ПЕА обнародовала список своих кандидатов в депутаты (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) обнародовала список кандидатов, которые будут участвовать во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля, сообщает в пятницу Trend.
Шарур-Садаракский избирательный округ № 1
Талыбов Васиф Юсиф оглу
Шарурский избирательный округ № 2
Габиббейли Иса Акбер оглу
Нахчыванский городской избирательный округ № 4
Ибрагимов Эльдар Рза оглу
Шахбуз-Бабекский избирательный округ № 5
Новрузов Сиявуш Дунямалы оглу
Джульфа-Бабекский избирательный округ № 6
Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы
Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 7
Гулиев Джаби Гусейн оглы
1-й Бинагадинский избирательный округ № 8
Алиярлы Кюбра Мухаммед гызы
2-й Бинагадинский избирательный округ № 9
Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу
3-й Бинагадинский избирательный округ № 10
Алиев Анар Мамед оглу
Гарадагский избирательный округ № 11
Гусейнов Айдын Насир оглу
Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ № 12
Хасиева Сабина Самед гызы
Хазар-Пираллахинский избирательный округ № 13
Алиев Рауф Асиф оглу
Хазарский избирательный округ № 14
Ахмедова Шафаг Фирудин гызы
1-й Ясамальский избирательный округ № 15
Нагиев Рауф Нарим оглу
2-й Ясамальский избирательный округ № 16
Сафаров Ильхам Ильяс оглу
3-й Ясамальский избирательный округ № 17
Аллахвердиев Эльнур Марат оглу
Нариманов-Низаминский избирательный округ № 18
Рзаев Худагулу Ахад оглу
1-й Наримановский избирательный округ № 19
Мамедов Хикмет Баба оглу
2-й Наримановский избирательный округ № 20
Аллахярлы Нихад Вугар оглу
1-й Насиминский избирательный округ № 21
Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы
2-й Насиминский избирательный округ № 22
Гусейнова Сарраф Балахан оглу
Насиминский-Сабаильский избирательный округ № 23
Рагимов Эльнур Фидаиль оглу
1-й Низаминский избирательный округ № 24
Мустафаев Эльнур Эльшад оглу
2-й Низаминский избирательный округ № 25
Велиева Садагат Сулейман гызы
1-й Сабунчинский избирательный округ № 26
Гаджиева Афаг Ширзад гызы
2-й Сабунчинский избирательный округ № 27
Салахзаде Алиаббас Галиб оглу
3-й Сабунчинский избирательный округ № 28
Джаббаров Хатира Гылман гызы
Сабаильский избирательный округ № 29
Гусейнов Айтан Ариф гызы
1-й Сураханский избирательный округ № 30
Фаталиева Севиндж Габиб гызы
2-й Сураханский избирательный округ № 31
Агджаев Низамеддин Фархад оглу
3-й Сураханский избирательный округ № 32
Гасанова Афат Абил гызы
1-й Хатаинский избирательный округ № 33
Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу
2-й Хатаинский избирательный округ № 34
Забелин Михаил Юрьевич
3-й Хатаинский избирательный округ № 35
Алиев Туран Адиль оглу
4-й Хатаинский избирательный округ № 36
Рзаев Кянан Афган оглу
1-й Низаминский (Гянджа) избирательный округ № 37
Керимзаде Пярвин Орхан гызы
2-й Низаминский (Гянджа) избирательный округ № 38
Хамзаев Нагиф Алашраф оглу
1-й Кяпязский (Гянджа) избирательный округ № 39
Джафаров Мушвиг Джафар оглу
2-й Кяпязский (Гянджа) избирательный округ № 40
Гулиев Муса Иса оглу
1-й Сумгайытский избирательный округ № 41
Гусейнов Хиджран Кямран гызы
2-й Сумгайытский избирательный округ № 42
Миркишили Тахир Фамиль оглу
3-й Сумгайытский избирательный округ № 43
Гаджиев Эмин Меджид оглу
Сумгайыт-Хызынский избирательный округ № 44
Мамедов Мушфиг Фазиль оглу
Абшеронский избирательный округ №45
Асадов Огтай Сабир оглу
Ширванский избирательный округ № 46
Гулиев Азер Али оглу
Мингячевирский избирательный округ №47
Мирзазаде Айдын Бёюккиши оглу
Евлахский избирательный округ № 48
Мамедов Ильхам Казым оглу
Евлах-Мингячевирский избирательный округ № 49
Гусейнов Али Магомед оглу
5Абшерон-Гобустанский избирательный округ №50
Микаилов Эльман Эльхан оглу
Гусарский избирательный округ № 51
Бадамов Азер Джамал оглу
Губинский избирательный округ №52
Шейдаева Айсель Баласултан гызы
Губа-Гусарский избирательный округ № 53
Байрамлы Габиль Лачын оглу
Шабран-Сиязаньский избирательный округ № 54
Гурбанов Садиг Хагверди оглу
Хачмазский городской избирательный округ № 55
Салимов Эльданиз Адиль оглу
Хачмазский сельский избирательный округ № 56
Марданов Кянан Зейнал оглу
Кюрдамирский избирательный округ № 57
Гарибов Низами Исмали оглу
Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ № 58
Алескеров Салех Адиль оглу
Сальянский избирательный округ № 59
Гаджиев Рашад Азизага оглу
Сальян-Нефтчалинский избирательный округ № 60
Ахундов Этибар Акрам оглу
Нефтчалинский избирательный округ № 61
Садыгова Гюльтакин Закир гызы
Саатлинский избирательный округ № 62
Алекперли Азиз Юсиф оглу
1-й Сабирабадский избирательный округ № 63
Джафаров Камал Хагани оглу
2-й Сабирабадский избирательный округ № 64
Мамедов Рамин Аламшах оглу
Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ № 65
Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу
Билясуварский избирательный округ № 66
Шахбазова Саяла Ахмедага гызы
Джалилабадский городской избирательный округ № 67
Гасанов Малик Аваз оглу
Джалилабадский сельский избирательный округ № 68
Насиров Эльман Худам оглу
Джалилабад-Масаллы-Билясуварский избирательный округ № 69
Садыгов Этибар Садыг оглу
Масаллинский городской избирательный округ № 70
Мамедов Машхур Шахбаз оглу
Масаллинский сельский избирательный округ № 71
Искандеров Анар Джамал оглу
Лянкяранский сельский избирательный округ № 74
Раджабли Хады Муса оглу
Лянкяран-Масаллинский избирательный округ № 75
Пашазаде Джаваншир Гуммет оглу
Лянкяран-Астаринский избирательный округ № 76
Аскеров Зияфат Аббас оглу
Астаринский избирательный округ № 77
Махмудов Рашад Мамедгулу оглу
Лерикский избирательный округ № 78
Мамедов Игбал Нариман оглу
Имишлинский избирательный округ № 79
Азимов Назим Абдулрагим оглу
Имишли-Бейлаганский избирательный округ № 80
Мурадов Руфат Эхтирам оглу
Бейлаганский избирательный округ № 81
Исмаилов Шахин Амир оглу
Агджабединский избирательный округ № 82
Рзаев Таир Муса оглу
Агджабеди-Физулинский избирательный округ № 83
Рагимов Рашад Акиф оглу
Физулинский избирательный округ № 84
Мамедова Светлана Гярай гызы
Шамахинский избирательный округ № 85
Лазымов Ариф Гаджимурад оглу
Исмаиллинский избирательный округ № 86
Мурадов Заур Фазиль оглу
Агсу-Исмаиллинский избирательный округ № 87
Гусейнов Али Аббас оглу
Гейчайский избирательный округ № 88
Гаджиева Ляман Амил гызы
Гейчай-Агдашский избирательный округ № 89
Шукюров Рашад Алибала оглу
Агдашский избирательный округ № 90
Османов Джавид Гамид оглу
Уджарский избирательный округ № 91
Гасан Рамиль Сахиб оглу
Зардаб-Уджарский избирательный округ № 92
Ахмедов Урфан Низамеддин оглу
Бардинский городской избирательный округ № 93
Йылдырым Фатма Видади гызы
Бардинский сельский избирательный округ № 94
Мамедов Гняз Вели оглу
Тертерский избирательный округ № 95
Асадов Эльдар Гарай оглу
Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96
Мамедов Анар Ильяс оглу
Геранбой-Агдам-Тертерский избирательный округ №97
Велиев Агалар Исрафил оглу
Шамкирский городской избирательный округ №98
Гафарова Сахиба Али гызы
Шамкирский сельский избирательный округ №99
Гасанов Нурлан Ирфан оглу
Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100
Байрамов Камран Фархад оглу
Гейгель-Дашкесанский избирательный округ №101
Мирбашироглу Эльшад Мирбашир оглу
Самух-Шамкирский избирательный округ №102
Сафаров Низами Абдулла оглу
Гядабейский избирательный округ №103
Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы
Гядабей-Товузский избирательный округ №104
Магеррамова Эльнара Самандар гызы
Товузский избирательный округ №105
Гусейнова Махаббат Мусаллим гызы
Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106
Тагиев Ниязи Юсиф оглу
Газахский избирательный округ №107
Сеидов Самед Исмаил оглу
Агстафинский избирательный округ №108
Джафаров Низами Гулу оглу
Балакянский избирательный округ №109
Магомалиев Насиб Мухаммед оглу
Загатальский избирательный округ №110
Байрамов Бахруз Гурбан оглу
Загатальско-Балакянский избирательный округ №111
Алиева Камиля Алиага гызы
Гахский избирательный округ №112
Эфенди Махир Галиб оглу
Шекинский городской избирательный округ №113
Искендеров Вугар Япон оглу
1-й Шекинский сельский избирательный округ №114
Исмаилова Судабар Сеюб гызы
2-й Шекинский сельский избирательный округ №115
Гасанов Рагим Рафиг оглу
Габалинский избирательный округ №116
Алиев Самир Рамиг оглу
Огуз-Габалинский избирательный округ №117
Нахчыванлы Агия Габиб гызы
Агдамский городской избирательный округ №118
Мурадов Фарид Мустафа оглу
Агдамский сельский избирательный округ №119
Садыхов Бахтияр Юсиф оглу
Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120
Мамедов Джейхун Валех оглу
Лачинский избирательный округ №121
Аббасзаде Махир Тапдыг оглу
Кяльбаджарский избирательный округ №123
Мамедов Агиль Садиг оглу
Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124
Мамедов Эльман Джамал оглу
Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125
Исмаилов Имамверди Ибиш оглу
Напомним, что список кандидатов был утвержден на проведенном сегодня заседании правления партии.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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