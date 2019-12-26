Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турции Рухсар Пекджан.

Поприветствовав гостей, Президент Ильхам Алиев сказал: Добро пожаловать.

Рухсар Пекджан: Большое спасибо. Очень рады. Мы передаем Вам любовь и приветствия нашего господина Президента.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, благодарю.

Рухсар Пекджан: Основываясь на важность, которую с дальновидностью придают наш господин Президент и Вы сотрудничеству между нашими странами, мы вместе с господином министром Джаббаровым, иншаллах, осуществим прекрасную работу, направленную на развитие торгово-экономических связей. Сегодня у нас состоится встреча и с ним.

Напомню, что на заседании Совместной экономической комиссии мы разработали совместный план действий, состоящий из 147 пунктов. Мы вместе с господином Джаббаровым будем постоянно контролировать выполнение задач, поставленных в этих 147 пунктах. На нашей анкаринской встрече с председателем Таможенного комитета Азербайджана мы подписали меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору. При Вашей поддержке, в том числе поддержке Азербайджана, Грузии и Турции, иншаллах, мы проведем совместный бизнес-форум, и подписав совместный меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору, предпримем совместные шаги по упрощению торговли и таможенно-пропускных процедур между нашими странами. Кроме того, при поддержке наших президентов в ближайшем будущем мы подпишем соглашение по льготной торговле. С согласия Вашего превосходительства и нашего господина Президента мы хотим расширить это соглашение, - ограниченное соглашение из 15 пунктов, - и включить в документ свободные торговые соглашения, услуги и инвестиции нового поколения. Инвестиции Азербайджана, SOCAR в Турции для нас чрезвычайно важны. Мы тоже со всей нашей поддержкой и поощрением находимся рядом с SOCAR. Иншаллах, также ждем новых инвестиций. В связи с популяризацией инвестиционных возможностей Азербайджана в сентябре мы предусматривали организовать презентацию. Однако, господин Президент, проведя сейчас обсуждения с нашими коллегами, мы планируем в феврале организовать в Турции презентацию об инвестиционном климате Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев: Прекрасно, большое спасибо. Прошу передать и мои искренние приветствия моему дорогому брату Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Два дня назад мы разговаривали по телефону, еще раз обратили внимание на то, что было сделано в этом году.

Действительно, 2019 год был очень успешным для наших связей. Наши многочисленные встречи, в том числе на уровне министров, встречи на международных мероприятиях еще больше усилили наше единство. Как Вы знаете, в этом году в Баку прошел Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Этот Саммит еще раз подтвердил единство и солидарность тюркоязычных государств. Конечно, турецко-азербайджанские отношения имеют особое значение, и сегодня эти связи находятся на самом пике. Мы тесно сотрудничаем в политической, экономической, инвестиционной, энергетической, транспортной и культурной сферах. Нет такой сферы, где бы мы успешно не сотрудничали.

Конечно, и в этом году мы совместно отмечали очень важные события. Одним из них является проект по доведению TANAP до европейской границы. В прошлом году мы отметили выход TANAP на турецкий рынок. А в конце ноября этого года TANAP был уже дотянут к европейской границе, и мы вместе отметили это историческое событие. Уверен, что в следующем году Южный газовый коридор будет полностью введен в эксплуатацию и, таким образом, этот грандиозный проект, который мы вместе реализуем завершится.

Есть прекрасные результаты и в вопросах взаимных инвестиций. На сегодняшний день Азербайджан инвестировал в Турцию более 17 миллиардов долларов, а Турция в Азербайджан - свыше 12 миллиардов долларов. Как Вы отметили, у SOCAR есть новые планы, новые инвестиционные проекты. По мере их реализации, объем наших инвестиций в Турцию достигнет 20 миллиардов долларов. Это еще раз демонстрирует наше братство. Потому что только страны, которые тесно связаны между собой, могут столько вкладывать в экономику друг друга.

Мы очень рады, что в Азербайджане функционируют сотни турецких компаний. Они участвуют в очень важных для нас проектах - особенно технологически емких, строительных и промышленных проектах. В строительстве, дизайне и архитектуре многих современных зданий в Баку заметны следы турецких компаний. В проектах, реализуемых здесь иностранными компаниями по государственной линии, преобладают турецкие компании. Это естественно. Потому что мы поддерживаем друг друга во всех областях, как в политической, так и в экономической и торговой сферах. Увеличивается также взаимный товарооборот. После подписания уже готового преференциального торгового соглашения товарооборот еще больше увеличится.

Уверен, что Ваш сегодняшний визит в Азербайджан будет очень успешным. Это прекрасный результат, итог того важного значения, которое мы придаем взаимодействию между двумя странами в конце года. И он тоже очень положительный.

Рухсар Пекджан: Иншаллах, господин Президент. Тот факт, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом на международных площадках, благодаря нашему господину Президенту и Вашему превосходительству является нашей отличительной особенностью. Мы благодарим Вас. Постоянно помню о Вашем выступлении на церемонии в связи с TANAP. Это было грандиозное выступление, очень хорошо объясняющее взаимосвязи наших стран.

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