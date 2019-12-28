Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование ж/д Худат-Шахдаг

28 декабря 2019 17:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о мерах по проектированию железнодорожной линии Худат-Шахдаг.

Согласно распоряжению, с целью проектирования железнодорожной линии Худат-Шахдаг из суммы, указанной в подпункте 1.2.6 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) по другим проектам», утвержденном распоряжением Президента Азербайджана от 15 января 2019 года номер 890, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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