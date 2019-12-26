Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством новой автодороги Баку-Губа-госграница России (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился со строительством новой автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов, информируя главу государства о проделанной работе, сказал:

- Добро пожаловать, уважаемый господин Президент. Сегодня мы находимся в начале 192-километровой дороги от 45-го километра до границы Российской Федерации, фундамент которой был заложен в 2018 году. Мы разделили эту 192-километровую дорогу на 4 лота. Это – первый лот – 30-километровая дорога от поселка Зейналабдин Тагиев до посёлка Гилязи. В настоящее время мы полностью выполнили 90 процентов асфальтобетонного покрытия дороги в одном направлении. Строительство остальных участков продолжается. Полная ширина дороги на этих участках составит 27,5 метра. В обоих направлениях движение будет двухполосным. Дорога будет платной, поэтому на этом месте, где мы стоим, будут установлены турникеты. На участке турникетов в обоих направлениях дорога будет 5-полосной, 4 полосы – для движения и 1 – для стоянки резервных машин. Господин Президент, здание, которое вы видите, строится для обслуживания этой дороги. Дорога с обеих сторон будет огорожена, с тем чтобы посторонние не могли оказаться на проезжей части. Вдоль дороги будут находиться стоянки для обслуживания машин.

Президент Ильхам Алиев: Сколько стоянок предусмотрено?

Салех Мамедов: 8 – в одном и 8 – в обратном направлении. Господин Президент, главное заключается в том, что прежняя дорога от Баку до погранично-пропускного пункта Самур составляла 208 километров, сейчас она сократилась на 16 километров и составляет 192 километра. Это связано с тем, что дорога не будет проходить через районные центры, она лишь соединится с ними с помощью развязок.

Президент Ильхам Алиев: А есть соединения с этой дорогой?

Салех Мамедов: Да, есть.

Президент Ильхам Алиев: Первое соединение в Гилязи?

Салех Мамедов: Будет в Гилязи, на участке 30-го километра. В целом это называется 75-й километр. Но по проектной стоимости – 30-й километр. Это – второй лот, от Гилязи до Шабрана. Он составляет 27 километров. Третий лот пройдет от Шабрана до поселка Гяндоб. Затем от поселка Гяндоб до въезда в Хачмаз, после Хачмаза до участка Гусар-Ялама-Худат и дальше до погранично-пропускного пункта – 192-го километра.

Президент Ильхам Алиев: До въезда на новый мост?

Салех Мамедов: Да, до въезда на новый мост. Автомобили будут въезжать на территорию Российской Федерации в 4 ряда. Эти территории не использовались, были пустырями. По Вашему указанию и с Вашей помощью была выплачена компенсация за долевые земельные участки, для строительства дороги выделены также государственные земли. То есть, полностью решен вопрос выплат за все земельные участки, подпадающие под строительство дороги. Сегодня строительство дороги продолжается по всем лотам. В начале мая 2020 года планируется сдать в эксплуатацию с полной оплатой 100-километровый участок дороги. Господин Президент, а на этом стенде показан надземный пешеходный переход на пересечении Московского проспекта и улицы 20 января, он полностью готов. С этой стороны дороги всегда переходили пешеходы, возникала сутолока. Это – новый 130-метровый безопорный путепровод.

Президент Ильхам Алиев: Теперь необходимо соблюдать все технические параметры вдоль дороги, на современном уровне должны находиться места, разделяющие дороги надвое, так как я уже делал вам замечания, на некоторых дорогах есть сужения, расширения. Это может представлять опасность на дорогах. Здесь должна быть отдельная линия.

Салех Мамедов: Да, господин Президент, линия будет. По Вашему указанию мы установили данные переходы на определенных участках. На этой дороге имеются переходы с поступающих с Тахтакерпю водных каналов на орошаемые земли. Это – большие переходы, переходы также предусмотрены для людей и животных. Вдоль дороги имеются переезды к районным центрам, предусмотрены 14 дорожных развязок для проезда к поселкам и обратно.

Президент Ильхам Алиев: Где будет установлен турникет в этом направлении?

Салех Мамедов: Один – в Гилязи, там, где поворот на Шабран. В целом вместе с пунктами оплаты будет 7 турникетов. Вдоль дороги проложены электрические кабели ко всем пунктам оплаты.

Президент Ильхам Алиев: Видел, вы осуществляете ремонт и существующей дороги, выложен новый асфальт.

Салех Мамедов: Да, господин Президент, в летние месяцы мы полностью отремонтировали вплоть до Губы. Постараемся поэтапно осуществлять ремонт дороги, с тем чтобы люди не испытывали трудности.

Президент Ильхам Алиев: Очень хорошо. В строительстве этой дороги ощущается большая необходимость. Сегодня, с одной стороны, увеличивается наш торговый оборот с Россией, а с другой, - Азербайджан предлагает свои возможности, как транзитная страна. Возрастает объем грузоперевозок из Ирана в Россию и обратно. Поэтому, конечно, наша дорожная инфраструктура должна обладать новыми возможностями для перевозки возрастающего объема грузов. Одновременно будут созданы прекрасные возможности для пассажиров. Это будет совершенно безопасная дорога, одновременно возрастет число людей, пользующихся этой дрогой в наших северных районах. В том числе дорогой будут пользоваться как местные, так и иностранные туристы для поездок на зимний лыжный курорт Шахдаг, живописные места Губы, кроме того, дорогой будут пользоваться жители района. Это будет очень живописная дорога, так как пройдет вдоль моря. Уверен, что в дальнейшем в этой зоне будут оценены и туристические возможности, предусмотрено инвестирование. Там, где есть дорога, есть и жизнь, и торговля, и удобство.

Глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев: Господин Президент, это – обширная территория площадью 500 гектаров.

Салех Мамедов: Господин Президент, одновременно благодаря этой дороге расстояние от границы России до Ирана сократится на 45 километров.

Президент Ильхам Алиев: Верно, будет сэкономлено как топливо, так и время. Поэтому дорога представляет огромное значение.

Салех Мамедов: Огромное спасибо за то, что Вы придаете этому большое значение.

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что вы строите дороги качественно.

Салех Мамедов: Да, это – наши компании.

Президент Ильхам Алиев: Да, вы сдали в эксплуатацию дорогу Баку-Аэропорт в 2008 году, до сих пор там, можно сказать, нет никаких проблем. Для того, чтобы в течение одиннадцати лет содержать дорогу в таком состоянии, конечно нужны большой опыт и качество. Так что и эту дорогу вы должны построить с таким же качеством. При поддержке Азербайджанского государства вы реализуете проекты за рубежом. Как мне известно, вы расширяете сферу деятельности, представляете свои предложения новым странам. Очень хорошо, азербайджанские компании должны участвовать в проектах как в Азербайджане, так и в других странах. По уровню дорожной инфраструктуры мы занимаем 27-е место в мире, это – высокий результат. С одной стороны, возрастает сфера охвата, а с другой, -- качество. В нынешнем году было проложено более тысячи километров дорог. Мы сохраним эти темпы и в следующем году.

Салех Мамедов: Господин Президент, все это благодаря Вашему вниманию и заботе. Мы тоже стараемся оправдать Ваше доверие. Благодарим Вас за все это.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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В последние годы в результате успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов в нашей стране капитально реконструированы магистрали, автомобильные дороги республиканского и местного значения. Кроме того построены и переданы в распоряжение населения новые автодороги, мосты и путепроводы. Строительство на основании подписанных Президентом Ильхамом Алиевым распоряжений новой автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, начиная от поселка Г.З.Тагиев, свидетельствует об устойчивом характере работы, направленной на доведение дорожной инфраструктуры в нашей стране до современного уровня. Строительство этой дороги, являющейся составной частью международного транспортного коридора Север-Юг, продолжается быстро и с высоким качеством. Строительство новой автомобильной дороги, наряду с дальнейшим улучшением транспортных услуг, придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе, сыграет основную роль в перевозках грузов и пассажиров по международному транспортному коридору Север-Юг. Это также будет способствовать увеличению объема грузов и повышению доходов, развитию транспортной инфраструктуры нашей страны, открытию новых рабочих мест, экономическому развитию нашей республики в целом.

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