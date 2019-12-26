БДИПЧ ОБСЕ рекомендует государствам-участникам отправить наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ подготовило доклад Миссии по оценке потребностей в рамках парламентских выборов, которые пройдут в Азербайджане девятого февраля 2020 года, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт организации.

Как отмечается, БДИПЧ ОБСЕ рекомендует государствам-участникам ОБСЕ отправить 30 долгосрочных наблюдателей для наблюдения за избирательным процессом по всей стране, а также 350 краткосрочных наблюдателей для наблюдения за процессом в день выборов.

«По приглашению правительства Азербайджанской Республики для наблюдению за досрочными парламентскими выборами 9 февраля 2020 года и в соответствии со своим мандатом, БДИПЧ ОБСЕ организовало Миссию по оценке потребностей, которая побывала в Азербайджане c 19 до 21 декабря 2019 года. В состав миссии входили старший советник по выборам БДИПЧ Алексей Громов, советник по выборам БДИПЧ Радивое Груич и сотрудник по программам и административным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ Тим Кнобжау. Целью миссии было оценить предвыборную обстановку и подготовку к выборам», - говорится в докладе.

Как отмечается, были проведены встречи с представителями государственных учреждений, ЦИК, окружных избирательных комиссий, а также с представителями политических партий, средств массовой информации, гражданского общества и международных организаций.

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