана – более 40 процентов населения - были охвачены большим социальным пакетом. Зарплаты, пенсии, пособия, студенческие стипендии, решение проблемных кредитов – все это требует больших средств. Мы направили на эти дела миллиарды манатов, и предприняли очень правильный шаг, потому что это было нужно. Социальное обеспечение – для нас самая главная задача. Для того, чтобы достичь этого, у нас должны быть экономические возможности. Поэтому чем более высокими темпами будет идти экономическое развитие, тем скорее будет улучшаться социальное обеспечение, повысятся зарплаты и пенсии", - сказал глава государства.

По его словам, реформы, проводимые сегодня в нашей стране, преследуют эту цель.

"Для того, чтобы добиться еще больших успехов в социальной сфере, мы должны в первую очередь построить нашу работу в экономической сфере на основе правильных принципов. Прозрачность, честность, борьба с коррупцией и взяточничеством, экономические реформы, структурные реформы – все это привносит большое оживление в нашу страну. Наши экономические показатели в этом году очень позитивные. Все дополнительные доходы мы направили в социальную сферу. Наглядным свидетельством этого является открытие сегодня этого красивого 96-квартирного здания.Я поздравляю вас с этим прекрасным событием, желаю вам в Новом году новых успехов, здоровья, счастья", - сказал глава государства.

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