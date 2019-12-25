Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе лиц, имеющих заслуги в развитии спорта

25 декабря 2019 13:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении почетных званий группе лиц, имеющих заслуги в развитии спорта в Азербайджане.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии спорта в Азербайджане нижеследующим лицам присваиваются почетные звания:

"Заслуженный деятель физической культуры и спорта"

Агаеву Бёюкаге Мамед оглу

Алекперову Игдаму Али оглу

Алиеву Паше Ибрагим оглу

Гейдарову Тофигу Миргасан оглу

Гасанову Азеру Джамал оглу

Гасанову Тарлану Алигейдар оглу

Мустафаеву Шахлару Гюльмагомед оглу

Султановой Саре Огтай гызы.

"Заслуженный врач"

Алиеву Натигу Авиль оглу

Гусейновой Эмилии Ашраф гызы

"Заслуженный журналист"

Джавадову Рашаду Гамаршах оглу.

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