В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю дня рождения (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Глава Всемирного конгресса горских евреев Акиф Гилалов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте от имени Всемирного конгресса горских евреев поздравить Вас с днем рождения и засвидетельствовать Вам свое уважение, почтение и восхищение Вашей деятельностью на посту Президента замечательной страны, такой любимой и дорогой нашим сердцам Азербайджанской Республики.

Мы неоднократно заявляем на международном уровне о том, что Азербайджан представляет собой наглядный пример толерантности и религиозной терпимости. Здесь представители разных народов и религиозных конфессий испокон веков жили, живут и будут жить в мире и согласии. Многовековая история горских евреев, связанная с Азербайджаном, тому свидетельство. Узы, существующие на сегодняшний день между азербайджанцами и горскими евреями, можно назвать подлинно братскими.

Благодарим Вас за Ваши выдающиеся заслуги и усилия в деле укрепления межконфессиональных отношений. В этот знаменательный день для всего азербайджанского народа мы хотим пожелать Вам крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, реализации Ваших планов и идей.", - говорится в поздравительном письме.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил также председатель Фонда стратегических и социальных исследований "Группа Мармара" Турции Аккан Сувер.

"Ваше превосходительство, наш уважаемый Президент.

От имени Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам здоровья, счастья, выражаю глубочайшее почтение Вашему превосходительству и Вашей семье.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства ректор Московского государственного института международных отношений, академик Российской академии наук Анатолий Торкунов.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Ко мне с радостью присоединяются и все мгимовцы, знающие Вас долгие годы.

Невозможно переоценить, уважаемый Ильхам Гейдарович, всех Ваших заслуг как лидера Азербайджанской Республики. Все, кто Вас знает, неизменно отмечают, что Вы дальновидный государственный деятель, мудрый руководитель, человек, искренне преданный своему делу и всей душой радеющий за благополучие граждан своей страны.

Позвольте еще раз поздравить Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, преданных соратников и верных друзей в Вашем благородном труде.", - говорится в поздравительном письме.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства также генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Всеобщей конфедерации профсоюзов и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Впечатляющие достижения республики, которые мы сегодня видим во всех сферах общества, являются плодом созидательного труда талантливого народа Азербайджана, результатом регионального освоения природных богатств страны и постоянного совершенствования ее производственного и научного потенциала. Уверенное продвижение Азербайджана к новым рубежам прогресса осуществляется в соответствии с разработанной Вами стратегией национального развития, отвечающей вызовам XXI века. Этот политический курс, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, опирается на огромное доверие граждан Азербайджана к Вам как Президенту и признанному общенациональному лидеру.

Пользуясь возможностью хотел бы вновь выразить Вам глубокую признательность за ту поддержку, которую Вы неизменно оказываете деятельности профсоюзного движения.

Прошу Вас принять, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил учредитель Фонда Кайлаша Сатьяртхи, лауреат Нобелевской премии мира Кайлаш Сатьяртхи.

"Дорогой брат, уважаемый Ильхам Алиев.

Прошу Вас принять самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Желаю, чтобы Азербайджанская Республика благодаря Вашей дальновидности и мудрому лидерству постоянно развивалась путем реформ в социально-экономической сфере.

Господин Президент, заседание на тему «Геополитика в период проблемы устойчивого развития», организованное в сентябре 2019 года в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН Международным центром Низами Гянджеви совместно с Фондом прав человека Роберта Ф.Кеннеди, произвело на меня глубокое впечатление.

Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляю Вас с днем рождения.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства президент Фонда прав человека Роберта Ф.Кеннеди, член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Керри Кеннеди.

"Ваше превосходительство господин Президент.

От имени членов Международного центра Низами Гянджеви и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю дня Вашего рождения, желаю лучших благ в жизни – доброго здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью. Желаю воплощения всех Ваших благородных инициатив во имя благосостояния и процветания Вашего народа и человечества.

Разрешите выразить Вам глубокую признательность за постоянную поддержку, оказываемую Международному центру Низами Гянджеви и его международной деятельности.", - говорится в поздравительном письме.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил также сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка (1999-2000), директор Александрийской библиотеки Египта Исмаил Серагельдин.

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Вашего дня рождения желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, новых успехов.

Я благодарен Вам за поддержку, оказываемую делу пропаганды в мире наследия гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Мы высоко ценим Вашу поддержку деятельности нашего международного центра в этом направлении. Мне очень приятно видеть, как Азербайджан и Баку стремительно меняются под Вашим руководством.

Еще раз поздравляю Вас с днем рождения.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства председатель Ассоциации нотариусов России, профессор Натиг Агамиров.

"Многоуважаемый господин Президент.

Позвольте от имени Ассоциации нотариусов России и от себя лично сердечно поздравить Вас с днем Вашего рождения и Днем солидарности азербайджанцев мира и пожелать Вам крепкого здоровья, большого личного счастья и успехов на благо родного Азербайджана.

Сегодня Ваши соотечественники, друзья и соратники с большим вниманием и оптимизмом следят за Вашей многотрудной деятельностью и выражают всемерную поддержку проводимым Вами реформам экономической и политической системы Азербайджанской Республики.

Эта тема явилась также предметом заинтересованного обсуждения на различных международных форумах и встречах представителей нашего профессионального сообщества с коллегами из Азербайджана, достойно представляющими нашу историческую Родину и демонстрирующими высокий современный уровень организации деятельности органов юстиции.

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От всей души желаю Вам дальнейших успехов в Вашей многотрудной деятельности и реализации намеченных планов.

Пусть наступающий год будет для Вас и родного Азербайджана удачным, наполненным яркими событиями, новыми добрыми делами и достижениями.

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким, прекрасного новогоднего настроения!", - говорится в поздравительном письме.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил президент Европейской конфедерации стрелкового спорта Владимир Лисин.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам неиссякаемой энергии для дальнейшей реализации планов по обеспечению стабильности и экономического роста Азербайджанской Республики, принятия верных решений, надежных коллег и друзей рядом, счастья и крепкого здоровья.", - говорится в поздравительном письме.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе России Сергей Миронов.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления с днем рождения.

Вы заслужили высокий авторитет в международном сообществе как блестящий политик, умеющий принимать взвешенные и конструктивные решения. Россию и Азербайджан всегда связывали прочные узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, наши страны будут в дальнейшем продолжать идти по пути углубления стратегического партнерства.

Желаю Вам успехов в Вашем служении на благо народа Азербайджанской Республики, счастья, здоровья и благополучия.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил президент Международной ассоциации детских фондов, писатель, академик Альберт Лиханов.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Международной ассоциации детских фондов и меня лично примите самые сердечные поздравления с днем Вашего рождения.

Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых успехов во всех устремлениях во благо народа и детей Азербайджана. С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество по защите детства.", - говорится в поздравительном письме.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства также заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ильяс Умаханов.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые теплые и искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваша многогранная деятельность имеет ключевое значение для становления современного суверенного и процветающего Азербайджана. Благодаря ясному видению и непоколебимой воле преодолев многие политические и экономические вызовы современности, Вы достигли огромных успехов в укреплении национального единства, духовных ценностей, обеспечении политической стабильности и устойчивого экономического развития страны. Ваша преданность народу Азербайджана и достойное служение своей стране являются продолжением дела Вашего великого отца Гейдара Алиева.

В этот светлый день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, всего самого доброго и успехов в Вашей деятельности на благо азербайджанского народа.

Благополучия Вам и Вашим близким.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравила вице-спикер Сената Италии (2013-2018), член Международного центра Низами Гянджеви Линда Ланцилотта.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам наилучшие и искренние пожелания по случаю дня Вашего рождения. Желаю, чтобы проводимая Вами работа, направленная на превращение Азербайджана в еще более развитую, современную, отрытую и толерантную страну, была постоянной. Примите также пожаления успехов в деле дальнейшего укрепления дружбы с Италией и Европой.

Господин Президент, проведенное под Вашим потронатом последнее заседание Международного центра Низами Гянджеви еще раз подтвердило приверженность Азербайджана связям с нашей организацией.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Да ниспошлет Господь Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей неустанной деятельности во имя дальнейшего развития Азербайджана.

Господин Президент, выражаю Вам признательность за поддержку, оказанную очень успешной встрече высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви в городе Рим.", - говорится в поздравительном письме.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил губернатор Волгоградской области Российской Федерации Андрей Бочаров.

"Уважаемый господин Президент.

Примите искренние поздравления с днем рождения.

Желаю Вам успехов в ответственной многоплановой государственной работе на благо жителей Азербайджанской Республики, для дальнейшего укрепления российско-азербайджанских связей и развития взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между регионами России и Азербайджана.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства председатель Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" Радик Батыршин.

"Ваше высокопревосходительство.

От имени Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, оптимизма, неиссякаемой созидательной энергии, благополучия и дальнейшей плодотворной работы на благо Азербайджанской Республики.

Пусть родные будут всегда рядом, радуя вниманием и заботой.

Мира Вам и Вашим близким!", - говорится в поздравительном письме.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"Ваше превосходительство,

Для меня честь поздравить Вас c днем рождения, пожелать Вашему превосходительству больших успехов и благополучия.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам признательность за гостеприимство, оказанное мне во время нашей последней встречи. Надеюсь, что мы и в дальнейшем продолжим сотрудничество, которое принесет пользу нашим народам.

Уважаемый господин Президент, прошу Вас принять мои добрые пожелания в связи с днем Вашего рождения и глубокое почтение.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства также первый Президент Республики Ингушетия Российской Федерации, Герой Советского Союза Руслан Аушев.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние и сердечные поздравления в связи с днем Вашего рождения.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успехов в реализации стоящих задач на благо многонационального Азербайджана. Благополучия, счастья и процветания Вам и Вашим близким.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил советник генерального директора ООО "SOCAR Energy Georgia" Юрий Чахунашвили.

"Дорогой Ильхам Гейдарович.

С особым чувством сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Примите наилучшие пожелания крепкого здоровья, радости семейной жизни, больших жизненных сил и дальнейших успехов в Вашей государственной деятельности во благо страны и народа.

Мы, Ваши друзья, искренне гордимся, достигнутыми под Вашим руководством успехами Азербайджана как внутри страны, так и на международной арене.

Мы в очередной раз хотим заверить Вас, дорогой Ильхам Гейдарович, что готовы выполнить любое данное нам поручение.

Позвольте еще раз пожелать Вам всего самого доброго и скорейшей реализации Ваших планов и идей.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства и председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий.

"Дорогой Ильхам Гейдарович.

Искренне и от всей души поздравляю Вас с днем рождения.

Ваш авторитет на международной арене огромен и безупречен. По своему масшта

бу он может быть превзойден лишь еще более огромным и безупречным авторитетом, которым Вы пользуетесь у себя на Родине, у своего народа – как умный и дальновидный политик и государственный деятель, много сделавший для формирования положительного образа, признания и уважения в мире суверенного Азербайджана, для социально-экономического, культурного и гуманитарного развития государства, повышения уровня и качества жизни азербайджанцев. Являясь достойным преемником и продолжателем мудрой политики Вашего великого отца – общенационального лидера нации Гейдара Алиева, Вы гордо и с честью носите его знамя, неуклонно выполняете свой святой долг в интересах процветания Родины, добиваетесь новых значительных достижений.

Вы неизмеримо много делаете для укрепления фундамента традиционной дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и народами, за что заслуживаете всякую благодарность и почет. Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившиеся лично между нами. Рассчитываю на продолжение этого общения в будущем. От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной работе и, конечно же, в личной жизни – Вам и Вашей крепкой, дружной семье.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Выдающийся государственный деятель, Вы встречаете день своего рождения в расцвете творческих и духовных сил. Ваш вклад в развитие мира и взаимопонимания между людьми, гуманитарный и экономический прогресс общества, здравоохранение и образование вызывает искреннее восхищение и глубочайшее уважение.

От всего сердца желаю Вам успехов, крепкого здоровья и энергии для осуществления благородных замыслов на благо Вашей великой страны.

Счастья, благополучия и процветания Вам и Вашим близким.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства президент, председатель Совета директоров Акционерного общества группа "Сафмар" Михаил Гуцериев.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои самые искренние и теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Трудно переоценить плоды Вашего ежедневного труда на благо Азербайджана. Под Вашим руководством республика успешно развивается, а ее граждане с уверенностью смотрят в будущее. С Вашим именем связан и рост авторитета Азербайджана на международной арене.

Ежегодно сотни тысяч представителей деловых и культурных кругов, профессиональных спортсменов и простых туристов знакомятся с Вашей страной и восторгаются ее прекрасной инфраструктурой, традициями гостеприимства и бережным отношением к истории страны.

От всего сердца желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в Вашей деятельности на благо азербайджанского народа.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравила также председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои теплые и сердечные поздравления с днем рождения.

Ваша многогранная деятельность, неустанный труд во имя процветания Азербайджана достойны самого высокого уважения.

Позвольте от всей души пожелать Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии и процветания Азербайджанской Республики.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства президент нефтяной компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые добрые и искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Признанный лидер и патриот Азербайджанской Республики, Вы по праву заслужили огромный авторитет и уважение внутри страны и за рубежом. Уже долгие годы Вы направляете всю свою энергию, мудрость и опыт на обеспечение процветания страны, спокойствия

и благополучия ее граждан, выступая одним из надежных гарантов стабильности в Каспийском регионе.

Пользуясь случаем, выражаю Вам огромную благодарность за неизменную поддержку деятельности компании ЛУКОЙЛ в Азербайджане. Хотел бы заверить, что мы приложим все усилия для того, чтобы сотрудничество ЛУКОЙЛа с азербайджанскими партнерами успешно продолжалось и расширялось в интересах наших двух стран.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, долголетия, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил председатель Объединения деловых людей Азербайджана и Турции Джемаль Янгын.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Объединения деловых людей Азербайджана и Турции (ОДЛАТ) сердечно поздравляем Вас с днем рождения.

Поддерживаем уверенное развитие Азербайджанской Республики под Вашим руководством, модернизацию экономики и социальной сферы, просим Всевышнего Аллаха дать Вам терпения и сил.

Ваша успешная деятельность, направленная на всестороннее развитие Азербайджана, организацию на высоком уровне армейского строительства, забота об образовании, спорте и других важных сферах, Ваш вклад в повышение уровня благосостояния народа бесспорны.

Вы внесли особый вклад в развитие и укрепление традиционных отношений дружбы, добрососедства между Азербайджаном и Турцией, которые сегодня приобрели характер стратегического партнерства. Хотим заверить Вас в том, что Объединение деловых людей Азербайджана и Турции всегда будет прилагать усилия для осуществления этой политики.

Пользуясь случаем, вновь выражаем Вам признательность за поддержку деятельности нашей организации.

Еще раз сердечно поздравляем Вас с днем рождения, который Вы отмечаете в служении человечеству и стране, желаем Вам и Вашей семье крепкого здоровья и счастья, новых успехов в Вашей государственной деятельности на благо азербайджанского народа.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направила главе азербайджанского государства и глава Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова Ирина Влах.

"Глубокоуважаемый Президент.

Позвольте от имени Исполнительного комитета Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова и от себя лично засвидетельствовать Вам свое уважение и почтение.

В этот торжественный и праздничный день искренне поздравляем Вас с Днем рождения. Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и успехов в Вашей ответственной работе на благо и процветание Азербайджанской Республики.

Вы обладаете качествами высокоэффективного и успешного руководителя, способного к достижению самых амбициозных идей. Вам удалось достичь вершин, получить широкое, общественное признание и уважение.

Ваш опыт и целеустремленность, поставленные на великую службу, являются верным залогом успеха в Вашей тонкой и многогранной работе. Пусть Вас всегда окружает атмосфера добра, искренности и взаимопонимания, а поддержка соратников придает силы в преодолении жизненных трудностей.

Для руководства Гагаузской Автономии представляется важным и перспективным развитие сотрудничества между АТО Гагаузия и Азербайджанской Республикой, которое находит свое отражение в многочисленных совместных проектах.

Пользуясь случаем, глубокоуважаемый господин Президент, свидетельствуем уверения в высоком к Вам уважении.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асет Асавбаев.

"Ваше превосходительство,

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Разрешите от имени Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА и лично от себя выразить Вам глубокое почтение и передать искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Постоянный секретариат Межправительственной комиссии ТРАСЕКА очень высоко оценивает Вашу деятельность как Президента Азербайджанской Республики с точки зрения развития международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, Ваши заслуги в экономическом развитии страны.

Эти бесспорные и значительные успехи наглядно демонстрируют, что сегодня Азербайджанская Республика идет вперед во всех сферах жизни страны, ее роль в углублении интеграционных процессов на международной арене, развитии дружбы и сотрудничества между государствами и народами региона еще более усиливается и приобретает важное значение.

В этой связи хотел бы выразить Вам особую благодарность за поздравительное послание, направленное Вами в адрес участников юбилейной конференции, посвященной 20-летию деятельности международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия - ТРАСЕКА, и 14-го заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю Вам глубокую признательность за Вашу постоянную поддержку деятельности ТРАСЕКА как на национальном, так и на международном уровнях.

Позвольте выразить согласие с таким мнением, что Азербайджанская Республика, уделяющая большое внимание фактору сотрудничества в транспортной сфере, расценивает нашу деятельность по программе ТРАСЕКА на предстоящий период как начало нового этапа с точки зрения развития транспортного сектора стран-участниц проекта.

Ваше превосходительство, разрешите в связи с вышесказанным проинформировать Вас о том, что в соответствии с решением Межправительственной комиссии ТРАСЕКА от 6 декабря 2019 года в ходе проходившего в Баку 14-го заседания комиссии Азербайджан был избран генеральным секретарем Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА, и с 20 декабря 2019 года приступил к исполнению своих обязанностей в штаб-квартире Постоянного представительства.

Многоуважаемый Ильхам Гейдар оглу, прошу Вас принять мои самые искренние приветствия, пожелания крепкого здоровья, счастья и процветания.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства Президент Республики Сербия Александр Вучич.

"Ваше превосходительство.

Примите мои искренние поздравления по случаю Дня рождения с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья и личного счастья, а также успехов на Вашем ответственном посту на благо Вашей страны и всех ее граждан.

Как Вашего искреннего друга меня радуют все успехи и все высокие результаты, достигнутые Азербайджаном под Вашим руководством. Убежден, что благодаря Вашим мудрым решениям и богатому политическому опыту Вы будете и дальше развивать страну, что позволит Вам обеспечить ей надежный путь мира и экономического процветания.

Горжусь тем фактом, что являюсь Президентом Сербии в то время, когда, несмотря на географическую удаленность, у нас развиваются искренние дружеские отношения с Азербайджаном на основе стратегического партнерства. Ваш личный вклад в это неизмерим, поэтому к Вам питают глубокое уважение в Сербии. Пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить свою твердую приверженность дальнейшей совместной работе с Вами в целях содействия всестороннему сотрудничеству. Убежден, что Вашим визитом в Сербию Вы как большой друг Сербии и сербского народа оставили бы особый след в близких отношениях наших двух стран, поэтому приглашаю Вас оказать нам эту честь.

Уважаемый Президент, поскольку мы разделяем принцип независимости в принятии решений и дорожим традициями свободолюбия, позвольте выразить Вам особую благодарность за Вашу твердую позицию в отношении непризнания одностороннего провозглашения независимости Косово, а также за поддержку, оказываемую Сербии в международных организациях. Сербия также принципиально привержена уважению суверенитета и территориальной целостности и приветствует усилия по мирному урегулированию в Нагорном Карабахе.

Примите, господин Президент, сердечные приветствия, а также уверения в моем высоком уважении.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил председатель Правления Публичного акционерного общества "Газпром" Алексей Миллер.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Правления Публичного акционерного общества «Газпром» и от се

бя

лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия, плодотворной и успешной деятельности, новых достижений на благо Азербайджана и всего азербайджанского народа.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства и премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

"Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам здоровья, успехов и передаю наилучшие пожелания.

Пользуясь этой возможностью, с удовлетворением хотел бы отметить, что стратегические отношения между Грузией и Азербайджаном успешно развиваются и в прочной основе этого образцового партнерства лежат связи грузинского и азербайджанского народов, опирающиеся на многовековую дружбу, добрососедство и взаимное доверие.

Успешное сотрудничество между нашими странами - основа стабильности и благополучия в регионе. Ярким олицетворением этого сотрудничества являются широкомасштабные совместные проекты и инициативы, которые десятилетиями успешно реализуются нашими странами. Уверен, что совместными усилиями мы будем еще больше развивать и укреплять в будущем наши особые отношения.

Еще раз от всей души поздравляю Вас, желаю Вам успехов в личной жизни и деятельности на благо азербайджанского народа.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил глава азербайджанской диаспоры России, академик Фазиль Курбанов.

"Уважаемый господин Президент.

Ваше превосходительство, от имени азербайджанской диаспоры, проживающей в Российской Федерации, и от себя лично свидетельствую Вам свое глубокое уважение и сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Азербайджанская Республика сегодня является влиятельным участником международных отношений и уверенно смотрит в будущее. В этом огромная Ваша заслуга, вызывающая чувство благодарности и гордости в каждом из нас. Ваша непоколебимая позиция в отстаивании интересов Азербайджана на международной арене, принятие судьбоносных для страны решений во внутренней и внешней политике, а также постоянное внимание к нуждам многонациональной азербайджанской диаспоры во всем мире снискали Вам заслуженный авторитет и уважение как к твердому и последовательному государственному деятелю.

Как настоящий друг Российской Федерации Вы вносите большой личный вклад в укрепление взаимовыгодного азербайджано-российского сотрудничества в различных областях.

В этот радостный день мы желаем Вам, дорогой Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и новых больших достижений во имя процветания нашей прекрасной Родины – Азербайджана.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства глава Духовного собрания мусульман России, член Общественной палаты Российской Федерации муфтий Альбир Крганов.

"Достопочтенный Ильхам Гейдар оглу.

От имени Духовного собрания мусульман России и себя лично позвольте сердечно поздравить Вас со знаменательным событием в Вашей жизни – Днем рождения.

Возглавив Республику, Вы неустанно трудитесь во благо народа Азербайджана, руководствуясь исламскими принципами мира, добра и справедливости. Благодаря своей постоянной и неустанной работе Вы смогли зарекомендовать себя, как мудрый, волевой, заботящийся о людях государственный деятель с огромным чувством ответственности за судьбу Азербайджана.

Современный Азербайджан является не только примером социально-экономического успеха и межнационального мира, но и, благодаря Вашим усилиям, возвращается к своим древним истокам и возрождает свое былое историческое величие.

Примите слова признательности и благодарности за Ваш добросовестный труд, душевную щедрость и отзывчивое сердце. Пусть каждый прожитый день будет наполнен миром, гармонией и любовью!

Мы желаем Вам сил, бодрости духа, энергии, мудрости и терпения в Вашем нелегком деле. Да примет Аллах Всевышний все Ваши праведные дела, искренние молитвы и поклонения и воздаст за них благом в обоих мирах!", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил депутат Государственной Думы Российской Федерации, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев.

"Глубокоуважаемый господин Президент.

Позвольте от всей души поздравить Вас с днем рождения.

Ваши многочисленные таланты дальновидного стратега и блестящего политика, колоссальный труд и самоотдача лежат в основе огромных успехов, которых добился Азербайджан в построении сильного независимого государства.

Благодаря эффективному сочетанию высочайшего профессионализма выдающихся лидерских качеств и приложенных Вами усилий республика вышла на качественно новый уровень развития социально-экономической сферы, добившись несомненного признания своего авторитета на международной арене.

В этот день сердечно желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, долголетия и неиссякаемой энергии. Пусть Ваша неисчерпаемая мудрость и глубочайшие разносторонние знания станут основой дальнейшего процветания и новых успехов братского Азербайджана!", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Председатель правительства России Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы отметить Ваш большой вклад в развитие дружественных и партнерских российско-азербайджанских отношений. При Вашем неизменном внимании укрепляется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, высоких технологиях, науке, культуре и других сферах.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодного сотрудничества, продвижение новых инициатив и программ в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.

Желаем Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил Президент Кыргызстана Сооранбай Жээнбеков.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Под Вашим руководством Азербайджанская Республика совершает решительные шаги на пути к развитию.

Я верю, что при Вашем содействии дружеские и братские отношения между нашими странами внесут большой вклад в развитие благополучия наших народов в дальнейшем.

С теплотой вспоминаю нашу встречу 14 октября 2019 года в городе Баку и жду Вас с визитом в Кыргызскую Республику.

Пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в государственных делах, а братскому народу Азербайджана – мира и процветания", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил Президенту Азербайджана премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания.

Хочу заверить Вас в том, что плодотворные связи, активный политический диалог между нашими странами и дружественные отношения наших народов будут и дальше развиваться и углубляться.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, еще больших успехов на высшем государственном посту, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравила сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший Президент Латвийской Республики Вайра Вике-Фрейберга

"Прошу принять мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам в предстоящие годы крепкого здоровья, прекрасного настроения и успехов во всех делах.

В этот знаменательный день от своего имени и от имени членов Правления Международного центра Низами Гянджеви, в создании которого важную роль сыграли Ваши личные инициативы, хочу выразить Вам сердечную благодарность за постоянную поддержку, оказываемую Вами этой организации. Можете быть уверены в том, что как постоянно растущий успех Бакинских форумов, так и мероприятия высокого уровня, организуемые Международным центром Низами Гянджеви, и впредь будут способствовать повышению авторитета Азербайджана как очень важной страны, а также приобретению им новых друзей и партнеров в мире.

Господин Президент, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил Президенту Азербайджана также бывший Президент Румынии Эмиль Константинеску.

"Искренне поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и успехов.

Пользуясь этой приятной возможностью, также хочу выразить Вам искреннюю признательность за постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви с момента его создания. Благодаря Вашему лидерству Международный центр Низами Гянджеви в последние годы превратился в одну из известных структур мира. Я твердо убежден, что под Вашим покровительством Международный центр Низами Гянджеви и впредь будет развиваться, продолжит усилия по достижению на национальном и международном уровнях таких целей, как поощрение мира и взаимопонимания, а также развитие посредством образования культурного, этнического и религиозного самосознания молодого поколения.

Особенно высоко ценю проводимый под Вашим патронатом Глобальный Бакинский форум. Я принимал участие во всех этих форумах. Этот Форум - хорошая возможность для того, чтобы собрать вместе лауреатов Нобелевской премии мира, авторитетных деятелей науки и культуры, демократичных политических лидеров и представителей молодого поколения. С нетерпением жду участия в предстоящих в Азербайджане очередных важных мероприятиях.

Прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший Президент Республики Хорватия Иво Йосипович.

"Уважаемый господин Президент!

Позвольте мне поздравить Вас с днем рождения. Как Президент Республики Хорватия (2010–2015) я имел честь встречаться с Вами в Баку и Загребе. Между нашими странами с давних времен существовали очень хорошие отношения и сотрудничество. Сейчас я как бывший Президент являюсь членом очень важной организации - Международного центра Низами Гянджеви, поощряющего международное сотрудничество и развитие. Благодаря Вашей высокой поддержке Международный центр Низами Гянджеви играет важную роль на международной арене. Поскольку я долгие годы следил за успехами Азербайджана, могу сказать, что развитие Вашей прекрасной страны действительно восхищает меня. Это развитие стало возможным благодаря Вашему мудрому руководству.

Уважаемый господин Президент, надеюсь, что Вы еще долгие годы будете руководить своей страной. Желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья, а Вашей стране - еще больших успехов. С днем рождения", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои сердечные поздравления по случаю дня Вашего рождения.

Ваш плодотворный труд на благо Отечества, деловые и личные качества, умение эффективно решать сложные задачи снискали Вам заслуженное общественное признание и авторитет.

В родном Азербайджане и далеко за его пределами Вас знают как компетентного и ответственного лидера, умеющего определять приоритетные направления социально-экономической политики страны, отдающего все свои знания и опыт реализации широкомасштабных программ, направленных на процветания Азербайджанской Республики и повышение благосостояния ее населения.

Пользуясь столь приятным случаем, выражаю искреннюю признательность за Ваше неизменное внимание к интеграционным процессам на пространстве СНГ.

Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей многогранной государственной деятельности", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил глава Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Позвольте поздравить Вас с днем рождения.

Своей мудростью и волей Вы внесли выдающийся вклад в строительство сильного и процветающего Азербайджанского государства, стали признанным лидером своего народа, оправдав его высокое доверие.

Вы многое сделали для укрепления авторитета Азербайджанской Республики в мире, способствовали дальнейшему развитию исторически сложившихся дружественных связей с Россией, расширению диалога и взаимного уважения между нашими братскими народами.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания крепкого здоровья и новых успехов в созидательном труде, мира, благополучия и процветания азербайджанскому народу", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравили генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Айдын Джафаров и генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Благодаря Вам Азербайджанская Республика добилась значительных успехов в политическом, экономическом и социальном развитии, существенно увеличила международные контакты, укрепила свою роль в решении актуальных вопросов общемировой и региональной повестки дня.

Парламентарии Содружества Независимых Государств знают Вас как настоящего лидера своей страны, вносящего большой личный вклад в расширение интеграционных процессов на пространстве Содружества и уделяющего особое внимание укреплению стратегического партнерства и дружеских отношений государств-участников СНГ.

Желаем Вам здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях. Счастья и всего наилучшего Вам и Вашим близким!", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил президент-председатель Правления Публичного акционерного общества «Банк ВТБ» Андрей Костин.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени правления коллектива Банка ВТБ и меня лично примите теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваша деятельность на посту Президента Азербайджанской Республики отмечена значимыми достижениями в экономике, социальной сфере и внешней политике, которые последовательно укрепляют государственность и международный авторитет страны, способствуют ее процветанию и благополучию граждан.

В России искренне дорожат добрососедскими, дружескими отношениями с Азербайджанской Республикой, результативным торгово-инвестиционным взаимодействием. Большое значение имеет Ваша личная поддержка расширения сотрудничества российских и азербайджанских предприятий и деловых кругов, комплексных мер по дальнейшей реализации его мощного потенциала.

Высоко ценим участие Государственного нефтяного фонда Азербайджана в капитале ВТБ – системообразующего российского банка. Это важное свидетельство взаимного доверия и стратегического характера российско-азербайджанских двусторонних связей.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, пожелания успехов в Вашей напряженной работе на благо народа Азербайджана, крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим близким", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

"Уважаемый господин Президент.

Передаю Вам наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Поздравляю Вас с успехами, достигнутыми Вашей страной, обществом и спортом. За все эти годы Вы доказали, что спорт является приоритетом для Вашей страны, и я высоко оцениваю это. Государственная поддержка развитию спорта и проведению многочисленных международных соревнований в Азербайджане высоко оценивается мировой спортивной общественностью.

Ваше превосходительство, желаю Вам и Вашей семье счастья, здоровья, больших успехов", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил Владимир Сунгоркин - главный редактор газеты «Комсомольская правда».

"Дорогой Ильхам Гейдарович, с днем рождения!

В этот день хотим выразить Вам особую признательность за дружбу и верность добрым традициям, одна из которых – начинать день вместе с «Комсомолкой».

Примите наши искренние поздравления, здоровья и успехов во всем!", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

"Уважаемый господин Президент.

От имени генерального секретариата организации ТЮРКСОЙ, Постоянного совета министров культуры тюркоязычных стран и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Благодаря гуманистической и мудрой политике Вашего превосходительства Азербайджанская Республика с каждым годом все больше укрепляет свое достойное место в мире.

Объявление решением Постоянного совета ТЮРКСОЙ 2019 года «Годом Имадеддина Насими» в тюркском мире, популяризация творчества Насими посредством международных мероприятий в странах-членах и различных государствах мира служат развитию нашего культурного единства между ТЮРКСОЙ и Азербайджаном.

Пользуясь случаем, выражаю Вам глубокую признательность за внимание и поддержку, которые Вы всегда оказываете деятельности ТЮРКСОЙ, в этот знаменательный день желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в высшей государственной деятельности", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравила председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите самые теплые поздравления с днем рождения.

Вас знают как опытного государственного деятеля, работающего на благо своего народа. Под Вашим руководством Азербайджан добился впечатляющих достижений в социально-экономическом развитии, уверенно продвигается по пути прогресса и созидания.

Видим в Вас большого друга России, продолжателя курса на укрепление нашего стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе и по парламентской линии.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, успехов в работе на высшем государственном посту, крепкого здоровья и благополучия.

Примите уверения в моем высоком уважении", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе государства и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю Вашего Дня рождения.

Ваше беззаветное служение Родине по праву снискало Вам искреннее уважение соотечественников, а также весомый авторитет в международном сообществе.

Под Вашим мудрым руководством Азербайджан прошел успешный путь социально-экономического развития и сегодня претворяет в жизнь важные преобразования, направленные на обеспечение устойчивого роста страны и дальнейшее повышение благосостояния народа.

В Казахстане высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление уз дружбы и стратегического партнерства между нашими государствами. Уверен, сложившийся между нами доверительный и конструктивный политический диалог будет и впредь способствовать углублению казахско-азербайджанского сотрудничества по всему спектру двусторонней повестки.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, больших успехов в Вашей государственной деятельности на благо братского народа Азербайджана", - говорится в поздравительном письме.

ххх

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Ваш талант руководителя, политическая мудрость и дальновидность, беззаветное служение своей стране и истинные лидерские качества способствуют впечатляющим успехам Азербайджана. Вы достойно продолжаете славные дела Вашего отца, великого сына и общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиевича Алиева. Под Вашим руководством Азербайджанская Республика уверенно идет по пути социально-экономических преобразований, направленных на повышение благосостояния граждан.

Дагестанцы признательны Вам за постоянное внимание к вопросам развития братских отношений между нашими народами. Желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья и благополучия, дальнейших успехов во всех делах и начинаниях на благо Азербайджанской Республики", - говорится в поздравлении.

ххх

Бывший Президент Ливанской Республики Амин Жмайель направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Ваше превосходительство.

Позвольте передать Вам наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения и пожелать успехов в наступающем году. Надеюсь, что Новый год принесет Вам, Вашей семье и Вашей стране мир и прогресс.

Пользуясь этой приятной возможностью, также хочу заявить, что у меня тесные связи с Азербайджаном. Эти связи еще более укрепились благодаря многочисленным официальным и рабочим визитам в Вашу страну, а также партнерским отношениям между созданным и руководимым мною мозговым центром Masion du Futur, поощряющим демократию и свободу в мире, и Международным центром Низами Гянджеви.

Мы поддерживаем ценности и принципы Вашей страны, направленные на поощрение мира, прогресса и справедливости посредством толерантности, культурного обмена и образования.

Я готов решительно и настойчиво пропагандировать эти ценности и принципы. Надеюсь, что мы продолжим нашу совместную деятельность и сотрудничество на всех уровнях во имя служения общим целям. Да хранит Вас Всевышний", - говорится в поздравлении.

ххх

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович направила поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, для меня честь пожелать Вашему превосходительству крепкого здоровья, благополучия и успехов в высшей государственной деятельности.

Господин Президент, желаю Вам успехов в достижении целей на благо и во имя прогресса Вашего народа.

Я с нетерпением жду нашего дальнейшего сотрудничества и будущих встреч для укрепления связей между Азербайджаном и Хорватией во многих областях, представляющих взаимный интерес, в частности, в экономической сфере. Считаю, что поощрение более тесного сотрудничества между компаниями Хорватии и Азербайджана, стимулирование интереса к взаимному инвестированию представляют особое значение.

Господин Президент, пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам глубокое почтение", - говорится в поздравлении.

ххх

Бывший Президент Монтенегро Филип Вуянович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый господин Президент,

С большим удовольствием поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья и успехов на высшем государственном посту.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы отметить, что вспоминать о Вашем незаменимом вкладе в работу во имя укрепления дружбы и партнерства Азербайджана и Монтенегро, интересов и благополучия наших народов, - большая честь для меня. Высоко оценивая сотрудничество с Вами, выражаю уверенность в том, что отношения между Монтенегро и Азербайджаном нашими совместными усилиями будут еще более развиваться и укрепляться.

Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы напомнить о том, что благодаря Вашему мудрому руководству, дальновидности и умению находить рациональные решения Азербайджан сегодня известен как положительный пример во многих сферах общественной жизни.

Ваше превосходительство, желаю Вам успехов на высшем государственном посту и в предстоящие годы, а Вашей семье и азербайджанскому народу – здоровья и счастья.

Господин Президент, прошу Вас принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

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