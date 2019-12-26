ЦИК Азербайджана: Для участия в парламентских выборах обратились 1329 кандидатов

БАКУ/Trend/ - До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 1329 кандидатов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в четверг Trend.

Панахов отметил, что 262 кандидатов выдвинули 15 политических партий, 11 человек выдвинуты инициативными группами, 1 068 человек выдвинули свои кандидатуры индивидуально.

Глава ЦИК добавил, что кандидатуры 1042 обратившихся уже утверждены, а 829 из них забрали подписные листы, 60 человек их вернули и один из них уже зарегистрирован.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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