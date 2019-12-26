В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:25)

БАКУ /Trend/ - Бывший генеральный директор ИСЕСКО, член Международного центра Низами Гянджеви Абдельазиз бин Осман аль-Тувейджри направил в адрес Президента Ильхама Алиева поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

С большим удовольствием искренне поздравляю Ваше превосходительство по случаю дня рождения.

Под Вашим умелым и мудрым руководством все сферы жизни в Азербайджане всесторонне и успешно развиваются, Ваша страна превратилась в символ диалога, мира и толерантности во всем мире. Выражаю Вам признательность за постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви как платформы, где собираются выдающиеся лидеры для обсуждения наших общих проблем.

Желаю Вашему превосходительству долгих лет жизни и крепкого здоровья для продолжения такой благородной миссии, как вести Вашу страну по пути динамичного развития и устойчивого прогресса", - говорится в поздравительном письме.

Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От руководства Службы внешней разведки Российской Федерации и себя лично поздравляю Вас с днем рождения.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, дальнейших успехов в работе на высшем государственном посту, доброго здоровья, творческого вдохновения, счастья и благополучия, теплоты и внимания друзей, любви дорогих и близких Вам людей.

Пользуясь случаем, хочу выразить признательность за постоянное внимание и поддержку, которые Вы оказываете развитию взаимодействия между спецслужбами наших стран в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов России и Азербайджана, сохранения мира и стабильности на пространстве СНГ.", - говорится в поздравительном послании

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил председатель Совета директоров Georgian Industrial Group Давид Бежуашвили.

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте от всего сердца поздравить Вас с днем рождения.

Хотел бы лично пожелать Вам крепкого здоровья, мира Вашей семье и энергии продолжать почетную историческую миссию строительства сильного Азербайджана. На протяжении уже многих лет мы с радостью наблюдаем за успехами дружественного и братского нам народа Азербайджана и желаем Вам и всей стране процветания, дальнейших успехов и достойного мира.

Мы и впредь желаем видеть единый, мирный и процветающий Азербайджан. Уверены, что под Вашим руководством Азербайджан будет и впредь достигать новых успехов и останется страной больших, светлых надежд и широких возможностей.

С днем рождения, уважаемый Ильхам Гейдарович!", - говорится в поздравлении.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший Президент Республики Хорватия (2000-2010) Степан Месич.

"Уважаемый господин Президент, мой дорогой друг.

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Своей активной работой, эффективным решением главных государственных вопросов и способностью найти компромисс в урегулировании международных проблем Вы справедливо снискали высокий авторитет и уважение в мире.

Я благодарен судьбе за то, что называю Вас другом и смог наладить общение с Вами.

Господин Президент, позвольте пожелать Вам успехов в деятельности, здоровья, долгой жизни, счастья и благополучия.

Пользуясь этой приятной возможностью, передаю наилучшие пожелания Вам, Вашей семье и стране по случаю наступающего Нового года.", - говорится в поздравительном письме.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил председатель правления Дома дружбы и культурных связей Грузии и Азербайджана Георгий Струа.

"Ваше превосходительство.

Считаю своим приятным долгом от имени Правления Дома дружбы и культурных связей Грузии и Азербайджана и от себя лично поздравить Вас, Вашу семью и весь братский азербайджанской народ с Вашим днем рождения.

Желаем Вам несокрушимого здоровья, бодрости и неутомимости в Вашей сложной и благородной деятельности во благо процветания Азербайджанского государства и развития братских грузино-азербайджанских отношений.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства проректор по учебной работе от Грузии Международного украинско-грузинского научного и образовательного института Махмуд Камалоглу.

"Уважаемый господин Президент.

За годы Вашего руководства Азербайджаном, обладающим очень древней и богатой историей, наша страна, стремительно развиваясь, превратилась в одно из передовых государств мира. Это стало возможным в результате Вашей неустанной деятельности.

Мы – живущие в Грузии азербайджанцы очень внимательно следим за всеми политическими, экономическими и культурными процессами, происходящими на нашей исторической Родине. В частности, очень высоко ценим Вашу решимость, проявленную в урегулировании мирным путем армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, являющегося самой болезненной проблемой нашего народа. Верим, что Ваши усилия не пройдут даром, правда и справедливость в скором времени восстановятся, наши земли будут освобождены от оккупации.

Уважаемый Президент, Вы, продолжая заложенную великим лидером Гейдаром Алиевым традицию, наряду с азербайджанцами, живущими в Азербайджане, всегда заботитесь и о наших соотечественниках, живущих за пределами страны. В частности, наши соотечественники с благодарностью встречают Вашу постоянную заботу и внимание об азербайджанцах, живущих в Грузии, каждый Ваш успех дарит нам очень большую радость.

Пользуясь этой приятной возможностью, от имени азербайджанских ученых и представителей интеллигенции, живущих в Грузии, искренне поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения, желаю Вам долгих лет жизни, здоровья и успехов на пути развития нашего родного Азербайджана.", - говорится в поздравительном письме.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил сопредседатель Глобального общества Международного центра Низами Гянджеви, председатель группы «Kingold» в Китайской Народной Республике Чау Чак Винг.

"Ваше превосходительство, господин Ильхам Алиев.

Передаю Вам мои самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам здоровья и счастья, а Вашей стране – благополучия.

Как сопредседателю Глобального общества Международного центра Низами Гянджеви, для меня честь поддерживать деятельность этой организации и принимать участие в ее мероприятиях. Я верю, что с Вашей большой поддержкой и покровительством Международный центр Низами Гянджеви сыграет еще более активную роль в поощрении диалога и понимания между культурами и внесет еще больший вклад в решение проблем, с которыми сталкивается современный мир.

Разрешите пожелать Вам от Всевышнего, как говорится в одной китайской поговорке, глубокого подобно океану счастья и долголетия гор.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев.

"Уважаемый господин Президент.

От имени Совета сотрудничества тюркоязычных государств и лично от своего имени сердечно поздравляю Вас по случаю дня Вашего рождения, прошу принять мои наилучшие пожелания.

Благодаря Вашему лидерству и мудрой политике Азербайджанская Республика, будучи самой развитой страной региона, еще больше укрепляет свой авторитет среди государств мира.

Кроме того, с удовлетворением подчеркиваю Вашу постоянную поддержку Тюркскому совету. Успешные результаты VII Саммита Тюркского совета, проведенного в Баку под Вашим председательством, создали почву для перехода нашей организации на качественно новый уровень и превращения ее в более привлекательную платформу в региональной плоскости.

Ваше превосходительство, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья и новых успехов в многогранной высшей государственной деятельности.", - говорится в поздравлении.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

От имени коллектива Информационного агентства России ТАСС и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю дня Вашего рождения.

В интервью ТАСС Вы как-то сказали, что устойчивое развитие государства возможно только если правильно спланировать шаги.

Современные успехи Азербайджана, укрепление его социально-экономического потенциала и международного авторитета – то результат последовательных шагов, которые Вы предпринимаете во внутренней и внешней политике. Ваши твердость и энергичность, воля решительного руководителя позволили мобилизовать богатый духовный и творческий потенциал народа Азербайджана, который всегда был решающей силой побед страны.

Для граждан республики вы стали примером самоотверженного служения обществу.

В своей работе ТАСС уделяет важное внимание освещению событий из жизни Азербайджана. Рассчитываю, что наше информационное сотрудничество получит новое качественное продолжение.

В этот праздничный день примите самые искренние пожелания мира и добра, здоровья и благополучия, новых успехов в Ваших начинаниях!", - говорится в поздравительном письме.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства 9-й генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества, член Международного центра Низами Гянджеви Экмеледдин Ихсаноглу.

"Уважаемый Президент.

Желаю Вашему превосходительству и Вашей уважаемой супруге здоровья, благополучия и долгих лет жизни по случаю дня Вашего рождения.

В связи с этим желаю дорогому азербайджанскому народу еще более прекрасного и процветающего будущего под Вашим руководством, дальнейших успехов Международному центру Низами Гянджеви, который осуществляет успешную деятельность под Вашим покровительством.

Выражаю Вам искреннее почтение, прошу принять мои наилучшие пожелания.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший премьер-министр Венгрии, член Международного центра Низами Гянджеви Петер Медьеши.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья, успехов и счастья.

Высоко ценю приверженность и усилия, демонстрируемые Вами в превращении Вашей страны в край толерантности. Ваша поддержка сосуществования представителей различных наций и религий в условиях мира и дружбы и поощрение этого являются прекрасным примером для стран мира. Вы действительно являетесь достойным преемником интеллектуального наследия и мышления Низами Гянджеви.

Прошу принять самые искренние пожелания Вам и Вашей семье", - говорится в поздравлении.

XXX

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший премьер-министр Израиля (1999-2001), член Международного центра Низами Гянджеви Эхуд Барак.

"Ваше превосходительство, уважаемый Президент Ильхам Алиев.

Поздравляю Вас с днем рождения, желаю долгих лет жизни, крепкого здоровья и благополучной жизни.

Как государственный деятель, Вы взяли на себя такую важную миссию, как вести вперед свой народ, добиться мира и свободы, являющихся основополагающими ценностями человечества.

Пользуясь случаем, хотел бы сердечно поздравить Вас с успехами, достигнутыми Международным центром Низами Гянджеви в мировом масштабе.

Пусть всемогущий Аллах хранит Вас, Вашу семью и великий азербайджанский народ", - говорится в поздравлении.

XXX

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший премьер-министр Пакистана (2004-2007), члена Международного центра Низами Гянджеви Шаукат Азиз.

"Уважаемый господин Президент.

Для меня честь поздравить Ваше превосходительство с днем рождения.

Быть членом Международного центра Низами Гянджеви – большая гордость. Центр играет важную роль в поощрении мира, прогресса и благосостояния. Мир нуждается в таких лидерах, как Вы, поддерживающих создание новых возможностей для улучшения уровня жизни, образования людей, прогресса и развития.

Ваше превосходительство, Вы являетесь символом мира, толерантности и широкого мышления.

Мы гордимся тем, что являемся участниками Ваших благородных инициатив, желаем Вам постоянных успехов", - говорится в поздравлении.

XXX

Поздравление по случаю дня рождения направили главе азербайджанского государства члены Международного центра Низами Гянджеви - бывший Президент Украины Виктор Ющенко и его супруга Катерина Ющенко.

"Ваше превосходительство.

Наша семья передает Вам наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Пусть все годы Вашей жизни запомнятся событиями, полными радости и успехов. Да ниспошлет Аллах крепкого здоровья Вам и каждому члену Вашей семьи.

С днем рождения!", - говорится в поздравлении.

XXX

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший Президента Республики Болгария (2012-2017), член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев.

"Уважаемый господин Президент,

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю дня Вашего рождения. Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.

Как член правления Международного центра Низами Гянджеви хотел бы выразить Вам признательность за незаменимую поддержку и верность миссии организации. При Вашем покровительстве Международный центр Низами Гянджеви завоевал большой авторитет в мире. Центр, ставший международным институтом, имеющим важное значение на политической арене, является лучшим послом Азербайджана в мире.

В преддверии вступления мира в период нестабильности и неурядиц такая благородная миссия организации, как поощрение мира, толерантности, диалога и взаимопонимания, имеет еще большее значение, чем когда-либо. Мы вместе продолжим поддерживать такие важные для наших детей ценности как мир, толерантность и понимание.

Прошу Вас принять мое высочайшее почтение к Вам", - говорится в поздравлении.

XXX

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович.

"Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, выражаю наилучшие пожелания.

Верю, что дружественные связи и вызывающее взаимный интерес сотрудничество между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой в различных сферах и впредь будут развиваться и расширяться.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в деятельности", - говорится в поздравлении.

XXX

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший Президент Молдовы Петр Лучинский.

"Уважаемый господин Президент.

45 лет назад установились дружеские отношения с Гейдаром Алиевым. В его время Азербайджан прошел очень славный путь своего развития. Были заложены основы дальнейшего процветания Азербайджана.

С огромной радостью хочу отметить, что продолжением этой деятельности стал его сын, нынешний Президент Ильхам Алиев. В его время Азербайджан стал развитым государством и влиятельной силой не только в регионе, но и в мире. Один из лучших примеров, который есть – это быстрорастущая деятельность и влияние Международного центра Низами Гянджеви.

Сердечно поздравляю с днем рождения и желаю здоровья и сил вести дальше Азербайджан по пути процветания", - говорится в поздравлении.

XXX

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Николай Рыжков.

"Многоуважаемый господин Президент.

Примите мои самые теплые и искренние поздравления с днем рождения.

Ваша политическая мудрость и большой жизненный опыт, глубокие знания, талант руководителя и государственного деятеля снискали Вам заслуженное уважение не только в Азербайджанской Республике, но и во всем мире.

Пользуясь случаем, позвольте еще раз поблагодарить Вас за Вашу помощь и поддержку в решении важнейших вопросов по сохранению памяти о тех героических и трагических страницах, которые вписала в историю наших народов Великая Отечественная война.

От всей души желаю Вам, глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и благополучия, новых успехов в Вашей плодотворной деятельности во имя процветания Азербайджана, укрепления дружбы и сотрудничества между народами наших государств", - говорится в поздравлении.

ХХХ

Бывший премьер-министр Чешской Республики (2009-2010), бывший министр финансов (2013-2014), член Международного центра Низами Гянджеви Ян Фишер направил в адрес Президента Ильхама Алиева поздравительное письмо.

"Уважаемый Президент.

День Вашего рождения – прекрасная возможность для высокой оценки большого вклада Вашего превосходительства в превращение Азербайджана в современную страну со стабильной национальной экономикой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения, играющего роль влиятельного актора как в региональных, так и международных отношениях.

Пользуясь возможностью, желаю Вам здоровья, успехов в сохранении благополучия Азербайджана и на пути, по которому Вы ведете Вашу страну в светлое будущее", - говорится в поздравлении.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.