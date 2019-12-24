Премьер-министр Грузии поздравил Президента Ильхама Алиева

24 декабря 2019 22:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 24 декабря премьер-министр Грузии Георгий Гахария позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Георгий Гахария поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во благо азербайджанского народа, крепкого здоровья.

Глава нашего государства выразил признательность за проявленное внимание и поздравление.

Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Георгий Гахария, отметив успешное развитие дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, выразили уверенность в дальнейшем расширении связей.

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