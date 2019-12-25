Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель генерального директора информационного агентства России ТАСС Михаил Гусман направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Прошу принять от имени информационного агентства России ТАСС и меня лично самые сердечные поздравления с Вашим днем рождения.

Вы воистину уникальная и масштабная личность, человек большого политического таланта, по праву входящий в число самых выдающихся деятелей современной эпохи. На протяжении многих лет благодаря Вашему лидерству и мудрости Азербайджан процветает и занимает важнейшее место в мире.

В этот знаменательный день желаю Вам и Вашим близким добра и благополучия, счастья и здоровья, удачи и успехов.

Мира и благосостояния Вам и народу Азербайджанской Республики!", - говорится в поздравительном письме.

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