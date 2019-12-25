Президент Ильхам Алиев: Ведущие международные спортивные структуры признают Азербайджан как спортивную страну

БАКУ /Trend/ - Ведущие международные спортивные структуры признают Азербайджан как спортивную страну.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года.

"Самое большое наше достижение в области спорта – победа, одержанная на прошлых летних Олимпийских играх. По количеству медалей Азербайджан занял 14-е место в мировом масштабе. Это – историческая победа, и она не случайна, потому что на проведенных за год до этого – в 2015 году в Баку Европейских играх Азербайджан вышел в командном зачете на второе место. Поэтому наши успехи в области спорта носят отнюдь не случайный характер. Концептуально проводится последовательная работа, ветераны спорта окружены вниманием и заботой, государство вознаграждает их. Спортивные специалисты работают в прекрасных условиях, все условия созданы и для спортсменов. Созданы хорошие возможности для их учебно-тренировочных сборов, участия в международных соревнованиях и занятий спортом. В настоящее время только в регионах у нас функционируют 45 олимпийских спортивных центров. В этом году с моим участием был открыт центр в городе Бейляган. Готовы к открытию два олимпийских спортивных центра – в Ярдымлинском и Тертерском районах. Продолжается строительство еще двух олимпийских центров – в Геранбое и Нефтчале. Завершились проектировочные работы Олимпийского центра в городе Евлах, уверен, что в ближайшее время начнется его строительство. Таким образом, сдав в эксплуатацию современные спортивные комплексы, можно сказать, во всех районах, мы создали условия для спортсменов", - сказал глава государства.

По его словам, это - прекрасная возможность как для подготовки молодых спортсменов в спортивных секциях, так и для жителей городов и районов

"Я рекомендовал бы всем гражданам заниматься спортом. Причем не раз в неделю или в месяц, а регулярно. Это очень полезно, и каждый человек в таком случае ощутит это в своей жизни. Надеюсь, что мы добьемся этого, так как в остальных сферах мои рекомендации уже находят отражение в жизни. Вы, наверное, хорошо помните, что во время открытия новых больниц, медицинских учреждений в районных центрах и селах я неоднократно возвращался к одному и тому же вопросу, рекомендуя каждому гражданину раз в год проходить медицинское обследование, чтобы знать, каково его здоровье. Если есть начальные проявления какой-либо болезни, пусть немедленно пройдет лечение и вылечится. После создания во всех городах и районах современных, отвечающих самым высоким мировым стандартам медицинских центров к данному процессу уже проявляется больший интерес. Затем мы стали проводить это в организованном порядке. Вот уже несколько лет как мы, проведя большую просветительскую и пропагандистскую работу, создали возможности для прохождения гражданами бесплатного обследования", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в этом году бесплатное медицинское обследование прошли более 5 миллионов граждан Азербайджана.

"Если у граждан, прошедших там обследование, обнаружится какая-либо болезнь, то ему немедленно назначается лечение. Если в условиях района возможностей для этого нет, то они направляются в Баку, таким образом люди сохраняют свое здоровье. Мы добились этого, и могу сказать, что Азербайджан, возможно, является одной из редких стран, где государство создает всем гражданам условия для прохождения медицинского обследования. Уверен, что моя рекомендация всем заниматься спортом в зависимости от физических возможностей также найдет отражение в жизни. Тогда каждый человек увидит, насколько это полезно. Я рекомендую и нашим видным спортсменам, приумножающим спортивную славу страны, активно участвовать в этой просветительской работе. Министерство молодежи и спорта, Национальный олимпийский комитет, спортивные общества, клубы должны обеспечивать массовость спорта. Как вам известно, мы уже давно создаем по моей инициативе общественные зоны отдыха. С этой точки зрения Баку, являющийся городом парков и скверов, занимает уже одно из передовых мест в мире. Посмотрите сколько общественных зон отдыха было создано в городе Баку в последнее время", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что все традиционные парки, оставшиеся с советских времен, реконструированы на самом высоком уровне.

"На месте развалившихся в свое время промышленных предприятий, которые якобы функционировали, но на самом деле наносили ущерб нашей экологии, были созданы новые парки. Вслед за этим по моему указанию в общественных парках началась установка спортивных сооружений на открытом воздухе. В настоящее время реализуется программа «Благоустроенный двор». В городе Баку уже благоустроены десятки дворов. Там созданы спортивные площадки, в том числе установлены тренажеры. Сейчас любой человек имеет возможность заниматься спортом на открытом воздухе. Дети и взрослые играют там в футбол, другие игры, занимаются на тренажерах. Это должно принять массовый характер. Тогда наша нация будет здоровой.Поэтому, обращаясь к видным спортсменам, призываю их к этой работе. Наши органы печати должны активизировать деятельность в этом направлении. Правда, на некоторых наших телевизионных каналах есть передачи, связанные с аэробикой, другой физической активностью. В этих передачах гражданам показывают, каким видом спорта можно заниматься, какие движения выполнять в домашних условиях. Но считаю, что этого недостаточно", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что спорт должен приобрести массовый характер.

"Не потому, что мы хотим завоевать больше медалей, - хотя и это важно, - а для того, чтобы наша нация была здоровой, не болела. Люди, занимающиеся спортом, присутствующие здесь спортсмены убеждаются в этом на своем примере. Несмотря на очень напряженный график работы, я регулярно, непрерывно занимаюсь спортом. В Азербайджане, может быть, нет человека, работающего больше меня, однако я нахожу время для регулярных занятий спортом и вижу пользу от этого. Потому я и рекомендую это. Уверен, что в ближайшем будущем на основе этих моих рекомендаций будут представлены конкретные предложения, составлена широкая программа, связанная с массовостью спорта", - сказал глава государства.

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