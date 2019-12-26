В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Президент Международной ассоциации детских фондов, писатель, академик Альберт Лиханов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. От имени Международной ассоциации детских фондов и меня лично примите самые сердечные поздравления с днем Вашего рождения.

Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых успехов во всех устремлениях во благо народа и детей Азербайджана. С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество по защите детства", - говорится в поздравительном письме.

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С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил также руководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе России Сергей Миронов.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои искренние поздравления с днем рождения.

Вы заслужили высокий авторитет в международном сообществе как блестящий политик, умеющий принимать взвешенные и конструктивные решения. Россию и Азербайджан всегда связывали прочные узы дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, наши страны будут в дальнейшем продолжать идти по пути углубления стратегического партнерства.

Желаю Вам успехов в Вашем служении на благо народа Азербайджанской Республики, счастья, здоровья и благополучия", - говорится в поздравлении.

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства президент Европейской конфедерации стрелкового спорта Владимир Лисин.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович. Примите мои наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам неиссякаемой энергии для дальнейшей реализации планов по обеспечению стабильности и экономического роста Азербайджанской Республики, принятия верных решений, надежных коллег и друзей рядом, счастья и крепкого здоровья", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства председатель Ассоциации нотариусов России, профессора Натиг Агамиров.

"Многоуважаемый господин Президент. Позвольте от имени Ассоциации нотариусов России и от себя лично сердечно поздравить Вас с днем Вашего рождения и Днем солидарности азербайджанцев мира и пожелать Вам крепкого здоровья, большого личного счастья и успехов на благо родного Азербайджана.

Сегодня Ваши соотечественники, друзья и соратники с большим вниманием и оптимизмом следят за Вашей многотрудной деятельностью и выражают всемерную поддержку проводимым Вами реформам экономической и политической системы Азербайджанской Республики.

Эта тема явилась также предметом заинтересованного обсуждения на различных международных форумах и встречах представителей нашего профессионального сообщества с коллегами из Азербайджана, достойно представляющими нашу историческую Родину и демонстрирующими высокий современный уровень организации деятельности органов юстиции.

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От всей души желаю Вам дальнейших успехов в Вашей многотрудной деятельности и реализации намеченных планов.

Пусть наступающий год будет для Вас и родного Азербайджана удачным, наполненным яркими событиями, новыми добрыми делами и достижениями.

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким, прекрасного новогоднего настроения!", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин.

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Вашего дня рождения желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья, новых успехов.

Я благодарен Вам за поддержку, оказываемую делу пропаганды в мире наследия гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Мы высоко ценим Вашу поддержку деятельности нашего международного центра в этом направлении. Мне очень приятно видеть, как Азербайджан и Баку стремительно меняются под Вашим руководством.

Еще раз поздравляю Вас с днем рождения", - говорится в поздравлении.

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства президент Фонда прав человека Роберта Ф.Кеннеди Керри Кеннеди.

"Ваше превосходительство господин Президент.

От имени членов Международного центра Низами Гянджеви и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю дня Вашего рождения, желаю лучших благ в жизни – доброго здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия. Да хранит Всевышний Вас и Вашу семью. Желаю воплощения всех Ваших благородных инициатив во имя благосостояния и процветания Вашего народа и человечества.

Разрешите выразить Вам глубокую признательность за постоянную поддержку, оказываемую Международному центру Низами Гянджеви и его международной деятельности", - говорится в поздравлении.

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Учредитель Фонда Кайлаша Сатьяртхи, лауреат Нобелевской премии мира Кайлаш Сатьяртхи также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Дорогой брат, уважаемый Ильхам Алиев.

Прошу Вас принять самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Желаю, чтобы Азербайджанская Республика благодаря Вашей дальновидности и мудрому лидерству постоянно развивалась путем реформ в социально-экономической сфере.

Господин Президент, заседание на тему «Геополитика в период проблемы устойчивого развития», организованное в сентябре 2019 года в Нью-Йорке в рамках Генеральной ассамблеи ООН Международным центром Низами Гянджеви совместно с Фондом прав человека Роберта Ф.Кеннеди, произвело на меня глубокое впечатление.

Ваше превосходительство, еще раз сердечно поздравляю Вас с днем рождения", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства генеральный секретарь Всеобщей конфедерации профсоюзов Владимир Щербаков.

"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Всеобщей конфедерации профсоюзов и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Впечатляющие достижения республики, которые мы сегодня видим во всех сферах общества, являются плодом созидательного труда талантливого народа Азербайджана, результатом регионального освоения природных богатств страны и постоянного совершенствования ее производственного и научного потенциала. Уверенное продвижение Азербайджана к новым рубежам прогресса осуществляется в соответствии с разработанной Вами стратегией национального развития, отвечающей вызовам XXI века. Этот политический курс, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, опирается на огромное доверие граждан Азербайджана к Вам как Президенту и признанному общенациональному лидеру.

Пользуясь возможностью хотел бы вновь выразить Вам глубокую признательность за ту поддержку, которую Вы неизменно оказываете деятельности профсоюзного движения.

Прошу Вас принять, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил ректор Московского государственного института международных отношений, академик Российской академии наук Анатолий Торкунов.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Ко мне с радостью присоединяются и все мгимовцы, знающие Вас долгие годы.

Невозможно переоценить, уважаемый Ильхам Гейдарович, всех Ваших заслуг как лидера Азербайджанской Республики. Все, кто Вас знает, неизменно отмечают, что Вы дальновидный государственный деятель, мудрый руководитель, человек, искренне преданный своему делу и всей душой радеющий за благополучие граждан своей страны.

Позвольте еще раз поздравить Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, преданных соратников и верных друзей в Вашем благородном труде", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства председатель Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара» Турции Аккан Сувер.

"Ваше превосходительство, наш уважаемый Президент.

От имени Фонда стратегических и социальных исследований «Группа Мармара» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам здоровья, счастья, выражаю глубочайшее почтение Вашему превосходительству и Вашей семье", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил глава Всемирного конгресса горских евреев Акиф Гилалов.

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте от имени Всемирного конгресса горских евреев поздравить Вас с днем рождения и засвидетельствовать Вам свое уважение, почтение и восхищение Вашей деятельностью на посту Президента замечательной страны, такой любимой и дорогой нашим сердцам Азербайджанской Республики.

Мы неоднократно заявляем на международном уровне о том, что Азербайджан представляет собой наглядный пример толерантности и религиозной терпимости. Здесь представители разных народов и религиозных конфессий испокон веков жили, живут и будут жить в мире и согласии. Многовековая история горских евреев, связанная с Азербайджаном, тому свидетельство. Узы, существующие на сегодняшний день между азербайджанцами и горскими евреями, можно назвать подлинно братскими.

Благодарим Вас за Ваши выдающиеся заслуги и усилия в деле укрепления межконфессиональных отношений. В этот знаменательный день для всего азербайджанского народа мы хотим пожелать Вам крепкого здоровья, сил, семейного благополучия, реализации Ваших планов и идей", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший премьер-министр Венгрии, члена Международного центра Низами Гянджеви Петер Медьеши.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, успехов и счастья.

Высоко ценю приверженность и усилия, демонстрируемые Вами в превращении Вашей страны в край толерантности. Ваша поддержка сосуществования представителей различных наций и религий в условиях мира и дружбы и поощрение этого являются прекрасным примером для стран мира. Вы действительно являетесь достойным преемником интеллектуального наследия и мышления Низами Гянджеви.

Прошу принять самые искренние пожелания Вам и Вашей семье", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший премьер-министр Израиля (1999-2001), член Международного центра Низами Гянджеви Эхуд Барак.

"Ваше превосходительство, уважаемый Президент Ильхам Алиев.

Поздравляю Вас с днем рождения, желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучной жизни.

Как государственный деятель, Вы взяли на себя такую важную миссию, как вести вперед свой народ, добиться мира и свободы, являющихся основополагающими ценностями человечества.

Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поздравить Вас с успехами, достигнутыми Международным центром Низами Гянджеви в мировом масштабе.

Пусть всемогущий Аллах хранит Вас, Вашу семью и великий азербайджанский народ", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший премьер-министр Пакистана (2004-2007), члена Международного центра Низами Гянджеви Шаукат Азиз.

"Уважаемый господин Президент.

Для меня честь поздравить Ваше превосходительство с днем рождения.

Быть членом Международного центра Низами Гянджеви – большая гордость. Центр играет важную роль в поощрении мира, прогресса и благосостояния. Мир нуждается в таких лидерах, как Вы, поддерживающих создание новых возможностей для улучшения уровня жизни, образования людей, прогресса и развития.

Ваше превосходительство, Вы являетесь символом мира, толерантности и широкого мышления.

Мы гордимся тем, что являемся участниками Ваших благородных инициатив, желаем Вам постоянных успехов", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направили главе азербайджанского государства члены Международного центра Низами Гянджеви - бывший Президент Украины Виктор Ющенко и его супруга Катерина Ющенко.

"Ваше превосходительство.

Наша семья передает Вам наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Пусть все годы Вашей жизни запомнятся событиями, полными радости и успехов. Да ниспошлет Аллах крепкого здоровья Вам и каждому члену Вашей семьи.

С днем рождения!", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший Президента Республики Болгария (2012-2017), член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев.

"Уважаемый господин Президент,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.

Как член правления Международного центра Низами Гянджеви хотел бы выразить Вам признательность за незаменимую поддержку и верность миссии организации. При Вашем покровительстве Международный центр Низами Гянджеви завоевал большой авторитет в мире. Центр, ставший международным институтом, имеющим важное значение на политической арене, является лучшим послом Азербайджана в мире.

В преддверии вступления мира в период нестабильности и неурядиц такая благородная миссия организации, как поощрение мира, толерантности, диалога и взаимопонимания, имеет еще большее значение, чем когда-либо. Мы вместе продолжим поддерживать такие важные для наших детей ценности как мир, толерантность и понимание.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил член Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, выражаю наилучшие пожелания.

Верю, что дружественные связи и вызывающее взаимный интерес сотрудничество между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой в различных сферах и впредь будут развиваться и расширяться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший Президент Молдовы Петр Лучинский.

"Уважаемый господин Президент.

45 лет назад установились дружеские отношения с Гейдаром Алиевым. В его время Азербайджан прошел очень славный путь своего развития. Были заложены основы дальнейшего процветания Азербайджана.

С огромной радостью хочу отметить, что продолжением этой деятельности стал его сын, нынешний Президент Ильхам Алиев. В его время Азербайджан стал развитым государством и влиятельной силой не только в регионе, но и в мире. Один из лучших примеров, который есть – это быстрорастущая деятельность и влияние Международного центра Низами Гянджеви.

Сердечно поздравляю с днем рождения и желаю здоровья и сил вести дальше Азербайджан по пути процветания", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Рыжков.

"Многоуважаемый господин Президент.

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с днем рождения.

Ваша политическая мудрость и большой жизненный опыт, глубокие знания, талант руководителя и государственного деятеля снискали Вам заслуженное уважение не только в Азербайджанской Республике, но и во всем мире.

Пользуясь случаем, позвольте еще раз поблагодарить Вас за Вашу помощь и поддержку в решении важнейших вопросов по сохранению памяти о тех героических и трагических страницах, которые вписала в историю наших народов Великая Отечественная война.

От всей души желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в Вашей плодотворной деятельности во имя процветания Азербайджана, укрепления дружбы и сотрудничества между народами наших государств", - говорится в поздравлении.

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