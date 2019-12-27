Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования казахскому коллеге

27 декабря 2019 16:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования премьер-министру Казахстана Аскару Мамину.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, Али Асадов выразил глубокую скорбь в связи с крушением самолета под Алматой, повлекшим за собой человеческие потери.

Премьер-министр Азербайджана выразил соболезнования казахскому коллеге, семьям и близким погибших в авиакатастрофе, пожелал скорейшего выздоровления раненным и пострадавшим.

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