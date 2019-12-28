В связи с парламентскими выборами в Азербайджане будет выпущено более 5,3 млн извещений

28 декабря 2019 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Утверждены текст, форма, количество и правило изготовления извещения по информированию избирателей о местах и времени голосований в ходе внеочередных парламентских выборов в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в субботу Trend.

На заседании было сказано, что в связи с выборами планируется напечатать 5 375, 967 тысяч извещений.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане назначены на девятое февраля 2020 года

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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