ПЕА обнародовала список своих кандидатов в депутаты (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) обнародовала список кандидатов, которые будут участвовать во внеочередных парламентских выборах, назначенных на 9 февраля, сообщает в пятницу Trend.

Шарур-Садаракский избирательный округ № 1

Талыбов Васиф Юсиф оглу

Шарурский избирательный округ № 2

Габиббейли Иса Акбер оглу

Нахчыванский городской избирательный округ № 4

Ибрагимов Эльдар Рза оглу

Шахбуз-Бабекский избирательный округ № 5

Новрузов Сиявуш Дунямалы оглу

Джульфа-Бабекский избирательный округ № 6

Гамзаева Ульвия Тапдыг гызы

Ордубад-Джульфинский избирательный округ № 7

Гулиев Джаби Гусейн оглы

1-й Бинагадинский избирательный округ № 8

Алиярлы Кюбра Мухаммед гызы

2-й Бинагадинский избирательный округ № 9

Гафаров Кямаледдин Насреддин оглу

3-й Бинагадинский избирательный округ № 10

Алиев Анар Мамед оглу

Гарадагский избирательный округ № 11

Гусейнов Айдын Насир оглу

Гарадаг-Бинагади-Ясамальский избирательный округ № 12

Хасиева Сабина Самед гызы

Хазар-Пираллахинский избирательный округ № 13

Алиев Рауф Асиф оглу

Хазарский избирательный округ № 14

Ахмедова Шафаг Фирудин гызы

1-й Ясамальский избирательный округ № 15

Нагиев Рауф Нарим оглу

2-й Ясамальский избирательный округ № 16

Сафаров Ильхам Ильяс оглу

3-й Ясамальский избирательный округ № 17

Аллахвердиев Эльнур Марат оглу

Нариманов-Низаминский избирательный округ № 18

Рзаев Худагулу Ахад оглу

1-й Наримановский избирательный округ № 19

Мамедов Хикмет Баба оглу

2-й Наримановский избирательный округ № 20

Аллахярлы Нихад Вугар оглу

1-й Насиминский избирательный округ № 21

Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы

2-й Насиминский избирательный округ № 22

Гусейнова Сарраф Балахан оглу

Насиминский-Сабаильский избирательный округ № 23

Рагимов Эльнур Фидаиль оглу

1-й Низаминский избирательный округ № 24

Мустафаев Эльнур Эльшад оглу

2-й Низаминский избирательный округ № 25

Велиева Садагат Сулейман гызы

1-й Сабунчинский избирательный округ № 26

Гаджиева Афаг Ширзад гызы

2-й Сабунчинский избирательный округ № 27

Салахзаде Алиаббас Галиб оглу

3-й Сабунчинский избирательный округ № 28

Джаббаров Хатира Гылман гызы

Сабаильский избирательный округ № 29

Гусейнов Айтан Ариф гызы

1-й Сураханский избирательный округ № 30

Фаталиева Севиндж Габиб гызы

2-й Сураханский избирательный округ № 31

Агджаев Низамеддин Фархад оглу

3-й Сураханский избирательный округ № 32

Гасанова Афат Абил гызы

1-й Хатаинский избирательный округ № 33

Мираламов Гусейнбала Фазиль оглу

2-й Хатаинский избирательный округ № 34

Забелин Михаил Юрьевич

3-й Хатаинский избирательный округ № 35

Алиев Туран Адиль оглу

4-й Хатаинский избирательный округ № 36

Рзаев Кянан Афган оглу

1-й Низаминский (Гянджа) избирательный округ № 37

Керимзаде Пярвин Орхан гызы

2-й Низаминский (Гянджа) избирательный округ № 38

Хамзаев Нагиф Алашраф оглу

1-й Кяпязский (Гянджа) избирательный округ № 39

Джафаров Мушвиг Джафар оглу

2-й Кяпязский (Гянджа) избирательный округ № 40

Гулиев Муса Иса оглу

1-й Сумгайытский избирательный округ № 41

Гусейнов Хиджран Кямран гызы

2-й Сумгайытский избирательный округ № 42

Миркишили Тахир Фамиль оглу

3-й Сумгайытский избирательный округ № 43

Гаджиев Эмин Меджид оглу

Сумгайыт-Хызынский избирательный округ № 44

Мамедов Мушфиг Фазиль оглу

Абшеронский избирательный округ №45

Асадов Огтай Сабир оглу

Ширванский избирательный округ № 46

Гулиев Азер Али оглу

Мингячевирский избирательный округ №47

Мирзазаде Айдын Бёюккиши оглу

Евлахский избирательный округ № 48

Мамедов Ильхам Казым оглу

Евлах-Мингячевирский избирательный округ № 49

Гусейнов Али Магомед оглу

5Абшерон-Гобустанский избирательный округ №50

Микаилов Эльман Эльхан оглу

Гусарский избирательный округ № 51

Бадамов Азер Джамал оглу

Губинский избирательный округ №52

Шейдаева Айсель Баласултан гызы

Губа-Гусарский избирательный округ № 53

Байрамлы Габиль Лачын оглу

Шабран-Сиязаньский избирательный округ № 54

Гурбанов Садиг Хагверди оглу

Хачмазский городской избирательный округ № 55

Салимов Эльданиз Адиль оглу

Хачмазский сельский избирательный округ № 56

Марданов Кянан Зейнал оглу

Кюрдамирский избирательный округ № 57

Гарибов Низами Исмали оглу

Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ № 58

Алескеров Салех Адиль оглу

Сальянский избирательный округ № 59

Гаджиев Рашад Азизага оглу

Сальян-Нефтчалинский избирательный округ № 60

Ахундов Этибар Акрам оглу

Нефтчалинский избирательный округ № 61

Садыгова Гюльтакин Закир гызы

Саатлинский избирательный округ № 62

Алекперли Азиз Юсиф оглу

1-й Сабирабадский избирательный округ № 63

Джафаров Камал Хагани оглу

2-й Сабирабадский избирательный округ № 64

Мамедов Рамин Аламшах оглу

Саатлы-Сабирабад-Кюрдамирский избирательный округ № 65

Амирасланов Ахлиман Тапдыг оглу

Билясуварский избирательный округ № 66

Шахбазова Саяла Ахмедага гызы

Джалилабадский городской избирательный округ № 67

Гасанов Малик Аваз оглу

Джалилабадский сельский избирательный округ № 68

Насиров Эльман Худам оглу

Джалилабад-Масаллы-Билясуварский избирательный округ № 69

Садыгов Этибар Садыг оглу

Масаллинский городской избирательный округ № 70

Мамедов Машхур Шахбаз оглу

Масаллинский сельский избирательный округ № 71

Искандеров Анар Джамал оглу

Лянкяранский сельский избирательный округ № 74

Раджабли Хады Муса оглу

Лянкяран-Масаллинский избирательный округ № 75

Пашазаде Джаваншир Гуммет оглу

Лянкяран-Астаринский избирательный округ № 76

Аскеров Зияфат Аббас оглу

Астаринский избирательный округ № 77

Махмудов Рашад Мамедгулу оглу

Лерикский избирательный округ № 78

Мамедов Игбал Нариман оглу

Имишлинский избирательный округ № 79

Азимов Назим Абдулрагим оглу

Имишли-Бейлаганский избирательный округ № 80

Мурадов Руфат Эхтирам оглу

Бейлаганский избирательный округ № 81

Исмаилов Шахин Амир оглу

Агджабединский избирательный округ № 82

Рзаев Таир Муса оглу

Агджабеди-Физулинский избирательный округ № 83

Рагимов Рашад Акиф оглу

Физулинский избирательный округ № 84

Мамедова Светлана Гярай гызы

Шамахинский избирательный округ № 85

Лазымов Ариф Гаджимурад оглу

Исмаиллинский избирательный округ № 86

Мурадов Заур Фазиль оглу

Агсу-Исмаиллинский избирательный округ № 87

Гусейнов Али Аббас оглу

Гейчайский избирательный округ № 88

Гаджиева Ляман Амил гызы

Гейчай-Агдашский избирательный округ № 89

Шукюров Рашад Алибала оглу

Агдашский избирательный округ № 90

Османов Джавид Гамид оглу

Уджарский избирательный округ № 91

Гасан Рамиль Сахиб оглу

Зардаб-Уджарский избирательный округ № 92

Ахмедов Урфан Низамеддин оглу

Бардинский городской избирательный округ № 93

Йылдырым Фатма Видади гызы

Бардинский сельский избирательный округ № 94

Мамедов Гняз Вели оглу

Тертерский избирательный округ № 95

Асадов Эльдар Гарай оглу

Геранбой-Нафталанский избирательный округ №96

Мамедов Анар Ильяс оглу

Геранбой-Агдам-Тертерский избирательный округ №97

Велиев Агалар Исрафил оглу

Шамкирский городской избирательный округ №98

Гафарова Сахиба Али гызы

Шамкирский сельский избирательный округ №99

Гасанов Нурлан Ирфан оглу

Шамкир-Дашкесанский избирательный округ №100

Байрамов Камран Фархад оглу

Гейгель-Дашкесанский избирательный округ №101

Мирбашироглу Эльшад Мирбашир оглу

Самух-Шамкирский избирательный округ №102

Сафаров Низами Абдулла оглу

Гядабейский избирательный округ №103

Гусейнова Севиндж Амирахмед гызы

Гядабей-Товузский избирательный округ №104

Магеррамова Эльнара Самандар гызы

Товузский избирательный округ №105

Гусейнова Махаббат Мусаллим гызы

Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ №106

Тагиев Ниязи Юсиф оглу

Газахский избирательный округ №107

Сеидов Самед Исмаил оглу

Агстафинский избирательный округ №108

Джафаров Низами Гулу оглу

Балакянский избирательный округ №109

Магомалиев Насиб Мухаммед оглу

Загатальский избирательный округ №110

Байрамов Бахруз Гурбан оглу

Загатальско-Балакянский избирательный округ №111

Алиева Камиля Алиага гызы

Гахский избирательный округ №112

Эфенди Махир Галиб оглу

Шекинский городской избирательный округ №113

Искендеров Вугар Япон оглу

1-й Шекинский сельский избирательный округ №114

Исмаилова Судабар Сеюб гызы

2-й Шекинский сельский избирательный округ №115

Гасанов Рагим Рафиг оглу

Габалинский избирательный округ №116

Алиев Самир Рамиг оглу

Огуз-Габалинский избирательный округ №117

Нахчыванлы Агия Габиб гызы

Агдамский городской избирательный округ №118

Мурадов Фарид Мустафа оглу

Агдамский сельский избирательный округ №119

Садыхов Бахтияр Юсиф оглу

Джабраил-Губадлинский избирательный округ №120

Мамедов Джейхун Валех оглу

Лачинский избирательный округ №121

Аббасзаде Махир Тапдыг оглу

Кяльбаджарский избирательный округ №123

Мамедов Агиль Садиг оглу

Шуша-Агдам-Ходжалы-Ходжавендский избирательный округ №124

Мамедов Эльман Джамал оглу

Зангилан-Губадлинский избирательный округ №125

Исмаилов Имамверди Ибиш оглу

Напомним, что список кандидатов был утвержден на проведенном сегодня заседании правления партии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова, Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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