Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане.

Согласно распоряжению, за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане награждаются следующие лица:

Орденом "Эмек" 1-й степени

Аббасов Вагиф Гурбан оглу

Гадимов Фуад Тахир оглу

Гурбанов Мурсал Бакир оглу

Мустафаев Мехман Ханджан оглу

Солтанов Шакир Солтан оглу.

Орденом "Эмек" 2-й степени

Абасов Гурбан Исмаил оглу

Бабашов Гурбанали Шахвалад оглу

Джафаров Ариф Мамед оглу

Фарзалиев Хатиф Шахсувар оглу

Гусейнов Исрайыл Иса оглу

Ибрагимов Ильяс Аслан оглу

Гурбанов Илькин Фарман оглу

Махмудов Махмуд Байрам оглу

Мамедов Амир Али оглу

Муршудов Иса Али оглу

Нагиев Мухран Энгилис оглу.

Орденом "Эмек" 3-й степени:

Джавадов Аршах Джавад оглу

Дадаева Айпаре Шабан гызы

Ахмедов Этибар Латиф оглу

Алиев Афиг Раджаб оглу

Исаев Галиб Балахмед оглу

Мамедов Низами Гулу оглу

Мустафаев Шахин Мирзарагим оглу

Поладов Мовлан Гадаш оглу

Салманов Иса Алекпер оглу

Тагиев Эльгам Ганбар оглу

Юсифов Асиф Абыгезал оглу.

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