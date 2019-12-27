Турал Гянджалиев: Карабахские школы продолжают функционировать при посольствах и диаспорских центрах

27 декабря 2019 12:47 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Карабахские школы, созданные в различных диаспорских центрах, и при посольствах Азербайджана за рубежом, продолжают функционировать.

Об этом сказал журналистам руководитель азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Турал Гянджалиев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, работа школ нацелена на то, чтобы передать проживающим за рубежом азербайджанцам историческую правду о Карабахе, на воспитание и просвещение молодежи и детей в духе патриотизма.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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