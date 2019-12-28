В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения

БАКУ /Trend/ - Бывший спикер Сената Королевства Нидерландов, почетный председатель Парламентской Ассамблеи Совета Европы, председатель группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линден направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

"Уважаемый господин Президент.

Позвольте прежде всего передать наилучшие пожелания Вам и Вашей семье.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам счастья, здоровья и благополучного Нового года. В новом году появится прекрасная возможность с точки зрения рассмотрения итогов и деятельности по сотрудничеству в 2019 году, определения очередных целей.

Хотел бы вновь отметить плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Нидерландами.

Ряд компаний Нидерландов в июне принял участие в бизнес-форуме Европейский Союз-Азербайджан. Нидерланды были представлены на выставке Caspian Agro и планируют участвовать в этом мероприятии в 2020 году.

Меня очень обрадовало известие об участии Азербайджана в выставке Floriade Expo 2022 с точки зрения продолжения успехов совместных мероприятий, дальнейшего усиления экономических и бизнес-связей между нашими странами. Ваша страна успешно участвовала в выставке Floriade 2012, ее павильон очень понравился посетителям.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить Вам глубокую признательность за поддержку развития двусторонних связей между Азербайджаном и Нидерландами. С нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества.

Желаю Вам и Вашим близким счастья и здоровья, а Вашей стране и народу – мира и благополучия.", - говорится в поздравительном письме

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С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил первый вице-спикер Парламента Египта Сейид Махмуд Шариф.

"Господин Президент.

Да пребудет с Вами приветствие, милосердие и благословение Аллаха.

Передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Ваш успешный жизненный путь является для нас величайшим примером служения братской нам стране. Под Вашим мудрым руководством Азербайджан достиг повышения благосостояния народа, стремительного экономического и социального развития.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и еще больших успехов, а братскому азербайджанскому народу – прогресса и благополучия.

Прошу Вас принять мое высокое почтение. Да хранит Вас Аллах.", - говорится в поздравительном послании.

ххх

Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Высочайший профессионализм, чувство гражданской ответственности и преданность делу позволяют Вам уверенно руководить Азербайджанской Республикой. Искренняя любовь к родному краю и трудолюбие снискали Вам уважение и заслуженный авторитет в обществе. Убежден, что благодаря этим качествам Вы непременно добьетесь еще больших высот на Вашем посту.

В этот замечательный день от всей души желаю дальнейших успехов в Вашей сложной и многогранной деятельности на благо Республики и всего Отечества, на пути к новым целям, достижениям, победам и реализации всех задуманных Вами планов.

Мира и добра Вам и Вашей семье!", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства поздравил бывший Президент Республики Болгария, члена Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Петра Стоянова

"Ваше превосходительство, уважаемый Президент.

Поздравляю Вас с днем Вашего рождения, желаю приятных дней. Надеюсь, что Вы еще долгие годы будете вносить вклад в развитие Вашей страны. Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю Вам признательность за поддержку Международного центра Низами Гянджеви, завоевавшего своей деятельностью авторитет в мировом масштабе.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах и семейного счастья.

Еще раз поздравляю Вас с днем рождения", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства бывший член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич.

"Ваше превосходительство. Передаю Вам мои самые добрые пожелания по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья. Уверен, что Вы успешно продолжите грандиозную работу, осуществляемую Вами для Вашего народа и страны.

Я высоко ценю Вашу постоянную поддержку Международного центра Низами Гянджеви, завоевавшего большой авторитет и приверженного Вашей стратегии.

Уважаемый господин Президент, еще раз поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил президент Китайского народного института по иностранным делам Ванг Чао.

"Ваше превосходительство, господин Президент. От имени Китайского народного института по иностранным делам и от себя лично хочу передать Вам самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Прошу принять мои пожелания крепкого здоровья, счастья Вашему превосходительству и Вашей семье.

Как друг китайского народа Ваше превосходительство всегда демонстрировал приверженность развитию китайско-азербайджанских отношений. Выражаю Вам особую признательность за большую поддержку, оказываемую в течение последних двух лет тесному сотрудничеству между Китайским народным институтом по иностранным делам и Международным центром Низами Гянджеви. Наш институт будет продолжать работать вместе с Международным центром Низами Гянджеви для дальнейшего укрепления традиционных дружественных отношений между нашими народами, поощрения мира и прогресса в мире.

По приглашению Международного центра Низами Гянджеви в марте следующего года планирую принять участие в VIII Глобальном Бакинском форуме в Азербайджане и надеюсь увидеть в Баку Ваше превосходительство.

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направил главе азербайджанского государства депутат парламента Грузии Азер Сулейманов.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Охватывающее все сферы стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией, как продолжение наших политических, экономических и культурных связей, у истоков которых стоял великий лидер, благодаря политике братства и дружбы, добрососедства способствовало значительным изменениям, происходящим в сегодняшней жизни наших соотечественников. Могу с уверенностью сказать, что Азербайджанская Республика благодаря успехам, достигнутым под Вашим руководством, стала одним из самых влиятельных государств-лидеров Кавказа. Крупные проекты, реализованные совместно двумя соседними государствами, двусторонние соглашения, опираясь на Вашу решительность, станут надежной основой неустанного укрепления дружеских отношений в интересах наших стран и народов.

Уважаемый господин Президент, от имени наших соотечественников, проживающих в Грузии, искренне поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания. Кроме того, по случаю наступающего 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, претворения в жизнь всех Ваших намерений и желаний. Мы верим, что в ближайшее время Вы восстановите территориальную целостность нашего Азербайджана, принесете нашему народу вечный мир, спокойствие и более высокое благосостояние", - говорится в поздравлении.

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Президента Ассоциации общественной дипломатии Китая Ву Хайлонг направил в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравительное письмо.

"Ваше превосходительство. От имени Ассоциации общественной дипломатии Китая и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

С большим удовлетворением вспоминаю свое участие в VII Глобальном форуме, организованном Международным центром Низами Гянджеви в марте этого года в Баку, и то, что Вы приняли меня. Это - подтверждение того, что Вы придаете большое значение участию китайской делегации в данном мероприятии. Мы провели с Вами широкие дискуссии о взаимоотношениях наших стран, инициативе «Один пояс, один путь» и дружеских связях между нашими народами. Встреча с Вашим превосходительством произвела на меня глубокое и незабываемое впечатление.

Господин Президент, хотел бы довести до Вашего высокого внимания, что Международный центр Низами Гянджеви поддерживает тесные связи сотрудничества со многими неправительственными организациями, включая Ассоциацию общественной дипломатии Китая, где я недавно приступил к президентским полномочиям. Уверен, что, развивая контакты и культурное взаимодействие между нашими народами, наши страны будут еще больше укреплять взаимопонимание и доверие.

Заверяю Вас в том, что как президент Ассоциации общественной дипломатии Китая я приложу все усилия для поощрения дружбы и развития двусторонних связей между нашими народами.

Ваше Превосходительство, искренне верю в то, что азербайджанский народ под Вашим руководством будет жить еще счастливее и благополучнее. Желаю, чтобы дружба между Китаем и Азербайджаном длилась вечно", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший заместитель премьер-министра, бывший министр иностранных дел Грузии, член Попечительского совета Международного центра Низами Гянджеви Эки Ткешелашвили.

"Ваше превосходительство. С большим удовольствием поздравляю Вас по случаю дня Вашего рождения. Достойное служение своей стране, Ваше лидерство в деятельности по укреплению мира, стабильности и прогресса на планете, сохранению культурного наследия и охране окружающей среды являются источником вдохновения для каждого из нас.

Ваша постоянная поддержка Международного центра Низами Гянджеви играет решающую роль в распространении на международном уровне инициатив этой организации, а также в том, что Азербайджан выступает в качестве координационного центра для проведения мировыми лидерами стратегических обсуждений, связанных с актуальными глобальными вызовами.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашей стране – мира и благополучия", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направила главе азербайджанского государства член парламента Греции от партии «Новая демократия» Доры Бакояннис.

"По случаю дня Вашего рождения желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни, успехов на высшем государственном посту.

Со дня избрания Президентом по настоящее время Вы добились сохранения стабильности и благополучия в Вашей стране. Это еще раз подтверждает большая поддержка и доверие азербайджанского народа к Вам и Вашему правительству. Уверена, что в Азербайджане будет с одобрением встречен новый этап благосостояния, развития и демократического управления под Вашим руководством.

С нетерпением жду встречи с Вашим превосходительством на VIII Глобальном Бакинском форуме, который будет проведен Международным центром Низами Гянджеви в марте 2020 года.

Уважаемый Президент и дорогой друг, пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам в Новом году счастья и благополучия", - говорится в поздравлении.

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Бывший Президент Албании, член Международного центра Низами Гянджеви Буяр Нишани направил в адрес Президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравительное письмо.

"Господин Президент.

Поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания.

В день Вашего рождения желаю, чтобы Ваша жизнь была полна неисчерпаемой энергии, мудрости, доброты для благополучия Вашей страны и семьи, желаю Вашему превосходительству здоровья.

Господин Президент, выражаю Вам признательность за поддержку Международного центра Низами Гянджеви, ставшего уже авторитетной организацией в мире", - говорится в поздравлении.

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С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравил бывший посол Грузии в Азербайджане Зураб Гумберидзе.

"Ваше превосходительство, уважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам огромных успехов и побед во благо Азербайджана.

С большим уважением также хочу пожелать много радости, здоровья, счастья Вашей семье.

Для меня была огромная честь работать послом Грузии в Азербайджане в период Вашего президентства. Я с гордостью вспоминаю то плодотворное сотрудничество, которое было достигнуто между нашими государствами, и оно и ныне развивается.

Позвольте подчеркнуть, что именно под Вашим руководством азербайджано-грузинское стратегическое партнерство получило новое позитивное развитие во всех сферах и, уверен, будет и дальше развиваться на благо наших народов.

Разрешите еще раз поздравить Вас и пожелать всего наилучшего", - говорится в поздравлении.

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По случаю Вашего дня рождения передаю Вам самые искренние пожелания здоровья, хорошего настроения и благополучия Вашей страны.

Как член Международного центра Низами Гянджеви с нетерпением жду повторной встречи с Вами в Баку в марте 2020 года. Это откроет новые возможности нам – бывшим и действующим главам государств и правительств - для открытого обсуждения существующих в мире проблем и вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Опыт, накопленный на мероприятиях, проведенных за последние три года, дает основание говорить, что здесь ведутся плодотворные обсуждения, и участниками мероприятия всегда выдвигаются конструктивные предложения. Многочисленные встречи, организуемые в мире Международным центром Низами Гянджеви, - прекрасная возможность для более близкого знакомства с участниками, а также постоянного налаживания новых дружественных связей между людьми и народами.

Ваше превосходительство, выражаю Вам признательность за поддержку деятельности Международного центра Низами Гянджеви, объединяющего нас вокруг идей взаимопонимания, толерантности и образования. Господин Президент, движущая сила, сплачивающая и ведущая нас вперед, - это молодые и способные сотрудники нашего секретариата. Они – хорошие друзья для членов Международного центра Низами Гянджеви и являются словно членами одной семьи, здесь все заботятся друг о друге. Поэтому мы считаем Международный центр Низами Гянджеви нашим общим домом, где существует взаимная поддержка наших друзей. Благодарю Вас за то, что создали такую возможность для нас.

Господин Президент, еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю исполнения всех желаний. Пользуясь возможностью, желаю, чтобы 2020 год был хорошим и успешным для Вас.

Надеюсь на скорую встречу с Вами в Азербайджане.

С днем рождения главу азербайджанского государства также поздравила бывший премьер-министр Хорватии, член Международного центра Низами Гянджеви Ядранка Косор.

"Ваше превосходительство.

По случаю Вашего дня рождения передаю Вам самые искренние пожелания здоровья, хорошего настроения и благополучия Вашей страны.

Как член Международного центра Низами Гянджеви с нетерпением жду повторной встречи с Вами в Баку в марте 2020 года. Это откроет новые возможности нам – бывшим и действующим главам государств и правительств - для открытого обсуждения существующих в мире проблем и вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Опыт, накопленный на мероприятиях, проведенных за последние три года, дает основание говорить, что здесь ведутся плодотворные обсуждения, и участниками мероприятия всегда выдвигаются конструктивные предложения. Многочисленные встречи, организуемые в мире Международным центром Низами Гянджеви, - прекрасная возможность для более близкого знакомства с участниками, а также постоянного налаживания новых дружественных связей между людьми и народами.

Ваше превосходительство, выражаю Вам признательность за поддержку деятельности Международного центра Низами Гянджеви, объединяющего нас вокруг идей взаимопонимания, толерантности и образования. Господин Президент, движущая сила, сплачивающая и ведущая нас вперед, - это молодые и способные сотрудники нашего секретариата. Они – хорошие друзья для членов Международного центра Низами Гянджеви и являются словно членами одной семьи, здесь все заботятся друг о друге. Поэтому мы считаем Международный центр Низами Гянджеви нашим общим домом, где существует взаимная поддержка наших друзей. Благодарю Вас за то, что создали такую возможность для нас.

Господин Президент, еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю исполнения всех желаний. Пользуясь возможностью, желаю, чтобы 2020 год был хорошим и успешным для Вас.

Надеюсь на скорую встречу с Вами в Азербайджане", - говорится в поздравлении.

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Поздравление по случаю дня рождения направила главе азербайджанского государства депутат Великого национального собрания Турции от Стамбула, руководитель турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамиль Айрым.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашему превосходительству и Вашей семье здоровья, долгих лет жизни, счастья. Благодаря гуманистической и мудрой политике Вашего превосходительства Азербайджанская Республика с каждым днем укрепляет свою позицию в мире.

Уважаемый господин Президент, благодарю Вас за обеспечение вместе с нашим Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом реализации крупномасштабных проектов между Турцией и Азербайджаном", - говорится в поздравлении.

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