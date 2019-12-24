В связи с муниципальными выборами в ЦИК поступило семь обращений

24 декабря 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) рассмотрены обращения, связанные с муниципальными выборами, проведенными в Азербайджане 23 декабря.

Как сообщает во вторник Trend, председатель ЦИК Мазахир Панахов сообщил, что в связи избирательным процессом в Комиссию сегодня поступило семь обращений.

Он отметил, что поступившие обращения будут рассмотрены согласно Избирательному кодексу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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