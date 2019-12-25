Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Национальном олимпийском комитете в среду состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2019 года.

Президент Азербайджана, президент Национального Олимпийского комитета Ильхам Алиев принял участие в церемонии.

Глава государства выступил на мероприятии.

Затем спортсменам и спортивным специалистам, имеющим заслуги в развитии физкультуры и спорта в Азербайджане и добившимся высоких достижений в 2019 году, были вручены награды.

Глава государства вручил Алаверди Джулфаеву, Явузу Эминбейли и Рамизу Гаджиеву документы о предоставлении персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики за заслуги в развитии спорта в нашей стране.

Паше Алиеву, Тарлану Гасанову, Шахлару Мустафаеву, Азеру Гасанову, Игдаму Алекперову, Тофику Гейдарову и Беюкаге Агаеву были вручены удостоверения о присвоении почетного звания «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» за заслуги в развитии спорта в Азербайджане, Натигу Алиеву и Эмилии Гусейновой - почетного звания «Заслуженный врач» за заслуги в развитии спортивного здравоохранения, а Рашаду Джавадову - почетного звания «Заслуженный журналист».

На мероприятии Пярвиз Тагиев, Рамиз Гулиев, Назим Самедов, Орхан Гарибов, Ялчын Гаралы, Шахин Махмудов, Надир Азизов и Рамиль Ахмедов были награждены почетными грамотами Президента Национального олимпийского комитета.

Президент Ильхам Алиев вручил группе спортсменов и спортивных специалистов, продемонстрировавших высокие достижения в 2019 году, - Салману Ализаде, Бахраму Мурватову, Гарибу Алиеву, Рашаду Мамедову, Рамизу Рамиззаде, Бахрузу Салехли, Сабине Мамедовой, Эльхану Сулейманову, Саиду Гулиеву, Абульфазу Мамедову, Рашаду Абдуррахманову, Владиславу Гадирову, Анару Аллахвердиеву, Ханым Балажаевой, Кериму Сардарову, Эмилю Гасанову, Кямилю Гафарову, Джейхуну Гусейнову, Асиману Гурбанлы, Джаббару Мустафаеву, Фаигу Гулиеву, Шахбандлу Раджабзаде и Самеду Гурбанову ордера на новые квартиры.

После этого член Исполнительного комитета Национального олимпийского комитета, учредитель и руководитель Музея миниатюрной книги, заслуженный деятель искусств Зарифа Салахова вручила Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву памятные подарки.

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