Стали известны предварительные результаты муниципальных выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Согласно информации, поступившей из около 92 процентов избирательных участков, стали известны результаты муниципальных выборов проведенных в Азербайджане 23 декабря.
Как сообщает во вторник Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он подчеркнул, что жалобы должны быть рассмотрены в окружных избирательных комиссиях.
"А те, кто останутся недовольными решениями окружных избирательных комиссий, могут обратиться в Центральную избирательную комиссию. "Видеозаписи, распространившиеся в социальных сетях, будут расследованы. После соответствующих расследований в связи с этим будет вынесено итоговое решение", - сказал Мазахир Панахов.
Напомним, что 23 декабря в Азербайджане прошли муниципальные выборы.
Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов, 13 партий выдвинули своих кандидатов.
Голосование прошло на 5049 избирательных участках 118 избирательных округов.
За муниципальными выборами наблюдали 17 иностранных и 52 636 местных наблюдателей.
В связи с муниципальными выборами 23 декабря был объявлен в Азербайджане нерабочим днем.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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