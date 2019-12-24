Губернатор Астраханской области поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Губернатор Астраханской области Российской Федерации Игорь Бабушкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления с днем Вашего рождения.

В этот светлый день желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии на долгие годы, реализации всех намеченных планов и успехов в Вашей ответственной деятельности, счастья и благополучия.

Искренне признателен Вам за постоянное внимание и поддержку, за Ваш личный вклад в успешное развитие дружественных взаимоотношений и делового партнерства Азербайджанской Республики с Астраханской областью, благодаря которым в нашем регионе реализуются высоко значимые совместные проекты.

Рассчитываю, что и в дальнейшем установившийся между нами конструктивный диалог будет в полной мере содействовать углублению сотрудничества Астраханской области и Азербайджана", - говорится в поздравительном послании.

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