Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане обеспечивается массовость спорта, резко растет число молодежи, желающей заниматься спортом

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обеспечивается массовость спорта, резко растет число молодежи, желающей заниматься спортом.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2019 года.

"Наши спортивные результаты, успехи, победы, а также поддержка, оказываемая государством спорту, реализация государственных программ, конечно, высоко оцениваются и международными спортивными структурами. Неслучайно Международный олимпийский комитет, Европейский олимпийский комитет, международные федерации очень высоко оценивают нашу деятельность", - сказал глава государства.

По его словам, главное - в Азербайджане обеспечивается массовость спорта, резко растет число молодежи, желающей заниматься спортом.

"Мы видим, наблюдаем это. Мы должны быть признательны за это нашим выдающимся спортсменам. Вообще, считаю, что работа, проводимая в области спорта, вдохновляет и молодежь. Нас радует, что азербайджанская молодежь проявляет большой интерес к спорту. Конечно, успехи наших выдающихся спортсменов поднимают нашу спортивную славу на еще большую высоту. С этой точки зрения нынешний год также стал знаменательным. Наши спортсмены завоевали на международных спортивных соревнованиях 775 медалей, в том числе 271 золотую. Это позволяет говорить о том, что наши спортсмены достойно представляли страну на международных соревнованиях, в их честь неоднократно звучал государственный гимн Азербайджана, был поднят наш флаг", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев в числе спортивных достижений особо отметил успехи шахматистов.

"Потому что это свидетельствует о том, что наша молодежь сильна не только физически, но и обладает также очень высоким интеллектуальным потенциалом. Наш выдающийся шахматист Теймур Раджабов стал обладателем Кубка мира. Это – историческое событие. Наша юношеская шахматная команда (до шестнадцати лет) стала победительницей Всемирной шахматной олимпиады. Это подтверждает, что внимание, уделяемое шахматам, открытие в последние годы шахматных школ в районах дают результаты. В рамках моих многочисленных поездок в регионы по традиции в программу включается и открытие шахматных школ. Я принимал участие в открытии, можно сказать, большинства действующих в нашей стране шахматных школ. К сожалению, в конце 1980-х – начале 1990-х годов назначение многих наших шахматных школ было изменено, эти здания были приватизированы, там были открыты торговые объекты. Конечно, это был сильный удар, нанесенный тогдашним руководством по нашему интеллектуальному потенциалу", - сказал глава государства.

По его словам, после возвращения великого лидера Гейдара Алиева к власти вновь начался процесс открытия шахматных школ, и в последние годы он приобрел широкий размах.

"В районах функционируют прекрасные шахматные школы, открытые по моему указанию, и, таким образом, воспитываются молодые шахматисты.Конечно, шахматы - это очень известный, популярный вид спорта, усиливающий интеллектуальный потенциал людей, детей. Именно привязанная к нашим духовным ценностям и обладающая большим интеллектуальным потенциалом молодежь обеспечит наше будущее, успешное будущее независимого Азербайджана. Поэтому молодежь должна быть физически сильной. Она должна обладать высоким интеллектуальным потенциалом, быть привязанной к национальным ценностям, к Родине. Спорт значительно повышает патриотические чувства. Любая спортивная победа, особенно одержанная на престижных международных соревнованиях, повышает национальную гордость, национальный дух в нашей стране. Поэтому спорт играет очень важную роль в жизни каждой страны. Именно поэтому в последние годы спорту уделяется огромное внимание. После избрания в первый раз президентом Национального олимпийского комитета Азербайджана в 1997 году я предпринял шаги, направленные на развитие спорта в Азербайджане, обеспечение массовости спорта, и сегодня они дают о себе знать", - сказал глава государства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.