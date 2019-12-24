Губернатор Астраханской области поздравил Президента Ильхама Алиева

24 декабря 2019 20:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления с днем Вашего рождения.

В этот светлый день желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на долгие годы, реализации всех намеченных планов и успехов в Вашей ответственной деятельности, счастья и благополучия.

Искренне признателен Вам за постоянное внимание и поддержку, за Ваш личный вклад в успешное развитие дружественных взаимоотношений и делового партнерства Азербайджанской Республики с Астраханской областью, благодаря которым в нашем регионе реализуются высоко значимые совместные проекты.

Рассчитываю, что и в дальнейшем установившийся между нами конструктивный диалог будет в полной мере содействовать углублению сотрудничества Астраханской области и Азербайджана", - говорится в поздравительном послании.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:17
Президент Ильхам Алиев: Досрочные парламентские выборы позитивно оцениваются обществом, в том числе политическими партиями
Политика 18:05
Шавкат Мирзиёев поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 17:56
Президент Ильхам Алиев: Народ Азербайджана и Азербайджанское государство никогда не позволят продажным, предательским элементам вновь поднять голову, занять какую-либо позицию
Политика 17:56
Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравление Президенту Ильхаму Алиеву
Политика 17:55
Президент Ильхам Алиев: Мы должны еще больше оздоровить ситуацию в нашей стране, и борьба с нелицеприятными фактами будет вестись и дальше
Политика 17:50
Лента новостей
Трамп заявил, что подпишет торговую сделку с КНР на церемонии с Си Цзиньпином
США 21:11
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в открытии очередного двора, благоустроенного в Бинагадинском районе в рамках проекта "Наш двор" (ФОТО)
Политика 20:49
В Афганистане откроют три центра ASAN
Политика 20:07
Председатель ASAN: Ассоциация ASAN - большой успех Азербайджана
Политика 19:57
Стали известны предварительные результаты муниципальных выборов в Азербайджане
Политика 19:42
Муниципальные выборы в Азербайджане прошли без нарушений - Омбудсмен (ФОТО)
Политика 19:34
Король Иордании поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 19:17
Президент SOCAR встретился с премьер-министром Грузии (ФОТО)
Энергетика 18:58
В связи с муниципальными выборами в ЦИК поступило семь обращений
Политика 18:55