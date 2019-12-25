Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства

25 декабря 2019 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане награждаются следующие лица:

Орденом "Эмек" 1-й степени

Аббасов Вагиф Гурбан оглу

Гадимов Фуад Тахир оглу

Гурбанов Мурсал Бакир оглу

Мустафаев Мехман Ханджан оглу

Солтанов Шакир Солтан оглу.

Орденом "Эмек" 2-й степени

Абасов Гурбан Исмаил оглу

Бабашов Гурбанали Шахвалад оглу

Джафаров Ариф Мамед оглу

Фарзалиев Хатиф Шахсувар оглу

Гусейнов Исрайыл Иса оглу

Ибрагимов Ильяс Аслан оглу

Гурбанов Илькин Фарман оглу

Махмудов Махмуд Байрам оглу

Мамедов Амир Али оглу

Муршудов Иса Али оглу

Нагиев Мухран Энгилис оглу.

Орденом "Эмек" 3-й степени:

Джавадов Аршах Джавад оглу

Дадаева Айпаре Шабан гызы

Ахмедов Этибар Латиф оглу

Алиев Афиг Раджаб оглу

Исаев Галиб Балахмед оглу

Мамедов Низами Гулу оглу

Мустафаев Шахин Мирзарагим оглу

Поладов Мовлан Гадаш оглу

Салманов Иса Алекпер оглу

Тагиев Эльгам Ганбар оглу

Юсифов Асиф Абыгезал оглу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев учредил новый профессиональный праздник
Политика 18:49
Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в Мингячевире
Политика 18:05
Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации города Сальян
Политика 18:05
Мило Джуканович поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 17:53
Михаил Гусман поздравил Президента Ильхама Алиева
Политика 13:50
Президент Ильхам Алиев присвоил почетные звания группе лиц, имеющих заслуги в развитии спорта
Политика 13:40
Лента новостей
Казахстан импортировал около 60 тыс. голов крупнорогатого скота
Бизнес 20:05
Вырос объем кредитования коммерческих банков Грузии
Финансы 19:52
Названы сроки открытия очередного малого предприятия в одном из регионов Азербайджана
Бизнес 19:42
В интернете будет представлен широкомасштабный "Календарь культуры Азербайджана" на трех языках
Культура 19:26
Турецкие Авиалинии объявили об открытии новых рейсов
Транспорт 19:26
Еще два автобусных маршрута в Баку переходят на безналичную оплату (ФОТО)
Общество 19:13
В Баку завершился отбор 248 льготных квартир (ФОТО)
Бизнес 19:07
Азербайджанская компания наращивает производство промышленной продукции
Бизнес 18:51
Президент Ильхам Алиев учредил новый профессиональный праздник
Политика 18:49