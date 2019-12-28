Названо число кандидатов, обратившихся для участия в парламентских выборах в Азербайджане

28 декабря 2019 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - До настоящего времени, для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 1611 кандидатов.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель комиссии Мазахир Панахов, сообщает в субботу Trend.

Панахов отметил, что 293 кандидата выдвинуты от 17 политических партий, 13 человек — инициативными группами, 1305 человек выдвинули свои кандидатуры самостоятельно.

По словам главы ЦИК, несмотря на то, что регистрацию прошли полномочные представители 20 партий, пока что кандидатуры выдвинули только 17 из них.

Председатель комиссии сказал, что из числа обратившихся уже утверждены кандидатуры 1202 человек, 1012 которых уже забрали подписные листы, 124 вернули, из них 16 человек зарегистрированы, а 56 взяли самоотвод.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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