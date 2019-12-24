Председатель ASAN: Ассоциация ASAN - большой успех Азербайджана

24 декабря 2019 19:57 (UTC+04:00)

Баку /Trend/ - Создание ассоциации ASAN является очень большим успехом как "Службы ASAN", так и всего Азербайджана, сказал председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев, сообщает Trend с мероприятия.

Мехтиев отметил, что Агентство получает запросы из разных стран о применении модели "Службы ASAN", в связи с чем, можно заявить что в Азербайджане создали уникальный продукт.

"Сегодня в мире существуют международные организации по отдельным сферам вроде культуры, образования и здравоохранения. Однако организации в сфере услуг гражданских государственных служб до сих пор не было. Такая ассоциация создается впервые по инициативе Азербайджана. Основная цель ассоциации - внедрение наиболее прогрессивных концепций в этой области в других странах, обмен опытом, создание экспертной базы, обсуждение и поиск путей решения стоящих перед нами проблем" - сказал председатель агентства.

Напомним, сегодня, 24 декабря 2019 года в Баку состоялась встреча экспертов высокого уровня стран, представляющих международную ассоциацию ASAN с целью обсудить устав организации.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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