Владимир Зеленский поздравил Президента Ильхама Алиева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Ваше превосходительство.

Примите мои самые искренние поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Во время моего недавнего визита в гостеприимный Баку я увидел, какие большие усилия лично Вы приложили ради развития Вашей страны, повышения уровня жизни Вашего народа и укрепления международного авторитета Азербайджана.

С удовольствием вспоминаю дружественную атмосферу наших переговоров, подтвердивших взаимный интерес к дальнейшему развитию стратегического партнерства и большие возможности для углубления плодотворного сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой.

Верю, что успешное выполнение результатов, достигнутых в ходе переговоров, повлияет на возвышение на качественно новый уровень наших отношений.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы пригласить Вас посетить Украину с официальным визитом в удобное для Вас время.

Уверен, что Ваш будущий визит в Украину создаст возможность для укрепления новых достижений, полученных нами в украино-азербайджанском партнерстве.

Ваше превосходительство, желаю Вам неисчерпаемой энергии, крепкого здоровья и успехов в высшей государственной деятельности, - говорится в поздравительном письме.

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