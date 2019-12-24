Региональный президент BP поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

24 декабря 2019 18:22 (UTC+04:00)

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БАКУ/Trend/ - Региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам и Вашей семье здоровья и благополучия.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам и народу Азербайджана устойчивых успехов и процветания по случаю предстоящих Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как компания BP мы придаем большое значение Азербайджану и гордимся тем, что находимся здесь. Успех проектов мирового масштаба, которые мы реализовали в регионе за последние 27 лет, стал возможен благодаря Вашему руководству и поддержке, а также тесному сотрудничеству с правительством Азербайджана, SOCAR и другими нашими партнерами. Надеюсь, что это наше плодотворное партнерство и впредь будет продолжаться.

Еще раз передаю Вам мои самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения и предстоящих праздников и желаю успехов в Вашей деятельности во имя развития Азербайджана, - говорится в поздравительном письме.

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