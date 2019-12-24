Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Центра DOST номер два (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 24 декабря в Хазарском районе состоялось открытие центра DOST номер 2 Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения.

Как передает Trend, в церемонии открытия принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в здании.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев проинформировал главу государства о созданных в центре условиях. Было отмечено, что здание центра DOST номер 2 – двухэтажное. Здание спроектировано в современном стиле и отвечает самым высоким требованиям с точки зрения инженерных систем. Данный центр DOST сможет принимать ежедневно 250-300 граждан. Центр будет обслуживать жителей Хазарского и Пираллахинского районов Баку. В течение года более чем 70 тысячам граждан по принципу "одного окна" будут оказываться 132 услуги в области занятости, труда, инвалидности и социальной защиты. В центре будут работать 80 человек, а по программе "Gənc Dost" - 40 волонтеров. Здесь также функционируют подразделения "Пенсионное и социальное страхование", "Социальные пособия и пенсии", "Инвалидность, медицинская экспертиза и протезно-ортопедическое обеспечение", "Социальные услуги и вопросы усыновления", "Трудовые отношения", "Услуги занятости", "Социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические, социально-бытовые услуги", "Банковские и нотариальные услуги". Таким образом, данный центр позволяет гражданам пользоваться всеми услугами по министерству путем обращения к "одному окну" и использования "одного окна".

Отметим, что основная цель программы социальных реформ Президента Ильхама Алиева заключается в построении государственных социальных услуг на современных, гибких и оптимальных механизмах, основанных на инновационных подходах, обеспечении при оказании услуг принципов социальной справедливости, прозрачности, адресности, доступности и равенства. Цель агентства DOST, созданного подписанным главой государства 9 августа 2018 года Указом "О дополнительных мерах по усовершенствованию управления в сферах занятости населения, труда, социальной защиты и обеспечения", заключается в повышении качества услуг в области занятости, труда, инвалидности и социальной защиты, применении инновационных решений и обеспечении удовлетворенности граждан. Агентство DOST является результатом инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по предоставлению государственных социальных услуг с единой платформы, из "одного окна", на основе принципа абсолютной прозрачности, оперативности, удобства граждан, вежливости и упрощенных процедур.

В настоящее время в мировой практике имеются аналогичные проекты, однако центры DOST являются уникальным проектом, позволяющим предложить "в одном окне" 132 услуги по сферам занятости, труда, социальной защиты и обеспечения населения, имеющим широкую сферу охвата, включающим в себе инновационные новшества. Проект DOST, предусматривающий оказание государственных социальных услуг на основе инновационных подходов и прозрачных механизмов, уже сформировал новый бренд в данной сфере.

Президент Ильхам Алиев встретился с группой работников центра DOST и волонтерами "Gənc Dost".

Президент Ильхам Алиев сказал:

-Сегодня вводится в строй второе здание центра DOST. Поздравляю Вас с этим замечательным событием. Создание центров DOST является прекрасным, знаменательным событием. Эти центры создали огромный перелом в области социального обеспечения, стали прекрасным инструментом для инноваций и оказания современных услуг. Рад, что создание центров DOST уже приобретает широкий размах. Это – второй центр, открытый в течение года. В следующем году также планируется открыть несколько центров в Баку и районах. Таким образом, в следующем году сфера охвата центров DOST расширится, их услугами будут пользоваться более половины населения.

Создание центров DOST показывает суть нашей социальной политики. В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана. Социальное обеспечение, благосостояние и комфорт граждан Азербайджана являются для нас приоритетным вопросом. Неслучайно в последние годы в этой области проделана огромная работа. Как DOST, так и центры "ASAN xidmət" являются нашим интеллектуальным продуктом. Сегодня "ASAN xidmət" экспортирует свою интеллектуальную продукцию, эти проекты реализуются уже в нескольких странах. Надеюсь, что в дальнейшем деятельность службы DOST также вызовет интерес в других странах, и к нам будут поступать обращения, связанные с обменом опытом.

Другой важный вопрос состоит в том, что в одном здании оказывается более 130 услуг. Уверен, что все граждане, которые обратились и обратятся сюда, останутся довольны данными услугами. После открытия первого центра в центр DOST за 6 месяцев поступило более 60 тысяч обращений, и коэффициент удовлетворенности граждан очень высок. Это свидетельствует о том, что весь процесс организован очень правильно, и данные центры функционируют именно на инновационных основах. С другой стороны, работники и волонтеры, которые трудятся в первом центре DOST, прекрасно обслуживают граждан. Это меня тоже очень радует, потому что мы вводим новые правила поведения в области общественных услуг и видим культурное, очень четкое обслуживание. Уверен, что все обратившиеся в центр DOST остаются довольны.

Рад, что абсолютное большинство тех, кто здесь работает, - молодежь. Это свидетельствует о самоотверженности азербайджанской молодежи, ее привязанности к своей работе, ответственном отношении к ней. В то же время это – прекрасный подготовительный период для молодежи, потому что вы молоды, только что вступаете в самостоятельную жизнь, и замечательно, что ваша работа начинается отсюда. Уверен, что накопленный здесь опыт в дальнейшем пригодится вам.

Центры DOST приносят большую пользу с точки зрения подготовки кадров и дальнейшего развития нашей страны. То есть, выражаясь экономическим термином, мы видим здесь мультипликативный эффект. Сегодня как в области обслуживания граждан, так и в сфере социального обеспечения применяются прозрачность, точность и проводятся очень серьезные реформы. Я высоко оцениваю эти реформы. Современные виды услуг, а также правила поведения, формы культурного обслуживания, подготовка и накопление опыта. Все эти факторы очень важны для каждого работающего здесь молодого человека. Уверен, что вы будете строить свое будущее и поднимитесь на более высокую ступень уже как профессиональные кадры с современным мышлением.

Открытие в конце года такого прекрасного центра в Хазарском районе является знаменательным событием. В последнее время в области социального обеспечения проделана большая работа. В нынешнем году государство применило самый крупный социальный пакет, охвативший 4,2 миллиона человек. Это – не имеющая аналога социальная инициатива, увеличены зарплаты, пенсии, пособия, нашел решение вопрос, связанный с проблемными кредитами. Мы делаем все это для улучшения благосостояния граждан. По мере увеличения наших экономических возможностей мы стали проводить эту работу, и в дальнейшем она приобретет еще более широкий размах.

Министерство труда и социальной защиты населения также очень активно работает, проводит реформы, выдвигает новые инициативы. Таким образом, считаю, что эта большая сфера и впредь будет проявлять себя как важнейший актор, потому что в центре нашей социальной политики находится гражданин Азербайджана. Сегодня планируется открытие нового здания для семей шехидов, инвалидов войны. В нынешнем году более 800 семей переезжают в новые дома и квартиры. В следующем году эта цифра увеличится примерно вдвое. То есть, наше экономическое развитие позволяет направлять в социальную сферу более крупные средства. В настоящее время 7500 семей шехидов обеспечены государством бесплатными домами и квартирами, и данный процесс будет продолжаться.

Поздравляю вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю вам в Новом году новых успехов. Спасибо.

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В заключение была сделана фотография на память.

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