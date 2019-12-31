Будьте с нами, и удача обязательно будет сопутствовать Вам! - новогоднее поздравление АМИ Trend

31 декабря 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство международной информации (АМИ) Trend поздравляет Вас с наступающим Днем солидарности азербайджанцев всего мира и новым, 2020 годом!

Как часто в последние дни уходящего, 2019 года и первые дни наступающего, 2020 года будут звучать эти слова, и вокруг все будет пронизано ожиданием чего-то нового, светлого, радостного и доброго! Есть что-то необъяснимое и магическое в переходе от старого года к новому, и все мы – участники этого потрясающего события! К тому же в преддверии Нового года столица страны превращается в сказочный город, манящий множеством огней!

Коллектив агентства желает всем своим читателям, постоянным и новым, радостных событий в будущем году, новых горизонтов и перспектив, а также хорошего настроения!

Желаем, чтобы праздник вошел в Ваш дом полновластным хозяином, чтобы светом и теплом наполнил Ваши сердца, чтобы добро и любовь всегда побеждали!

Мы желаем нашей стране мира и дальнейшего процветания, успехов в наступающем 2020 году! Как подчеркнул в своем поздравлении с Днем солидарности азербайджанцев всего мира Президент Азербайджана Ильхам Алиев: "Сегодня Азербайджанское государство благодаря независимой внутренней и внешней политике, растущему международному авторитету, экономической, политической и военной мощи вступил в новый этап развития. Наша страна, являющаяся инициатором и участником многих глобальных транснациональных и региональных проектов, внося весомый вклад в энергетическую безопасность мира, превратилась в важный транзитный и логистический центр в регионе. Наши богатые природные ресурсы и экономический потенциал создают надежную основу для дальнейшего усиления геостратегических позиций Азербайджана, и мы будем продолжать последовательную политику в этом направлении. Системные реформы, осуществляемые в социально-экономической, политико-правовой сферах и в государственном управлении, более активное привлечение к данному процессу преданной идеалам национальной независимости молодежи с современным мировоззрением уверенно приближают нас к поставленным целям стратегического развития. Как результат успешной политики в стране обеспечены прочная общественно-политическая стабильность и национально-духовное согласие, значительно улучшилось материальное благосостояние наших граждан".

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